Aval moral: la inclusión de Cárdenas

Las noticias de las últimas semanas –como los derrames de petróleo en Veracruz, los incendios en plantas que se niegan, y desde luego el anuncio reciente de que ahora sí se retomará el análisis de utilizar en el país la fracturación hidráulica–, hacen que sea el mejor momento para que Petróleos Mexicanos (Pemex) que lleva Víctor Rodríguez tenga su primera Comisión Consultiva del Petróleo.

Cuauhtémoc Cárdenas (Ilustración de Lorena Martínez)

Este es un nuevo órgano interno de la petrolera, y en donde se tendrá en la presidencia honoraria a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, nadie mejor para darle el llamado “aval “moral”, ya que el ingeniero además de la experiencia y conocimiento en esos temas permitirá darle a la comisión, una voz con peso para las decisiones que se tomen.

Además, estarán en el análisis de los temas petroleros Alicia Puyana Mutis, Ángel de la Vega Navarro, David Velázquez Cruz, Fabio Erazo Barbosa Cano, Fernanda Ballesteros, Isabelle Rousseau Chaigneau, José Felipe Ocampo Torrea y Ramón Carlos Torres Flores. De acuerdo con información que se dio a conocer sesionarán tres veces al año, y darán aportaciones técnicas, sobre todo ver las tendencias en la industria de hidrocarburos.

El anuncio se da también justo el día, en que el Grupo Interinstitucional informó de manera oficial sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, y en donde se aseguró se ha dado una respuesta eficaz para contener el derrame, que han incluido el apoyo a los pescadores afectados y la limpieza de la zona y ahí estuvieron todos, respondiendo a medios, desde la secretaría de Energía, Luz Elena González; el titular de Pemex, Rodríguez Padilla y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, quienes informaron que efectivamente hubo derrame y que fallaron los procesos internos de información y protocolos de actuación, ya que se dio por un oleoducto y no se detectó la falla a tiempo.

En la limpieza y revisión que han hecho las autoridades en estas semanas, la zona de Campeche es la más vigilada, para checar que no sea una de las fuentes del problema más adelante; se dieron datos precisos de limpieza, del personal asignado. Efectivamente, luego de revisar las imágenes satelitales se detectaron derrames en Cantarell a partir del 24 de febrero, pero el derrame causante de la contaminación en Veracruz no se informó al titular de Pemex y el origen fue un oleoducto, también cercano a la plataforma de Abktabún, ya por eso tres personas fueron separadas del cargo mientras se investiga.

Los dos temas que preocupan a los mexicanos

Es un hecho que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un cambio de timón desde el primer día y modificó la absurda estrategia de seguridad que se tenía en el sexenio pasado. Hoy, además de presentar a los presuntos delincuentes ante medios, y de llevar operativos para detenciones, han logrado tener el reconocimiento de Estados Unidos, de que, por fin, se está combatiendo a la delincuencia organizada y al narco luego de seis años perdidos.

Omar García Harfuch (Ilustración de Lorena Martínez)

La estrategia que ejecuta Omar García Harfuch ha dado resultados, aunque eso sí, los datos de la reciente Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública mostraron que los dos problemas más importantes que identifica la ciudadanía en México, en primer lugar son la delincuencia, violencia e inseguridad y el segundo es el aumento de precios, la inflación, el costo de vida y en tercer lugar, la corrupción.

De hecho, sobre el segundo problema que más preocupa a los mexicanos en redes sociales, es el incremento en el precio de los combustibles, que ya alcanzó más de 107.8 millones de impresiones con un marcado rechazo y críticas ante lo que perciben como promesas gubernamentales incumplidas, esto según un análisis de la conversación digital realizado por Dinamic. La asfixia económica también domina en redes, ya que el sentimiento predominante es de frustración por la carga fiscal (IEPS e IVA) y su impacto directo en el precio final. Los usuarios reportan una presión económica constante y crecientes dificultades para cubrir gastos básicos, vinculando directamente el alza del combustible con el encarecimiento de la canasta básica y el transporte.

Saltillo y el nuevo estándar aeroportuario

En los últimos años, el tema aeroportuario ha tenido cambios significativos: desde la creación de un nuevo grupo aeroportuario encabezado por la secretaría de Marina –y que lleva el más grande del país, que es la Ciudad de México–, como el de Aeropuertos Mexicanos (AME) de Javier García Bejos, todos encaminados a mejorar el servicio a los usuarios y a las líneas aéreas.

En ese sentido, elevar estándares de servicios, ordenar procesos y crear condiciones para que aeropuertos regionales operan de manera eficiente es uno de los objetivos de AME, en donde ya han iniciado cambios en el aeropuerto de Saltillo para que compita en igualdad de circunstancias dentro de una red cada vez más exigente.

Luis Maroto Luis Maroto (Ilustración de Lorena Martínez)

Por lo que, al igual que los aeropuertos de Puerto Escondido y Riviera Nayarit, sumó a sus proveedores a la empresa especializada en tecnología Amadeus que lleva Luis Maroto y en donde ya tienen ACUS que es un sistema de uso común basado en la nube— lo que permite flexibilizar la operación aeroportuaria, optimizar procesos clave como el check-in y el embarque, y reducir tiempos de operación en la terminal aérea.

En el caso del aeropuerto de Saltillo, la inversión conjunta entre la iniciativa privada y el gobierno de Coahuila para la modernización del aeropuerto será de 600 millones de pesos. Actualmente Viva y Volaris ya operan rutas al AIFA, Cancún y próximamente a Guadalajara.

Alejandro Burillo, el impulsor de Acapulco

Alejandro Burillo (Ilustración de Lorena Martínez)

Triste noticia es la partida de Alejandro “el Güero” Burillo quien llevó al puerto de Acapulco uno de los eventos más importantes que tiene actualmente: el Abierto Mexicano de Tenis (AMT). Apostó siempore por la ciudad en la que creyó. Recuerdo el primer torneo, en donde su entusiasmo era evidente, pero también el nerviosismo. En aquel entonces, el brasileño número 1 del mundo estuvo ahí, y literalmente éramos más los medios que los asistentes. Así fueron los primeros años, en donde los boletos eran regalados para que el estadio luciera con asistencia.

Hoy, a la vuelta de los años, el AMT es uno de los eventos más importantes del país y a nivel internacional. Los jugadores más importantes han jugado tanto en medio del mar como en la Quebrada, promocionando al puerto. Además, se realiza en fechas que, como bien dicen los que saben, no es temporada alta, ni vacaciones, lo que ha convertido a febrero en la semana más visitada por turismo de alto poder adquisitivo, porque todos quieren estar en el Mextenis.

Sin duda, Alejandro Burillo, confió, mostró y deja su huella en el puerto de Acapulco, con un ATM que esperamos siga por muchos años más.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.