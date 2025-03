OCDE: Los aranceles no son el único problema

Poco después de que Trump obtuviera la nominación presidencial del partido republicano, seis semanas después de la elección de Claudia Sheinbaum y antes de que Biden anunciara que dejaba la campaña, empezaron a aparecer diversas estimaciones sobre los riesgos que implicaría un segundo periodo de gobierno trumpista, sobre todo, luego de conocer el Project 2025. En todos ellos, en particular en los reportes de The Economist Intelligence Unit, Euromonitor y Goldman Sachs, México fue identificado como el país más vulnerable a las nuevas políticas de Trump por su dependencia comercial en la Unión Americana, la caída en la inversión extranjera a partir de los anuncios que desaparecerían los órganos regulatorios independientes y la reforma judicial, el que la presidenta electa no se hubiera declarado abiertamente en favor del TMEC y, en general, la creciente incertidumbre en el ambiente de negocios en México.

El pasado 15 de octubre, el gobierno mexicano organizó un evento con inversionistas de Estados Unidos en el que se anunciaron compromisos de inversión superiores a los 20,000 millones de dólares para este año, contrastando con los compromisos anunciados el día anterior por el PM inglés, Keir Starmer, por 81,4000 millones de dólares. Mientras que Starmer dio a conocer diversos beneficios fiscales para quienes están interesados en invertir en el Reino Unido, que sigue buscando contrarrestar los efectos nocivos del Brexit, el gobierno mexicano continúa afirmando que ni la reforma judicial ni la desaparición de los órganos reguladores –que representan violaciones al TMEC– tendrían efectos negativos sobre las inversiones extranjeras. La necesidad de ofrecer nuevos incentivos a la inversión se vuelve ahora más necesario luego de que Trump prometió reducir la tasa fiscal que pagan las empresas más grandes, del 21% al 15%, y que tiene la mayoría necesaria para su aprobación en ambas cámaras del congreso hasta diciembre del 2026.

Los ajustes en el crecimiento y la inflación para este año y para el próximo anunciados la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para sus 38 miembros se basan en que Estados Unidos haga permanente la aplicación de aranceles, lo que parece cada vez más posible y que se sabrá el próximo dos de abril. Estima que las medidas arancelarias de Trump reducirán el ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos este año y el siguiente a 2.2% y 1.6%, respectivamente, así como el de China a 4.8% y 4.4%, que son los dos principales socios comerciales de México.

De acuerdo con el reporte, México resulta ser el país más afectado del organismo, con crecimientos negativos del PIB de -1.3% y -0.6% este año y el próximo y estas cifras se ajustarán de acuerdo a las represalias que se tomen. Sin embargo, la aplicación de los aranceles no es la causa de que el país caiga en una recesión, sino el detonador de otros problemas que se vienen arrastrando desde el sexenio anterior.

El reporte de la OCDE destaca que la economía mexicana tiene un ritmo más lento, trimestre a trimestre, desde hace tres años y que México es el país de la organización donde más ha crecido el índice de incertidumbre, aún más que en Canadá, donde celebrarán elecciones este 28 de abril. Esto ha generado la caída en la atracción de inversión extranjera directa, sobre todo de proyectos con montos importantes de capital fijo y para la elaboración de bienes duraderos. Destaca el papel primordial que jugará el nuevo secretario de Hacienda Edgar Amador, tanto por la disciplina fiscal que se necesitará imponer como por la manera como se responda a los incentivos de Estados Unidos y de otros países.

El documento concluye destacando que la productividad en México se ha estancado. Pero para poner en marcha nuevamente la economía, Sheinbaum tiene que dar a conocer medidas concretas que reduzcan la percepción de riesgo que existe entre los inversionistas. El discurso político no es la solución y México no puede llegar a renegociar el TMEC en medio de una recesión.

Por otra parte, el comité de Medios y Procedimientos, responsable del TMEC en la cámara baja, realizará mañana una audiencia para conocer las prioridades de negociación del sector privado. Trump solicitó para este primero de abril sugerencias para negociar nuevos tratados bilaterales y sectoriales. Su prioridad es el acceso a los minerales estratégicos, hay una propuesta para iniciar negociaciones con el Reino Unido y varias solicitudes del sector agrícola.