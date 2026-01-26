La nueva ‘súper app’ del gobierno

Desde el año pasado, principalmente en el sector Fintech, el tema de conversación era la nueva “súper app” que el Gobierno estaba diseñando para entrarle de lleno al mundo financiero, una Fintech que sería de pagos para tratar de competir con la exitosa aplicación brasileña de Pix.

José Merino (Especial)

En diferentes momentos, varios pudieron ver y conocer la “presentación” en papel de la que buscan sea la aplicación que ayude a los mexicanos a “perder el miedo” al sector financiero. El camino planteado es vía un código QR por sus siglas en inglés Quick Response o Respuesta Rápida, que es ese “cuadrito” en blanco y negro con puntos, que nos manda a los menú de los restaurantes, contactos y ahora para poder hacer pagos, según la idea que se tiene en el Gobierno Federal.

La propuesta viene diseñándose desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que lleva José Antonio Peña Merino, y que en una primera idea el canal para operar sería con Financiera del Bienestar (Finabien) que opera Rocío Mejía, y se ve complicado tomando en cuenta que no se tiene la infraestructura tecnológica, ya que lo que opera, por ejemplo vía remesas, es con un intermediario financiero especializado y no por su plataforma, pero bueno, la idea es esa.

Hasta ahora, mientras algunos aseguran que hay avances y se tiene incluso “casi” lista la autorización de la licencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo la Ley Fintech, de una figura de Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) o “billeteras digitales” y que será dada a conocer muy pronto; por otro lado, existe incertidumbre ya que lanzar una aplicación así, en donde se transmitirá dinero, puede abrir un frente negativo en muchos sentidos o positivos, si el fisco llega a entrar en la ecuación como sucede con la banca.

Si bien, buscan cumplir lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido de reducir el uso del efectivo, y lo ha dicho en diferentes eventos, que se requiere impulsar medios de pago, desde CoDi o Dimo que han sido un fracaso del Banco de México que lleva Victoria Rodríguez, aunque se diseñó desde mucho antes de su administración y en donde la banca comercial nada más no los impulsaron, el tema de traspasar dinero, aun con límites, puede generar temas de lavado de dinero, algo que hoy no se necesita y contaminar al sistema, que de por sí, está apenas sobreviviendo a lo que pasó el año pasado con las acusaciones del FinCen en contra de tres instituciones financieras mexicanas, y que por cierto, no derivaron a la fecha en ninguna denuncia o detención.

Pero bueno, el tema es que ahora hay que sumar, eventualmente si se concreta, a la lista un proyecto más de la Cuarta Transformación, desde la vacuna Patria y los respiradores, hasta el primer auto eléctrico que, según dicen, se lanzará en 2027, y una larga lista, sume ahora la nueva súper app que se cocina en esta administración; a esperar los detalles.

2026, el año del turismo

El Mundial de Futbol pondrá nuevamente al país en el ombligo del munto turísticamente hablando, y eso puede generar, de hacer las cosas bien, un impulso de largo plazo de México.

Josefina Rodríguez (Especial)

Y al menos, parece que ese tema ya lo entendieron más las autoridades de todos los niveles, desde la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, hasta gobernadores y presidentes municipales, porque el balance final de Fitur es que México ahora sí está de regreso a las ferias turísticas internacionales y no sólo llevando a presumir como en años anteriores, los dos trenes que se construyeron como si fuera un gran atractivo turístico.

La presencia en Fitur 2026 en Madrid rompió las expectativas que muchos tenían, asistieron cinco gobernadores: Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato y destacó el stand de más de mil 700 metros cuadrados a cargo de CREA que lleva Eduardo Martínez Garza.

También estuvieron presentes las aerolíneas nacionales, Viva, Volaris y Aeroméxico, así como los grupos aeroportuarios, GAP, ASUR, OMA y Aeropuertos Mexicanos (AME), que han crecido su presencia al interior y uniendo puntos que hacían falta como en la Riviera Nayarita.

Si esta misma organización se logra en otras ferias turísticas internacionales como World Travel Market, ITB, ANATO e incluso en el Tianguis Turístico a celebrarse en Acapulco en abril próximo que cumple 50 años, es una gran noticia para el sector y para la economía de México, ojalá se logre.

Revocación de mandato, ¿gasto necesario?

Salomón Jara (Especial)

Paradójicamente fue en el sur del país, y en uno de los tres estados más pobres del país en donde se aplicó la primera jornada de revocación de mandato de un gobernador. Fue Oaxaca que lleva Salomón Jara y en donde se puso en marcha la reforma aprobada en el sexenio pasado, que si bien puede ser una buena idea, en momentos en que la economía no tiene su mejor desempeño y en una entidad con altas carencias, el gasto realizado para cumplir con este mecanismo es para cuestionarse.

En los rankings nacionales, ya sea medidos por popularidad o finanzas claras, la lista puede ser variable de quienes son los gobernadores mejor evaluados, y ahora, Salomón Jara Cruz es el primer gobernador en ser sometido a una nueva votación, la cual, conforme se vaya implementando en otros estados, también se irá realizando, veremos si las encuestas son acertadas; por lo pronto, en Oaxaca se logró la instalación de casillas electorales en la mayor parte de la entidad, ¿un gasto que vale la pena?

Convención bancaria en Cancún

Emilio Romano (Especial)

Y ahora sí, las invitaciones empezaron a correr para la 89 Convención Bancaria que organiza la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano y que tendrá como sede Quintana Roo que gobierna Mara Lezama, en un hotel que aseguran superará las expectativas de las últimas convenciones, sólo recordar la de Vallarta donde todo salió mal. Ahora los banqueros, así como lo hicieron los directivos del mercado bursátil, eligieron un hotel todo incluido recién estrenado y que será sede durante tres días del encuentro. Así es, la novedad es que el encuentro tendrá un día dedicado a temas de ESG, para luego dar paso al programa oficial en donde ya está confirmada la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades financieras, todo pinta que será una convención con mucha información.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.