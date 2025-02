La expropiación del Infonavit

Imagina que tú y tus papás tienen una cuenta bancaria donde ahorran dinero para remodelar tu casa, pero un día la asociación de vecinos del lugar en el que vives, que obviamente no ha puesto ni un peso para este ahorro, te dice que ese dinero ahora lo van a administrar ellos y que incluso decidirán si se lo gastan en cualquier otra cosa, que seguramente no son las renovaciones que tu estabas planeando, sino lo que a ellos les venga en gana y sin tener que darte ninguna explicación. Este absurdo es exactamente lo que le pasó al Instituto Nacional para el Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). El gobierno ¡que no pone ni un peso en este instituto! Acaba de pasar una ley en la que ellos decidirán qué hacer con los ahorros de los trabajadores.

En otras palabras, el estado acaba de expropiar Infonavit, donde Morena y aliados se hicieron de una nada despreciable bolsa de ¡2.4 billones de pesos! Prácticamente están confiscando el ahorro de los trabajadores ya que ahora pueden malgastarlo a discreción y sin ninguna transparencia. Para variar, el encargado de administrar todo es el amiguísimo de López Obrador, el agrónomo Octavio Romero Oropeza, el mismo que dejó a Pemex quebrado en el sexenio pasado.

La tentación para Romero Oropeza es enorme, por un lado, ya controla personalmente un fondo de varios billones de pesos, por otro lado, ya no existen un consejo ni organismos de transparencia que le pidan cuentas, y por otro, la reforma contempla que el Infonavit será ahora el encargado de construir las viviendas directamente, por lo que los contratos inflados con adjudicación directa a los amigos serán el pan de todos los días. Así que no lo duden, de aquí va a salir el dinero para las campañas de Morena en 2027, solo tienen que hacer como que mal construyen unas casas aquí y allá y listo, quién se va a enterar si faltan algunos millones de este dinero o si los sacaron a sus cuentas personales vía sus proveedores

Pareciera que Romero Oropeza forzó el milagro para sacarse esta lotería y que ahora tendrá mucho poder al interior del gobierno y su partido. Aunque la realidad es que, seguramente, le llegarán las señales de qué hacer con tanto dinero desde algún rancho en Palenque, donde está el verdadero ganador de este asalto en despoblado.

Además, los recursos seguirán llegando, los patrones y trabajadores quienes son los que dueños verdaderos de este dinero, están por ley obligados a seguir con sus aportaciones. Por supuesto, tanto los sindicatos de trabajadores como las asociaciones patronales están en contra de este enorme abuso de poder e hicieron hasta lo imposible para que la reforma no avanzara, pero Morena obviamente no se iba a auto regular teniendo ese dinero tan a la mano.

Y esto es justo lo más peligroso de la reforma al Infonavit, se sienta un precedente gravísimo donde el partido dominante y por lo visto bastante comunista, no tiene ningún contrapeso para hacerse del dinero que no le corresponde. El siguiente paso serán tus ahorros en las Afores, donde hay más de 6 billones de pesos que pertenecen a 74 millones de mexicanos. Y finalmente, ya que malgasten todo, irán por el Banco de México ¿o en serio creen que no se van a atrever?

Recordemos lo que decía Lord Acton en una de sus cartas: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

En otras latitudes digitales…

Es increíble la cantidad de maromas que hace nuestra presidenta para defender al Mayo Zambada, tratando que no parezca que lo está defendiendo. Por ejemplo, el lunes estuvieron haciendo control de daños por una foto en la que aparece nuestra mandataria con los abogados de dicho capo, sus huestes se la pasaron todo el día diciendo que ella no lo conoce y que en sus giras se toma fotos con miles de personas, lo cual tiene sentido. Todo iba más o menos bien, hasta que salieron más fotos de casi todas las figuras importantes de Morena con los mismos abogados, e incluso se reveló que uno de ellos milita en dicho partido. Y es que a los amigos uno siempre los presenta con otros amigos.