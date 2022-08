En Las Vegas. Napoleón Gómez Urrutia, líder de los trabajadores mineros, estaba la semana pasada en Las Vegas. Mientras 10 mineros se encuentran atrapados en las profundidades de una mina, el senador y líder sindical disfrutaba, ni más ni menos, que de la llamada “ciudad del pecado”. Se trata de la lección de siempre de quienes encabezan los sindicatos en este país. Mientras los trabajadores se debaten entre la vida y la muerte, el líder sindical se encuentra en los casinos y los restaurantes de lujo.

Napo, Napito, estuvo exiliado del país varios años acusado de haberse robado más de 50 millones de dólares de los mineros que conformaban su sindicato. A la fecha no ha devuelto ese dinero. Y no lo devolverá, que para eso tiene fuero. Napoleón Gómez Urrutia es uno de los resultados más claros de la cuarta transformación: se va Romero Deschamps, pero llega Gómez Urrutia. Dicen que van a transformar la vida sindical y hacen senador al cacique minero. Son lo mismo, pero más cínicos.

El viernes pasado el periódico Reforma publicó la información de que el senador Gómez Urrutia estaba en Las Vegas, además de fotografías de algunos de los relojes que suele portar el líder minero. Cientos de miles de pesos nada más en un reloj. Esos relojes en la mano de un senador de la República, de un líder sindical, explica en mucho la desgracia de nuestra vida pública. Pero también explica la desgracia de los trabajadores mexicanos. Mientras el senador Napo juega a la ruleta, 10 hombres llevaban más de una semana atrapados en una mina. El señor Gómez Urrutia puede alegar que esos mineros no son parte de su sindicato y eso explica en parte la tragedia que se vive en esa mina en Coahuila. ¿Por qué los trabajadores de ésas y otras minas no están sindicalizados? ¿Sabía eso Napito? ¿Por qué lo permite, por qué no lo denunció? ¿Por qué el líder de los trabajadores permite que la CFE le compre carbón a minas que contratan trabajadores en condiciones semejantes a la esclavitud? ¿Qué le parece al senador Gómez Urrutia lo que pasó en esa mina? ¿Qué va a exigir a las autoridades? ¿O esos mineros no merecen ningún tipo de defensa?

En Sabinas, Coahuila, la tragedia que se vive revela la ineptitud y cinismo de autoridades gubernamentales y de representantes como Napoleón. Todavía no dicen cuánto le compraba la CFE a ésa y otras minas que trabajaban de forma ilegal. Porque no tener a los trabajadores en el IMSS es ilegal; que trabajen en condiciones de alto riesgo sin seguridad, es ilegal. También revela el ambiente de componenda caciquil que priva entre los consentidos del presidente López Obrador. Es el caso del senador Armando Guadiana. Hombre multimillonario que es senador porque así lo decidió el Presidente. El señor Guadiana es el gran cacique del carbón en Coahuila y quiere ser gobernador de ese estado por Morena. Así, tenemos que la desgracia de los mineros está en el corazón del Senado de la República con los senadores Guadiana y Gómez Urrutia, hombres acaudalados, un líder charro y un millonario desquiciado que son fieles representantes del gobierno del presidente López Obrador.

¿Dónde está Napo? Está en Las Vegas. El líder de los trabajadores mineros es la muestra de que nada ha cambiado con este gobierno, simplemente nos hundimos más mientras Napito consulta la hora en sus extravagantes relojes. Ésa es la esencia de la 4T.