Las nuevas caras en la banca

En los últimos años no se había dado, en un corto periodo de tiempo, relevos simultáneos en la industria bancaria; cambiar de director no significa un movimiento menor, sino más allá del estrés de los nuevos liderazgos que pueden significar para los equipos, son los retos y cambios de visión que eso traerá a la institución con un nuevo líder al frente.

José Iragorri (Especial)

Y es que desde el año pasado, en que Pablo Elek asumió el cargo de director de Scotiabank en sustitución de Adrián Otero, por ejemplo, los movimientos al interior del banco han sido intensos, desde áreas de comunicación, hasta fichajes que ocasionaron movimientos en otras instituciones, como el de Matías Núñez, que de ser director del recién creado banco Open Bank de Santander y con menos de un año en el cargo, optó por tomar las riendas del área comercial de la institución canadiense. Eso originó, a su vez, que en Open Bank tuviera que buscar un nuevo director y llegará Juan José Galnares en octubre del año pasado. En Scotiabank se generaron hasta cambios en comunicación y otras áreas, y a un par de meses de cumplir el año en el cargo, oficialmente Elek no ha salido por ejemplo, a dar las tradicionales entrevistas a medios, quizás en la próxima bancaria sea su debut, ya veremos.

También, en agosto del año pasado, Nu hizo el cambio de dirección de Iván Canales, quien realizó todo el proceso de transformarse de Sofipo para buscar la licencia bancaria, fase que sigue en marcha, en espera de la autorización de arranque de operación, y que lleva ahora Armando Herrera, y quien tendrá el reto de poner en marcha el banco que logró en su momento poner a temblar a la industria bancaria por la rapidez con lo que sumó clientes a su cartera.

En los próximos días también se dará el cambio en Sabadell México, a donde tomará el control uno de los exdirectivos en HSBC, José Iragorri, (por cierto, también Elek venía de ese banco) y quien tiene el compromiso de seguir creciendo en la parte de personas físicas, y sobre todo en segmentos en donde han tenido éxito como es en el financiamiento a grandes empresas, un ejemplo en la industria turística y tienen ahora, todo el respaldo del grupo español. Albert Figueras asumirá en España el control de toda la red de sucursales del banco español.

Luis Brossier (Especial)

El primero de marzo, Luis Brossier asumirá el cargo de director de Citi México, encomienda nada fácil, cuando se está en proceso de la salida de bolsa de su exhermano Banamex, y con quien ahora compiten por el mercado de empresas, eso sí con toda la experiencia y con el apoyo de Alvaro Jaramillo que regresa a Estados Unidos, el proceso de transición puede considerarse que es exitoso.

También se dio el relevo en el banco BNP Paribas a donde llegó Philippe de Caraman.

Todos estos movimientos en el sector financiero son vistos como un espejo de la complejidad que se vive en la industria, y también por el cambio de estrategias que las instituciones han puesto es marcha, eso sí, anticipan mas movimientos en diversas áreas tomando en cuenta que este año se espera la entrada en operación de más bancos digitales, el 2026 viene con más cambios a la vista.

Oxxo, la empresa a seguir

José Antonio Fernández (Especial)

Es ya una de las figuras insignias de FEMSA, que dirige José Antonio Fernández Garza, y se ha convertido más bien en una referencia de crecimiento y mejora en el país, porque llegan a donde muchos no habían pensado instalarse. Hoy Oxxo además de ser el mayor corresponsal bancario del país, es sinónimo de crecimiento de un municipio o colonia.

El avance que ha tenido ha sido amplio, sólo hay que recordar que para cerrar el 2025, la cadena de tiendas de conveniencia, inició su colaboración con Uber Eats, para ofrecer casi 3 mil productos como botanas, refrescos, cervezas y artículos del hogar, alcanzando picos de venta en las fiestas de Año Nuevo, un gran hit.

Pues ahora con la novedad incorporó como director comercial de Oxxo, a Grégoire Kaufman, quien fuera director general de CRAI, más conocida por su red de mil 800 tiendas de conveniencia «Nel Cuore dell’Italia” en el país peninsular, y para más señas perteneciente a Grupo Carrefour, con la diferencia de que Oxxo tiene 25 mil puntos de venta en México y América latina.

De origen francés, Kaufman estuvo 17 años en la cadena de tiendas Carrefour como responsable de merchandising, digital y marketing en Argentina, Colombia, Francia e Italia, ahora en su nueva casa, a esperar los cambios que se vienen.

El potencial del gas natural

En los últimos meses, Esentia Energy que lleva Daniel Bustos, ha estado en el centro de atención por los diversos cambios e inversiones que ha hecho, y ahora dio a conocer el inicio de la construcción de la nueva Estación de Compresión Aguascalientes con lo que queda claro el camino que seguirán en el país de invertir para que el gas natural llegue a más sitios.

Esta construcción forma parte de la Fase I de su plan de expansión que contempla tres etapas, donde consideran una inversión total estimada de 680 millones de dólares y un incremento de 660 millones de pies cúbicos diarios de capacidad de transporte de gas natural, lo que permitirá que a partir de principios de 2027 se incremente la capacidad de transporte de gas a lo largo del sistema Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara (VAG).

Esa inversión permitirá que todo el centro-este del país pueda tener como alternativa el surtirse de gas natural, producto que además ha crecido en su demanda, pero sobre todo las diferentes industrias y parques industriales que no han podido arrancar por falta de energía o gas, tengan ya por fin esta alternativa, eso sí tendrán que esperar, por lo pronto, desde Jalisco, San Luis Potosí, Bajío y centro del país pronto tendrán una alternativa para poder poner en marcha sus proyectos industriales, ojalá ahora sí se logre.

México en Davos

Alicia Bárcena (Especial)

Aunque la presencia del gobierno federal en el Foro Económico Mundial de Davos no es la más grande o con funcionarios más llamativos, Alicia Bárcena, titular del Medio Ambiente, dejó claro que se debe avanzar con mayor urgencia y a mayor escala en la transición energética y en el impulso de la economía circular para enfrentar la crisis climática que hoy el mundo debe enfrentar.

Rodeada de empresarios y funcionarios de todo el mundo, aseguró que México trabaja para alcanzar emisiones cero, aun cuando nuestro país aún depende de los combustibles fósiles para la generación de energía, y la verdad migrar hacia emisiones cero o autos por ejemplo eléctricos se ve complicado, ante la falta de capacidad en instalaciones justamente eléctricas en esa materia, ahí tienen a los parques y empresas sufriendo para tener un correcto suministro energético.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.