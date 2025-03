Lutnick, Greer, Crapo y Ebrard

Entre los anuncios de la semana pasada relacionados con los aranceles que Trump pretende aplicar, pudo pasar desapercibido el papel desempeñado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Mientras que Trump no había dado ninguna indicación que fuera a cambiar o posponer el arancel general del 25 por ciento a todos los productos de México y Canadá, Lutnick comentó el miércoles a la cadena de noticias Fox que “el presidente podría anunciar un acuerdo con México y Canadá incluso mañana (jueves)” que no sería una pausa, pero el resultado de un acuerdo en que se lograra encontrar un punto medio. Al día siguiente, en una entrevista con CNBC antes de la llamada entre Trump y la presidenta Sheinbaum, declaró que todos los productos que cumplieran con los requisitos del TMEC no pagarían aranceles hasta el dos de abril y que esperaba que esto se pudiera anunciar ese mismo día.

Entonces, la decisión de posponer la aplicación del arancel ya había sido tomada por Trump, aunque todavía no sabemos los motivos, y Lutnick los conoce. ¿Fue la caída del Dow Jones a partir del anuncio de un arancel a los tres países que representan el 41.5 por ciento de las importaciones? ¿O las llamadas de legisladores y, sobre todo, de los presidentes de las principales empresas automotrices de Estados Unidos? ¿O hubo negociaciones entre las autoridades que desconocemos? Ni la Casa Blanca ni Palacio Nacional dieron mayores detalles sobre la llamada del jueves, lo que sigue alimentando conjeturas, pues Trump no hace ninguna concesión sin recibir algo a cambio.

Por otra parte, Lutnick fue quien informó al ministro de Finanzas de Canadá, Dominic LeBlanc, la intención de Trump de revisar el acuerdo fronterizo entre ambos países, argumentando que hay detalles sobre su aprobación que ponen en duda su legitimidad. En esa ocasión, Lutnick habló también de poner sobre la mesa el acuerdo sobre los grandes lagos, lo que llevó al gobierno de Trudeau a tomar con la mayor seriedad el tema de anexar a Canadá a Estados Unidos. Curiosamente, la amenaza expansionista de Trump ha hecho que los liberales reduzcan a la mitad la ventaja que tenían los conservadores en diciembre y ha puesto en duda el triunfo de Pierre Poilievre en octubre.

Y este viernes, Lutnick habló sobre la posibilidad de que Estados Unidos negocie un acuerdo comercial integral con India, algo que lo debió anunciar el representante comercial (USTR), Jamieson Greer. Trump le ha permitido a Lutnick hablar sobre política comercial internacional, que no es su responsabilidad, como sucedió con Wilbur Ross, su secretario de Comercio durante su primer periodo de gobierno. Sin embargo, los constantes choques de Ross con el Congreso y su ineficiencia hicieron que fuera relegado en la toma de decisiones por Robert Lighthizer. De acuerdo con el código civil de ese país, Greer es el responsable de la política comercial internacional del país y Lutnick del comercio interno, pero Trump no se fija en esos detalles.

Es muy importante que el secretario Ebrard se reúna tan pronto como sea posible con el presidente del comité de Finanzas del Senado, Mike Crapo (republicano de Idaho), el comité responsable del TMEC en la cámara alta. Hace dos semanas, Crapo impidió que los senadores demócratas Chris Coons (Delaware) y Tim Kaine (Virginia) presentaran una iniciativa de ley para acotar el poder que tiene el presidente para elevar los aranceles sin consultar al Congreso y, aunque apoyó la nominación de Greer como USTR, no ha sido capaz de justificar entre los senadores republicanos, las ventajas de los aranceles que propone Trump, a pesar de los daños que se anticipan pueda generar para la economía. Esta es una reunión indispensable tanto por la mayoría republicana en el senado, como por la falta de un grupo de legisladores que apoye y defienda la postura de México en el Capitolio.

Lutnick, Greer y Crapo son claves para el futuro de la relación comercial con Estados Unidos. Lutnick se ha convertido en parte del primer círculo de este gobierno, y su experiencia financiera, lo hace un experto en análisis de riesgo. Greer es un halcón en temas comerciales, algo malencarado, sin experiencia política de primera mano y que no enfrentará a Lutnick. Y Crapo es un experto en temas comerciales, con 31 años de experiencia en el congreso. Ebrard tiene que establecer una sólida reputación ante los tres y hacer valer su experiencia en el gobierno, pues estamos en un periodo en que la relación bilateral y el régimen de comercio internacional se están redefiniendo.