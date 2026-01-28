Frente común entre bancos y Presidencia

Pese a los cambios fiscales, regulatorios y legales que en los últimos meses ha tenido que aceptar el sector bancario por parte del Gobierno Federal, la reunión que ayer convocó la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional fue bastante productiva, a decir de varios de los participantes.

Claudia Claudia Sheinbaum (Especial)

Y es que la convocatoria que fue un tanto sorpresiva, tuvo el objetivo de abrir el diálogo con los directivos de los principales bancos del país, para ver cómo pueden impulsar el crecimiento de México y a quienes la Presidenta pidió ayudar a traer inversiones; prácticamente apoyar no sólo con financiar proyectos que se anunciarán la próxima semana, sino que ayuden a “vender a México”, en el mejor sentido de la palabra; más inversiones, igual a más empleo y crecimiento, “empujar la inversión” es el reto conjunto.

Todos asistieron puntuales a las 10 de la mañana, desde Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), así como los integrantes del comité directivo de la ABM, pero también los encargados del llamado G7 que son los bancos más grandes del país, desde Eduardo Osuna de BBVA México, Marcos Ramírez de Banorte, Manuel Romo de Banamex, Pablo Elek de Scotiabank, Jorge Arce de HSBC, Felipe García de Santander, Javier Foncerrada de Inbursa, Héctor Cantú de Banregio, Raúl Martínez de Barclays, Daniel Becker de Mifel, Tamara Caballero de Multiva, Mauricio Naranjo de Monex, entre otros directivos bancarios.

Por parte del Gobierno Federal, estuvo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la subsecretaria, Maricarmen Bonilla, así como Jorge Mendoza y Carlos Lemus de Ingresos, Pepe Merino de la Agencia Digital, Victoria Rodrguez del Banco de México, entre otros funcionarios que buscan “empatar” agenda para crecer como país, tarea nada fácil dado el entorno.

Como les comentaba ayer, uno de los temas a tratar fue la inclusión financiera, de la importancia de digitalizarla, pero ojo, primero incluir y luego fiscalizar, ya que eso frena muchas veces que más mexicanos y pequeñas empresas acepten ser bancarizados.

Parte importante del encuentro, que también sirvió para que Presidencia diera un breve resumen de lo que ha hecho en diversos frentes en este año, fue para pedir más apoyo en financiamiento de proyectos, y adelantó que la próxima semana presentarán los planes para el sector carretero, puertos y aeropuertos, pero se busca agilizar el crecimiento y empujar la inversión.

La estrategia de la Presidencia incluye ayudar a combatir la burocracia, que muchas veces frena justamente las inversiones; además, les aseguró la disminución y homogenización de trámites y que sean digitales; habrá un catálogo de los 100 trámites para municipios iguales en todo el país, pero eso sí, se requiere que todos ayuden al Gobierno Federal a hablar bien de México en el mundo, que ayuden a traer clientes y más inversiones, un buen encuentro sin duda. Mañana lo que pidieron los bancos.

La cercanía de Reino Unido con México

En las últimas semanas, Reino Unido ha estado presente en muchas formas en México. Primero con la designación del ex procurador Alejandro Gertz Manero para ser el embajador de nuestro país en aquellos lares, proceso que ya está en marcha y en espera de ir a presentar sus credenciales y cambiar de aires.

Susannah Goshko (Especial)

Y ahora, Reino Unido refuerza su presencia en el país con la llegada del banco Revolut, que dirije Juan Guerra, pero lo interesante es que no es sólo eso, como explicó Susannah Goshko, embajadora de Reino Unido en nuestro país, sino una de las muchas oportunidades de inversiones que se ven aquí.

Hay instituciones del sector financiero como Unlimit y Guanapay que están en esperar de operar en el país, pero también quienes han puesto el ojo en llegar a México desde Reino Unido son las farmacéuticas, quienes han realizado inversiones de alrededor 300 millones de dólares en el país.

En aquel país el año pasado lanzaron su estrategia industrial y las áreas prioritarias para expandirse algunas coinciden también con el Plan México, y con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que es un acuerdo comercial de 12 países entre los que se incluyen México y Reino Unido, los aranceles han disminuido, con lo cual las inversiones están fluyendo y hay más en la lista.

Y también dejo claro que, como dice el dicho, los toros detrás de la barrera se ven diferentes, y es que aseguró que los empresarios de aquel país sí tienen un alto interés de invertir aquí. A esperar la nueva conquista británica.

Nuevo León, no todos los números son buenos

Samuel García (Especial)

La reciente contracción de la industria manufacturera en Nuevo León que gobierna Samuel García, que ya suma catorce meses continuos por debajo del umbral de expansión, es un dato objetivo que alerta al sector productivo y financiero de la entidad.

Según la Cámara de la Industria de Transformación de la entidad (CAINTRA), órgano encabezado por Jorge Santos Reyna, indicadores clave como producción, exportaciones, importaciones y empleo se mantuvieron en números negativos durante 2025, con solo el 22 por ciento de las empresas invirtiendo en maquinaria o equipo, niveles comparables a los de la pandemia de Covid-19. Esta prolongada debilidad no es una fluctuación temporal: refleja una desaceleración estructural que afecta la competitividad de un sector que históricamente ha sido el motor económico de la región.

Todos estos datos, desafortunadamente no ocurren por el vacío fiscal ni en un contexto neutral de política pública: en los últimos meses han surgido tensiones entre el gobierno estatal y los industriales por propuestas de aumento del impuesto sobre la nomina para financiar obras relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026 y otros proyectos de infraestructura. Organismos como Coparmex y los mismos industriales han señalado que esa carga adicional puede frenar la inversión privada y elevar la informalidad laboral, especialmente en pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan un entorno de menor inversión y mayores costos. Aunque el Mundial promete derrama en servicios y turismo, las decisiones fiscales vinculadas a su preparación pueden dificultar la recuperación industrial si no se equilibran con medidas de estímulo productivo.

La política pública y la estrategia empresarial deberán enfocarse en estabilizar la inversión productiva, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar el flujo de capital hacia sectores manufactureros, permitiendo que la derrama de corto plazo complemente, no sustituya, la capacidad productiva tradicional de la entidad, porque el Mundial sólo es de paso.

Cambios en Mastercard

Mauricio Schwartzman (Especial)

En donde pronto habrá cambio de dirección es en Mastercard México, ya que nos confirman que Mauricio Schwartzmann, quien ha hecho un gran trabajo en el país en la procesadora de pagos, como crecer la cartera con más Fintech, así como posicionar la marca en otros mercados y fortalecer la relación con los bancos que son sus clientes, tomará nuevos retos, eso sí se queda en México.

Schwartzmann, también el año pasado fue uno de los “tiburones” del programa Shark Tank; inicio de año, aires nuevos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.