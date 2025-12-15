Meter gol con las Mipymes

Con el próximo Mundial de Futbol del que México será sede, no sólo se espera la llegada de millones de visitantes durante la justa futbolera, sino inversiones y también, como sucede en cada torneo, el incremento de alternativas de pagos para agilizar las transacciones en los estadios y alrededores.

Y ahí, se han presentado en cada torneo innovaciones por uno de los principales socios de FIFA: Visa, que en México dirige Francisco Valdivia, para incrementar las terminales puntos de venta, pero también las alternativas de pago no sólo con tarjetas, sino con otros medios desde pulseras, anillos, celulares, y quién sabe que innovación más se presente.

Pero en este tema, una parte importante será la digitalización. Ellos han unido todo ese tema con el proyecto de ir por más de 3.2 millones de Mipymes hacia 2030 a través del programa “Crece tu Pyme con Pagos Digitales” en el que participa la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, así como todos los bancos y plataformas tecnológicas para que juntos ayuden a modernizar el ecosistema digital del país y reducir la dependencia del efectivo, que aún domina el 86 por ciento de las transacciones en el país.

La estrategia, como les decía, no podría haber llegado en mejor momento: a meses de que México se convierta en anfitrión mundialista con tres sedes de enorme peso económico –CDMX, Guadalajara y Monterrey–, en donde el flujo de turistas y consumo demandará servicios más ágiles, digitales y confiables.

El programa no solamente es ambicioso sino también cuantificable. La Secretaria de Economía estima que la adopción de pagos digitales puede incrementar los ingresos de los pequeños negocios entre 20 y 30 por ciento, al mejorar la trazabilidad de las ventas, reducir pérdidas por manejo de efectivo y facilitar el acceso al crédito. Paralelamente, la fase inicial del plan da prioridad a más de un millón de Mipymes ubicadas en zonas metropolitanas de alta actividad económica, incluidas las ciudades sede del Mundial 2026, y en donde ya se ha empezado desde hace meses a orientar a las “tienditas” y negocios de las ventajas de aceptar plásticos como medio de pago y no sólo efectivo.

En estos centros urbanos, la derrama económica combinada podría superar los 80 mil millones de pesos, por lo que la modernización del comercio local resulta crucial para capitalizar el impulso que ofrecerá la llegada masiva de visitantes.

Pero más allá del evento deportivo, la apuesta por la digitalización estructural busca conectar a los pequeños negocios con servicios de cobro, capacitación financiera y herramientas tecnológicas que históricamente han estado fuera de su alcance.

En un país en donde las Mipymes generan más del 70 por ciento del empleo formal y sostienen a casi 20 millones de familias, la transformación digital no solo fortalece su competitividad, sino que dinamiza la economía aún en las regiones más remotas del país.

Una oportunidad para que México cierre la brecha entre su enorme potencial comercial y el rezago tecnológico que durante décadas ha limitado su crecimiento; ojalá se logré con el milagro del Mundial.

Turismo médico, la apuesta que crece

El clima, la ubicación, pero sobre todo el personal especializado que hay en el país, hace que pueda convertirse en el centro del turismo médico, ese que se planifica con tiempo y que puede ser igual desde servicios médicos de belleza, hasta niveles de muy alta especialidad y ahí es donde también el grupo de Médica Sur quiere centrarse.

Misael Uribe Ramos (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

La creación de un área de Medicina Internacional, (turismo médico) que fue fundada y lleva Misael Uribe Ramos, busca convertir no sólo la Ciudad de México sino a otros destinos, como las alternativas para realizar cirugías programadas, ya que en el tema de turismo médico no son urgencias, es precisamente planeación para ejecutar las intervenciones de lo que se requiere.

Hoy, el mercado de turismo médico se ha ido segmentando, igual en Los Cabos como destino de playa, para turismo de belleza, que son en muchos casos procedimientos de corta estancia como cataratas, rinoplastias, bótox. Desde luego, las zonas fronterizas son desde hace mucho centro de atención de diversas especializadas, pero se ve un crecimiento en el país del turismo médico de bienestar, ahí no hay que perder de vista San Miguel de Allende y pueblos mágicos. Incluso Catemaco con la herbolaria ya entró en esa clasificación y es aliado de los centros de salud especializados.

Por lo pronto, anote a Mexicali que a nivel mundial ya es el destino número uno en turismo médico, el 80 por ciento del PIB de ese lugar, debido a temas dentales, porque existe una gran cantidad de profesionales de la salud que se dedican a atender esa necesidad debido a lo caro en el vecino país. Mientras que Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México compiten ya en temas de alta especialidad, porque tienen la última tecnología para operar como en otros países. Así que para futuros médicos, hay una rama que está creciendo y promete ser muy competitiva.

Toda la energía de Tamaulipas en un sitio

A donde hay que echar un ojo, es al nuevo Sistema de Información Energética del Estado de Tamaulipas (SIEET), que la Secretaría de Desarrollo Energético estatal desarrolló y que contiene varios indicadores, además de ser una plataforma de acceso libre y gratuito con la información del entorno energético de la entidad, a efecto de monitorear la evolución del sector, acelerar la transición energética, abrir un espacio para investigaciones y proyectos, así como facilitar la atracción de inversionistas.

Américo Villarreal (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Es un sitio que de funcionar como se ha prometido, puede ser un buen ejemplo a seguir en otras entidades, ya que Tamaulipas que gobierna Américo Villarreal tiene un 5.45 por ciento de participación de las energías renovables en el consumo energético; además de que tiene identificados sus potenciales energéticos en energía solar, eólica, biomasa y producción de hidrógeno verde.

No solo eso, en el pasado Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025 realizado en Tampico, el secretario de Desarrollo Energético de la entidad, Walter Julián Ángel Jiménez, planteó romper prejuicios sobre el fracking o fracturación hidráulica, y verlo desde el aspecto técnico, ya que no existe impedimento legal alguno para utilizar el fracking en México, mientras que del otro lado de la frontera, Texas es el principal productor de gas y petróleo de Estados Unidos gracias a ello; todo indica que algunas cosas irán cambiando en esa materia en el estado.

Concluye periodo ordinario

Ahora sí, luego de un arduo periodo ordinario, los legisladores concluyen el periodo para irse al “merecido descanso”, ese que dejó diversos cambios y un paquete económico abultado de incrementos a partir del 1 de enero de 2026.

Kenia López (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López encargada del cierre recordó que se procesaron 55 decretos, de los cuales siete fueron nuevas leyes, dos reformas constitucionales y 46 reformas a leyes vigentes, de lo cual ya les iremos contando su efecto en nuestros bolsillos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.