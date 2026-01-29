Las propuestas de los bancos en Palacio Nacional

En las últimas horas cada uno de los directivos de los principales bancos que estuvieron reunidos con la presidenta Claudia Sheinbaum han salido a informar de manera general el éxito del encuentro, pero más allá de eso, quedó claro que impulsar a México es clave y todos están en la misma línea.

Y ahí viene lo interesante, porque si bien la Presidenta les habló sobre los planes de inversión que habrá y que les pidió participen conforme al perfil de las instituciones, la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, hizo propuestas muy interesantes, según nos contaron algunos de los participantes, y que no se trata sólo de hacer negocio, sino de realmente impulsar y ayudar al país.

Una de las propuestas que se planteó, es por un lado impulsar verdaderamente a los tribunales especializados en materia mercantil, pero ojo, aquí dieron el espaldarazo a lo que hoy sucede con el Poder Judicial, ya que dijeron que si bien los bancos tienen miles de juicios registrados, la reforma hasta ahora no ha afectado los procesos y en corto comentaban que al final los bancos se han dado cuenta que los procesos “ahí van” y “no han empeorado” como se temía con los cambios de esa reforma.

Por lo que, se platicó que incluso en esa materia se puede crear una especie de monitor judicial.

También, se comentó crear un Instituto de Infraestructura para ayudar desde la iniciativa privada al gobierno federal a identificar de manera más clara los proyectos de corto, mediano y largo plazo que requiere cada zona, acorde a las necesidades de las empresas, pero también de impulsar y sacar adelante municipios que no tengan amplio desarrollo, incluso no descarte que este comité o comisión la cree la misma banca.

En temas específicos de la banca, pidieron a las autoridades hacendarias que se “recalibre” la cuenta N2. El sistema bancario tiene varios niveles de cuenta de acuerdo al monto que se maneja y con la amplitud de la identificación de los clientes, lo que permite recibir abonos superiores a las tres mil UDIs. Asimismo, se planteó la posibilidad de crear una cuenta N2 exclusiva para Mipymes o Pymes, ya que eso les permitiría operar de mejor manera. La frase, es que hay que primero bancarizar, luego digitalizar y al último fiscalizar, porque estos negocios siguen en la informalidad ante el miedo al fisco.

Más cobertura celular a la vista

Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones desapareció oficialmente el año pasado para dar paso a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, fluyendo. Por lo menos en el caso de la ampliación de la cobertura celular, es un tema en el que en Palacio Nacional también siguen de cerca, ya que hay amplio interés en que se expanda la cobertura, ya que eso significa avances en muchos frentes.

Carlos Slim (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Más allá, de que Telcel –que fundó Carlos Slim–, y hay que decirlo, además de dominar el mercado, tiene la cobertura más amplia del país y es uno de los jugadores más importantes. De cumplirse todos los requerimientos en la ampliación de la cobertura celular, lo que implicará un aumento o ampliación de la concesión, ello servirá para que la estrategia digital que se quiere poner en marcha realmente funcione. Esto habla de la importancia de hacer equipo con el sector privado, para que las inversiones realizadas también sirvan para los proyectos que tiene en mente el Gobierno Federal, más cobertura en municipios, lo que permitiría la llegada de servicios financieros y mejoras relevantes. Se asegura que en las próximas semanas se tendrá todo listo para concretar los anuncios del año pasado. Ya veremos.

Modernizar servicios públicos, el reto

Tecnología, sostenibilidad y desarrollo son tres temas que unidos y bien trabajados permitirán que se modernicen los servicios públicos en la región, tarea en la que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se ha enfocado y también Indra Group que lleva Raúl López.

Raúl López (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Ambas instituciones tienen previsto impulsar proyectos de transformación digital y modernización de los servicios públicos en América Latina y el Caribe y desarrollar iniciativas en ámbitos clave como gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo e inteligencia artificial aplicada, con foco en resiliencia de infraestructuras y eficiencia del Estado, algo en que todos los municipios de la región tienen rezagos y requieren modernizarse para estar al día.

El CAF, que es la principal institución financiera multilateral de desarrollo de la región, aprobó más de 18 mil millones de dólares en financiamiento en 2025, con un peso creciente de proyectos vinculados a digitalización, desarrollo y sostenibilidad.

Indra Group especializado en tecnologías y sobre todo, con enfoque en los negocios de defensa, espacio, gestión del tráfico aéreo, movilidad y tecnologías disruptivas, a través de Minsait, e integra en IndraMind sus capacidades de inteligencia artificial soberana, ciberseguridad y ciberdefensa.

En México, el grupo trabaja desde 1997 en sectores como servicios financieros, industria y consumo, energía, telecomunicaciones, movilidad y con esta alianza es relevante porque permite convertir agendas públicas de digitalización en proyectos estructurados, con estándares internacionales. Como dato en el país, su tecnología habilita la interacción diaria de más de 30 millones de personas en plataformas financieras y de seguros; en industria y consumo, optimiza la cadena de suministro y la eficiencia operativa de más de siete mil tiendas y 92 mil puntos de venta, ojalá está alianza impacte de manera positiva en los municipios mexicanos.

10 años de AT&T

Mónica Aspe (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

La empresa telefónica AT&T que lleva Mónica Aspe es ya la segunda más importante del país, con 24.7 millones de clientes activos, aunque aún lejos del consorcio dominante de las telecomunicaciones, ha logrado avanzar en México.

El 2025 fue un año que tuvo un sólido desempeño y crecimiento por lo que son ya el segundo operador móvil más grande en México, lo que también se reflejó en sus ingresos con cuatro mil 400 millones de dólares.

Claro no ha sido fácil, cumplen ya sus primeros 10 años en el país, y pese a todo tipo de especulaciones que se han dado, es un hecho que siguen dando la batalla en el mercado mexicano, ya veremos que depara este 2026.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.