México y Canadá: negociaciones distintas

Dejando de lado las felicitaciones luego de la llamada del jueves, en la que la presidenta Sheinbaum y Donald Trump acordaron posponer hasta el 30 de octubre el incremento del arancel para las exportaciones mexicanas que no cumplan con las reglas de origen del T-MEC, hay dos preguntas que ningún funcionario ha contestado: ¿cuáles fueron los elementos que propiciaron esa decisión, sobre todo luego de la carta del 11 de julio, y cuáles son las barreras no arancelarias a las que se refiere Trump en el mensaje que publicó esa mañana?

Siguiendo la pauta de Canadá, México ha estado negociando con Estados Unidos, desde hace dos meses, un acuerdo general sobre seguridad, migración y comercio que permita aislar al T-MEC de aspectos no comerciales y evitar tanto la aplicación unilateral de aranceles y otras sanciones, así como la incorporación al T-MEC de capítulos sobre estos temas que complicarían y politizarían su cumplimiento. Carney le propuso esta idea a Trump cuando visitó la Casa Blanca en mayo y designó como responsables por parte de Canadá al ministro Dominic LeBlanc, a la embajadora en Washington, Kirsten Hillman, y a su jefe de gabinete Marc André Blanchard.

En el caso de Canadá, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa diversas demandas que han aumentado con el tiempo, entre ellas el acceso de bancos estadounidenses a todo el territorio canadiense, la eliminación de restricciones a la importación de lácteos, un mayor aumento a las aportaciones de Canadá a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otros compromisos para la construcción e implementación de lo que Trump ha llamado el Domo Dorado, un sistema para proteger al país de misiles que puedan ser lanzados desde la tierra o el espacio y que se estima costará unos 175,000 millones de dólares. Y para que funcione adecuadamente es indispensable la participación de Canadá.

Sin embargo, y de acuerdo con fuentes en Washington y Ottawa, las negociaciones han avanzado muy poco en las últimas semanas tanto porque las demandas de Estados Unidos siguen creciendo y por la falta de decisiones de las autoridades de la Unión Americana sobre las propuestas que ha presentado Canadá. Por ello, es que el argumento de Trump en su carta del 10 de julio, quejándose que Carney no ha sido capaz de detener el tráfico de fentanilo no tiene sentido, sobre todo cuando las estadísticas del Customs & Border Protection lo contradicen. A Trump le conviene llegar a la renegociación del T-MEC en una situación arancelaria de asimetría.

El tema central de la negociación con México es el control del tráfico de fentanilo y de las actividades de los narco-cárteles designados como organizaciones terroristas. Para ello, han participado funcionarios de las secretarías de Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores, Economía y Seguridad, habiendo logrado el respeto a la soberanía del territorio mexicano y propiciando el reinicio de la cooperación y el intercambio de inteligencia entre dependencias de ambos países. Y hay que destacar que los decomisos de fentanilo durante el primer semestre del año en la frontera con México bajaron más del 50% respecto al año pasado.

Sin embargo, no sabemos qué fue lo que hizo cambiar de opinión a Trump este jueves, quien en su última carta dice que México no ha hecho lo suficiente para asegurar la frontera y detener las actividades de los narco-cárteles. Además, afirmó en redes sociales que se acordó que México eliminaría “inmediatamente” sus barreras no arancelarias. Fuentes en Washington comentaron que se entregó una lista a México que incluía, entre otros, temas de energía y propiedad intelectual, aunque no confirmaron si esa lista era la misma de los problemas listados en el Reporte sobre Barreras Comerciales (RBC) del USTR de este año o si incluía otras, pero que desde entonces las demandas aumentaron.

Aunque resolver los problemas de las barreras no arancelarias promovería el comercio y la inversión en México, no conviene hacerlo en estos momentos porque sería quemar cartuchos que se pueden utilizar durante la renegociación del T-MEC, sobre todo cuando Estados Unidos sólo está poniendo sobre la mesa la tasa arancelaria en base a la IEEPA, por lo que Trump puede cambiar de parecer sin la intervención del Congreso. Por otra parte, no sabemos si Estados Unidos está incluyendo entre sus demandas otros temas no listados en el RBC que sean parte de una negociación más amplia. Y si las cosas con Trump van bien por teléfono, ¿hasta cuándo agendará Sheinbaum una reunión presencial?