Regreso a clases, lo que verdaderamente importa

Todo un alboroto ha sido el regreso a clases como se planteó desde la presidencia. Primero empezamos con la imposición del “llueve, truene o relampaguee, habrá regreso a clases”, así, sin importar lo que pase. Luego, el revuelo se fue a si se debe de firmar una carta responsiva para, valga la redundancia, evadir cualquier responsabilidad en el caso de que los niños se enfermen, aunque aparentemente se dio un paso atrás en este requerimiento. Sin embargo, estas posturas nos revelan la habitual actitud del ejecutivo de imponer sus deseos sin importar las consecuencias que tengan sus gobernados, en este caso los niños, además le pasa la factura y la responsabilidad de empezar el curso escolar a los padres de familia y a los profesores.

Por otra parte, esta falta de liderazgo y acción ha generado un gran encono entre los padres de familia. Es difícil tener una postura mediada en un tema con tantas aristas, donde lo que está en juego es la salud y la vida de las generaciones más jóvenes. Así que muchos padres están muy a favor o muy en contra del regreso a clases.

Entre los que están a favor básicamente dicen que todo mundo ya está haciendo su vida normal y que los niños son los únicos que siguen con restricciones, incluso están a favor de la propuesta del ejecutivo de declarar a la escuela como actividad esencial para que no se cierre a pesar del semáforo rojo. Los que están en contra no quieren llevar a sus hijos hasta que no se les vacune o esté la pandemia controlada, o sea, en semáforo verde.

El verdadero problema es que el gobierno ha eludido su responsabilidad de generar las condiciones para que pueda haber un regreso a clases y esto no es solo vacunar a los maestros, es todo el manejo irresponsable y desastroso que se ha hecho de la pandemia el que no permite que hoy se tengan las condiciones para volver a clases. El hecho de decir que en los niños es muy bajo el contagio y que no habrá mucho problema es el equivalente a decir `tal vez algunos mueran, pero serán pocos´, simplemente están siguiendo la misma política de administrar las muertes y los daños ¿por qué lo hacen así? Porque es lo único que han hecho con la pandemia, controlar desde conferencias de prensa mañaneras y vespertinas lo que deberían de haber hecho con acciones como vacunar a todo el país con las mejores vacunas disponibles, incluso sacrificando el presupuesto de sus proyectos faraónicos para hacerlo, o si no, cuando menos permitir que gobiernos estatales y particulares importen las vacunas. Pero no, se ha hecho de la pandemia un tema político en el que no importan los ciudadanos, sino que el gobierno tenga el control de lo que pasa.

Nos estamos equivocando en lo que pedimos, no es solicitar que se abran ya las escuelas, es exigir que el gobierno genere las condiciones para que así sea.

Vientos de evolución en la Universidad Panamericana

Hace unos días en la UP, mi alma mater, la Dra. Fernanda Llergo Bay, Rectora General del Sistema UP- IPADE, y una de las poquísimas mujeres en altos mandos de instituciones académicas en el país, dio a conocer el plan estratégico que tiene para impulso de las “íes”: “innovación educativa, investigación, internacionalización, inversión económica y sustentabilidad e identidad cristiana, que son los pilares de nuestro marco educativo”. Además de una nueva identidad gráfica donde se resalta el roble como símbolo de las raíces y valores de la institución pero con la flexibilidad de sus nuevas ramas de estudio reflejadas su oferta educativa y su nuevo campus en Huixquilucan, Estado de México.

Todas estas acciones dan paso a una nueva narrativa de la casa de estudios, más moderna y acorde los retos de hoy, en los que ya destaca por ser una de las primeras universidades que ha generado las condiciones necesarias para permitir la educación a distancia y los modelos híbridos que requiere la actual contingencia.