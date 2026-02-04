Economía sin efectivo, el gran reto

Es muy bueno que desde diferentes frentes se busque reducir el uso del efectivo en la economía mexicana. Ya lo decían varios directivos bancarios, incluso se trata de un tema de seguridad nacional, y en las últimas reuniones entre sector financiero, Gobierno Federal y el Banco de México que lleva Victoria Rodríguez, el tema ha seguido presente desde diferentes ópticas y propuestas.

Victoria Rodríguez ( Ilustración de Oscar Castro)

Por un lado, se comenta el proyecto que tiene el Gobierno Federal con el Plan de Digitalización de la Economía, que promueve la Presidencia y que busca que se use menos efectivo y más pagos digitales. Ahí, se busca que una aplicación que se diseña desde el área de Pepe Merino, y en el que a decir de quienes han estado involucrados en el proyecto aún falta muchos puntos que unir, y sobre todo, que sí o sí tiene que pasar por SPEI de Banxico que es uno de los más exitosos en la región. Por cierto, el querer imitar a PIX incluía firmar convenio de colaboración con el banco central brasileño, algo que finalmente no sucedió; por lo pronto, el tener una súper app de parte del gobierno federal, sigue siendo una buena idea, aunque es difícil de saber cómo se ejecutará y las condiciones de ciberseguridad que se tendrán.

Pero lo interesante es que en el pasado encuentro en Palacio Nacional entre instituciones del sector financiero, gobierno y banco central, es que se comentó, de una nueva aplicación que el Banxico trabaja y que según ya estará lista muy pronto, lo que llamó la atención de varios de los presentes, pues ya se tiene Codi y DiMo que en estos años nada más no han podido ganarse un buen lugar como aplicaciones para realizar operaciones financieras, ya que se requiere precisamente estar completamente bancarizado para utilizarlo; esta nueva aplicación causó cierta sorpresa de que “pronto” estará lista, porque recuerdan que ya se cumplieron tres años en espera de que llegue la súper poderosa plataforma, periodo que la actual gobernadora dijo pondrían en marcha para comparar productos financieros, elegir el del mejor costo y ahí mismo canalizar a la contratación y nada más no nace.

Lo cierto es que, aunque hay DiMo, Codi, y registro de celular para traspasar más fácil dinero entre cuentas bancarias, inclusos algunos con enlaces del Whatsapp, los mexicanos ya confían en el SPEI por la rapidez con que se hacen las operaciones.

Mientras, a seguir esperando las nuevas aplicaciones y plataformas, entre más alternativas mejor, porque eso ayudará a caminar en la reducción del uso del efectivo, sin olvidar que es un trabajo en el que todos deben participar.

Mujeres, las promotoras de inversión

Hoy es la primera reunión nacional de Promotores de Inversión. Así es, más de mil 300 empresarios estarán reunidos en el Museo de Antropología con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para luego de casi un año de ir instalando en todo el país los Comités de Inversión, todos estarán en un solo lugar con el objetivo de reactivar la inversión privada nacional que tanta falta hace.

El dato que pocos saben, es que hubo una petición especial y es que todos los comités de inversión fueran encabezados por una mujer, así todos los estados tendrán al frente de estos comités en donde participan autoridades federales, estatales y la iniciativa privada a mujeres para coordinar los trabajos para determinar en dónde y en qué se quiere invertir y ayudar a destrabar los temas que se presenten.

El trabajo de reunir estos perfiles estuvo a cargo de la secretaría de Economía, ejecutada por Carlos Candelaria, coordinador de los Corredores del Bienestar, y quien desde el año pasado no sólo empezó a conformar estos comités, sino que se trabajó de inmediato, ya que los empresarios locales señalaban que el principal freno para activar inversiones eran los temas fiscales relacionados con la devolución del IVA y el abasto de energía, con estos comités –en donde participan más dependencias– se ha podido ya avanzar.

Claudia Rivera Arrieta (Ilustración de Oscar Castro)

Algunas de las mujeres empresarias participantes son, por ejemplo Claudia Rivera Arrieta en la Ciudad de México; Marina García García, de Jalisco; Laura Sepúlveda Antuna, de Querétaro; Alma Elena Reynoso Zambrano, de Quintana Roo; sólo por mencionar algunas, eso sí todas directivas o empresarias reconocidas en sus entidades, un buen giro para estos comités.

Culiacán sigue atrapado

Rubén Rocha (Ilustración de Oscar Castro)

Aunque quizás ya no sean noticias de primera plana, la vida en Culiacán, Sinaloa que gobierna Rubén Rocha, cambió drásticamente hace más de un año y sigue atrapada y los números así lo muestra.

La economía de Culiacán vive una etapa de estrés profundo que ya no puede explicarse solo por factores coyunturales. A principios de 2026, comerciantes del centro de la ciudad reportaron el cierre de más de 250 negocios solo en enero, un fenómeno que ocurre en medio de cierres masivos, un consumo deprimido y un clima de seguridad que mantiene a clientes y empresarios en alerta, incluso los bancos pidieron en su momento aplicar –al igual que en municipios que tienen desastres naturales– medidas igual ante el cierre de negocios por la violencia, lo cual no fue aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ahí se dio un incremento de morosidad.

Eso sí, las cifras varían de acuerdo a las organizaciones (otros grupos mencionan más de 40 locales cerrados formalmente), la tendencia es clara: el dinamismo comercial que caracterizó Culiacán en años recientes está en retroceso.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Culiacán (CANACO Culiacán), Guadalupe Zavala Yamaguchi destacó que durante enero ha habido desplomes de hasta 70 por ciento dejando a muchos negocios operando apenas con un 30 por ciento de su capacidad.

La combinación de disminución del empleo formal, cierre de empresas y un entorno de riesgo creciente conforma una ecuación económica adversa que va más allá de las cifras aisladas.

Bajo estas condiciones el papel del gobernador Rocha Moya se vuelve un elemento de debate crucial. Por una parte, se han impulsado programas de apoyo directo a comerciantes vulnerables y Mipymes y por la otra, las autoridades presumen signos de normalización económica que contrastan con la experiencia palpable de los sectores productivos que continúan enfrentando cierres y pérdida de empleos. Lo cierto es, que sin seguridad no hay confianza ni de invertir ni de salir a comprar, pasear o divertirse en la noche, y los números tristemente van dando la razón a los comerciantes.

Transporte marítimo en México

José Manuel Urreta (Ilustración de Oscar Castro)

Este año, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, que preside José Manuel Urreta Ortega tiene desafíos importantes ante la relocalización de cadenas de suministro y el proceso de descarbonización global del sector marítimo, pero también grandes oportunidades por el avance de proyectos de infraestructura al interior del país.

Y es que, para la Cámara con las obras en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec previstas para el mes de junio, se espera posicionar esta plataforma logística multimodal como una alternativa estratégica al Canal de Panamá en el comercio entre Atlántico y Pacífico, junto con la modernización portuaria en Altamira, Progreso, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, la ampliacion de la zona norte del Puerto de Veracruz y el desarrollo del Nuevo Puerto de Manzanillo, se espera incrementar sustantivamente el número de operaciones marítimas, así como reducir tiempos y costos, ya veremos si se logran esos acuerdos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.