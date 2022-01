Lo importante es el pleito

Se sabe: el populista y el tirano necesitan del pleito como del aire para respirar. Sin pleito no generan discurso, sin pleito no polarizan, por eso todo el tiempo hacen mención de los enemigos de la patria, “del proyecto”. El pleito necesita refrescarse, cambiar por temporadas de esparrin, porque siempre hay alguien dispuesto a sabotear el proyecto de “los buenos”, de los que defienden al pueblo saqueado y exprimido; siempre hay un grupillo dispuesto a exigir de vuelta sus privilegios y prebendas. Personas que no quieren el cambio porque les afecta en sus inconfesables alianzas con las fuerzas oscuras de la reacción y el conservadurismo, con las fuerzas extranjeras explotadoras de la bonhomía y la nobleza nacional.

López Obrador ha sabido hacer del pleito su discurso y su insignia. Cambia de enemigos según requiera el tema. Algunos de ellos son necesarios todo el tiempo, son su referencia inmediata, su lugar común (Calderón, Aguilar Camín, los conservadores, los españoles...). Otros son elegidos por batalla. Es el caso del INE. La institución que garantizó el proceso electoral de su triunfo y el conteo de los 30 millones de votos es ahora su némesis, el objetivo a destruir. Es una manera de dejar en claro que el camino que él recorrió, no lo volverá a recorrer nadie, por eso dinamita el sendero que transitó.

La política siempre ha sido un gran lugar para el insulto y la diatriba. Es algo normal en los debates, en los ataques de un lado a otro del espectro de representación política. La novedad en el país es el Presidente emprendiéndola con insultos y señalamientos contra personas e instituciones (actividad cotidiana de los populistas). La injuria se ha vuelto parte central de la palabra presidencial. En Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Nicolás Maquiavelo señala: “Se emplea más la calumnia donde se usa menos la acusación o en las ciudades que no la tienen prevista en sus ordenanzas”. Y en efecto, la calumnia, no la acusación ante el juez, es lo que predomina en la agenda del primer mandatario. Las acusaciones formales no sólo le dan pereza, ha quedado claro que no la saben hacer, por eso prefiere el insulto, la bronca en su terreno, que acudir a un tribunal.

Eso explica que en todo el pleito del asunto de la revocación, a López Obrador lo que le interesa es el pleito. El proceso de la consulta y el resultado de la misma le tienen sin cuidado –casi todos sabemos qué opción quedará ganadora–, pero lo que le da frutos, lo que le da ánimos, es el pleito con el INE y por eso lo va a estirar hasta 2024. Como en todo lo que hace, al Presidente no le importa decir barbaridades, divulgar cosas sin sentido y hasta contradictorias, el tema es calumniar para señalar a los enemigos, ya sea para distraer del desastre en la administración gubernamental o simplemente para tener algún tipo de actividad que pueda desempeñar con facilidad.

Hay que decir que el INE, concretamente su presidente, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, están librando una pelea nada sencilla, ni más ni menos que con el Presidente de la República, que resultó un pendenciero profesional. Han sabido defender sus decisiones y no han dejado que se les imponga nada, ni por parte del Presidente ni de sus secuaces en Morena.

El INE hará la consulta con lo que le alcance el presupuesto que le den –no está obligado a más– y se tendrá un resultado que necesariamente estará muy por debajo de sus votos en la elección presidencial. Pero no le importará al Presidente, porque una vez que inicia un pleito, no le pone final.