Semana del Arte activa la economía

Luego de la Fórmula 1, la semana más esperada y de mayor derrama económica que hay en la Ciudad de México es la Semana del Arte, por la gran cantidad de visitantes que acuden a presenciar las diferentes colecciones, que no sólo se concentran en Zona Maco y en donde una gran lista de empresas patrocinan experiencias diversas, sino que se ha extendido a una gran parte de la ciudad con exposiciones que incluyen la puntual visita a restaurantes.

Juan Antonio Pérez Simón (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Todas las empresas quieren tener presencia y actividades especiales para sus clientes como Aeroméxico, HSBC o Axa por mencionar algunas, y se ha convertido en un importante fuente de derrama económica, pero también nos permite dimensionar la importancia de México en el arte.

Y es que, en el país, hay muy importantes colecciones privadas de arte, entre las cinco más grandes, según la estimación de su valor, destaca la Colección Pérez Simón de Juan Antonio Pérez Simón, considerada una de las colecciones privadas más ricas del mundo, calculada en mil millones de dólares, destaca por su pintura victoriana y de los “Grandes Maestros”. Posee obras maestras de Goya, Rubens, Van Gogh, por cierto, busca una sede en Madrid, pues en México se encuentra acondicionando una casona de la Colonia Roma para instalarse y compartirla con el público.

La colección de Carlos Slim (Museo Soumaya) que tiene más de 66 mil piezas y un valor estimado en 800 millones de dólares, destaca por tener la segunda colección más grande del mundo de Auguste Rodin fuera de Francia. Su acervo abarca desde maestros europeos como Dalí, El Greco o Monet hasta numismática y arte novohispano.

También, ahí al lado en la misma zona, está la Colección Jumex de Eugenio López con un valor aproximado de 800 millones de dólares. Es el acervo de arte contemporáneo más importante de América Latina y es que Eugenio López transformó su pasión en una institución global; incluye nombres como Jeff Koons, Damien Hirst, Gabriel Orozco y Andy Warhol.

Agustín Coppel (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

No hay que olvidar la Colección Isabel y Agustín Coppel (CIAC), con un valor estimado en 400 millones de dólares y un enfoque estrictamente contemporáneo y una labor de investigación impecable de acuerdo a los conocedores, ya que los Coppel han reunido piezas de Francis Alÿs, Félix González-Torres y Wolfgang Tillmans. Su colección es nómada: se difunde a través de préstamos y exposiciones en los museos más importantes del mundo y en algunas de sus oficinas principales hay alguna obra de artistas en ciernes.

Finalmente, la Colección FEMSA, que es el referente del arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Con más de mil 200 obras y un valor de 250 millones de dólares tiene piezas clave de Frida Kahlo, Diego Rivera, Remedios Varo y Leonora Carrington, funcionando como un termómetro de la identidad visual de la región. Sin olvidar importantes colecciones como la de Banamex, que es un gran acervo cultural no sólo en obras sino en edificios arquitectónicos que fue motivo en su momento de atención del expresidente López Obrador cuando estaba en proceso de venta que las obras se quedarán en el país, lo que finalmente sucedió al quedar en manos de la familia Chico Pardo.

De la política a presidentes de bancos

La llegada del exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial José Antonio Meade a la presidencia del banco de HSBC México era un paso natural, si se toma en cuenta que desde hace años es uno de los pocos consejeros mexicanos del grupo financiero internacional y que además conoce bien a esa industria.

Jorge Arce (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

También era necesario, ya que Jorge Arce, que se mantiene como director del banco, del grupo y de toda la operación en la región había realizado durante varios años el doble cargo, con lo que eso significa. Ahora Arce Gama seguirá enfocado en continuar con los cambios y expansión en nichos que han definido para que HSBC México crezco, así como también lo haga la región de América Latina a su cargo, trabajo que seguirá haciendo ahora ya totalmente enfocado en la operación.

No es el primer presidente de banco que viene de la política; ahí están los casos de Jaime Serra en BBVA México o Georgina Kessel en Scotiabank México, al igual que Meade Kuribreña, o Bernardo González en el próximo banco Plata, que son presidentes no ejecutivos, lo que significa que no intervienen en las decisiones y operación de los bancos, eso está a cargo de sus directores quienes llevan el control de las instituciones, y más bien se toma en cuenta el conocimiento macroeconómico que tienen y desde luego, las relaciones que forjaron en su paso en el gobierno.

Serra Puche, por ejemplo, que también fue secretario de Hacienda y Crédito Público en 1994 y fue el negociador principal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en esas fechas, su expertis en la materia ayuda a tener un mejor panorama de lo que se viene en este año con el T-MEC.

Eso sí, no descarte que sigamos viendo más movimientos de este tipo en las nuevas instituciones financieras que se están integrando a la banca, de hecho ya algunos exfuncionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han integrado como consejeros independientes en instituciones, ya les contaremos más.

A dormir con Checo Pérez

Sergio “Checo” Pérez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

A punto de arrancar la nueva temporada de Fórmula 1 y con ello, el regreso de Sergio “Checo” Pérez y de la mano de él veremos un desfile de marcas nuevamente en su escudería. Quien ya se adelantó es la empresa Luuna, marca mexicana enfocada en el descanso, quien anunció que “Checo” será su nuevo embajador global, en una alianza que pone al descanso como base del bienestar.

El fichaje realizado por Will Kasstan, CMO y cofundador de Luuna, tiene también un dato interesante y es que el corredor trabajará muy de cerca con Luuna en el desarrollo de productos, a partir de su experiencia real como atleta de alto rendimiento, ya que el objetivo es que quede claro, que el verdadero rendimiento no empieza cuando aceleras, sino cuando sabes detenerte y descansar.

Luuna reabrió a finales del año pasado su planta de manufactura ZAM (Zebrands Advanced Manufacturing) cuya inversión ha representado 130 millones de pesos.

Tequila, sin alcalde

En este espacio, reiteradas ocasiones escribimos como el mal actuar de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, quien amparándose en el cobro del predial y otros servicios municipales buscaba extorsionar a las tequileras de la zona; hoy detenido por extorsión y nexos con cárteles de la droga, es quizás un aviso a otros presidentes municipales que este año incrementaron en más del 100 o hasta el mil por ciento impuestos locales con fines recaudatorios, no vayan a empezar más investigaciones. Buen mensaje del secretario de Seguridad Pública, Omar García.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.