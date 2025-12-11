Relación con EU, prioridad de empresas globales

Dependiendo el origen de la empresa, si es nacional o internacional, los empresarios y directivos tienen diferente perspectiva de México y eso ha quedado claro en las inversiones que se anuncian, o las que están de plano frenadas.

Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Ahí tenemos la reciente creación del Consejo de Inversiones que busca incentivar que los empresarios quiten el “freno” e inviertan en los proyectos del Plan México, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum también se reunió con el extinto Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ahora Consejo Mexicano de Negocios, en donde el tema principal fue el pedirles inviertan, ya que la inversión nacional del sector privado simplemente no crece.

Y es que, a decir de los principales directivos de la banca que se reúnen con empresarios locales, estos han preferido esperar los efectos de la Reforma Judicial, la próxima renegociación del TMEC, que se controle la inseguridad para decidir si invierten más o se mantienen como hasta ahora.

Pero en el otro lado, están las empresas internacionales, las globales que siguen viendo potencial en el país, pese a todo, y que si en algo están de acuerdo es que urge proteger el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y detonar la inversión en el país.

Todo eso se trató en el encuentro que tuvieron ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard con la plana mayor del Consejo de Empresas Globales –comandada por Manuel Bravo, presidente de Bayer México-- para hacer un corte de caja de 2025 y buscar alinear esfuerzos rumbo al 2026.

En el desayuno, las mayores empresas globales con operaciones en México y el gobierno tienen la coincidencia de que la relación con Estados Unidos debe ser una prioridad y eso sí, también aprovecharon para reconocer el papel del equipo de la Secretaría de Economía en la negociación con el gobierno del presidente Donald Trump, que no ha sido fácil, ha sido un año que parece un sexenio.

Varios de ellos destacaron, además, el incremento de aranceles a China y otros países con los que México no tiene tratado como un instrumento valioso para fortalecer la proveeduría nacional y proteger a las inversiones asentadas en el país.

Nos cuentan, que lo que pidieron a Ebrard fue “preservar el corazón el tratado”, esto es, mantener un acceso al mercado estadounidense mejor que el de los competidores del país. Le plantearon además avanzar en las agendas de propiedad intelectual, sobrerregulación, transparencia y mecanismos de solución de controversias.

A ello, el ex canciller respondió que muchas de estas inquietudes habían sido resueltas o están en proceso de resolución derivado de la negociación con el equipo del Representante Comercial de Estados Unidos en los últimos seis meses.

Si bien se aplaudió que este año se registraron inversiones y reinversiones extranjeras históricas en el país, ambas partes se comprometieron a trabajar para detonar aún más las inversiones para lo cual se tocaron temas de certidumbre jurídica, seguridad, acceso a recursos hídricos y energéticos, tarea difícil, ya que en energético la falta de suministro adecuado por parte de la CFE sigue siendo una limitante.

Marcelo Ebrard pidió a los empresarios con inversiones pendientes o atoradas a presentar al gobierno los proyectos de inversión atorados o con rezagos para poder acelerar su ejecución, además de que se comprometió a que durante el primer semestre de 2026 se verá un esfuerzo extraordinario del gobierno para apoyar y autorizar proyectos de inversión en el país, desde luego todos pagamos por ver que así sea.

Entre otros, participaron en la reunión Daniel Bandle, de Axa; Marcela Barreiro, de Daimler; Rodrigo Centeno, de Nissan; Paco Garza, de GM, Mónica Aspe, de ATT; Taaki Kuga, de Toyota; Paco Garza, de GM; Katya Somohano, de Iberdrola; Eduardo Pérez, de Bosch y Solid Pérez, de Exxon. Por parte de la secretaria de Economía participaron también Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio y Ximena Escobedo, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo.

Primer partido, Ticketmaster 1 - Fanki 0

Emilio Azcarraga (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En lo que sería el debut de un combo estrella de empresas, la realidad pegó de la peor manera y metió de entrada un gol en contra del Grupo Ollamani, que preside Emilio Azcarraga, al fracasar totalmente en la primer venta que tendría con la boletera de origen colombiano Fanki con la preventa de boletos para el partido de reinauguración del renombrado Estadio Azteca ahora Banorte.

Pero miles, o quizá millones, ya que no sabremos con exactitud que pasó, se quedaron con las ganas de la compra de boletos con las tarjetas de Banorte en la preventa del partido de la reinauguración y también de preparación para el mundial de México-Portugal, que por cierto, se buscó y firmó que Cristiano Ronaldo esté presente.

Sin embargo, el debut del grupo de empresas en esta operación quedó totalmente fuera de lugar, ya que por un lado Grupo Ollamani que administra el estadio y que será la encargada de tener el Estadio Banorte al día y en donde también se tiene previsto ofrecer conciertos, trabaja vía el Club América con la fallida boletera, aunque es más bien una startup que nació como Bitsports y dando servicios en sus inicios de NFTs. Bueno, Fanki aseguró que el hecho de detener la venta fue por “un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de la plataforma”.

Lo cierto es que de acuerdo con conocedores del tema, simplemente “no aguantó” la demanda de tarjetahabiente de Banorte que esperaban ser los primeros en comprar su pase a un partido rumbo al Mundial, por lo que pospuso la venta para hoy y además redujo también la venta de 6 a sólo 4 boletos por tarjeta, esto de un día para otro para poner procesar el tráfico que se prevé tendrá, obviamente la molestia de los clientes del banco es monumental.

Que bueno que no tuvieron la preventa del conejo malo, Bad Bunny, quien por Ticketmaster con Banamex rompió el récord de 500 mil boletos vendidos en sólo 10 minutos, con una fila virtual de tres millones de fans; este partido al menos, lo ganó la boletera tradicional, que todos critican, pero que no tuvo una falla en el primer partido clave como Fanki.

Nueva planta cartonera en Sonora

La instalación de la planta de la empresa Smurfit Westrock Consumer Packaging México en Cajeme, Sonora, generará más de dos mil 800 empleos directos e indirectos y, en su primera etapa, programada para 2026, se invertirán 65 millones de dólares entre construcción y maquinaria.

El proyecto, que forma parte de la atracción de inversiones estratégicas para el municipio encabezado por Javier Lamarque, suministrará empaques para Constellation Brands y forma parte de una red internacional con presencia en más de 40 países.

La conectividad, disponibilidad de infraestructura, clima, cercanía con el puerto de Guaymas, en donde se crece la infraestructura portuaria para los negocios y la frontera con Estados Unidos, además de capital humano capacitado, ubican al municipio ubicado en el estado de Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, como un punto propicio para la expansión industrial.

Jorge Alberto Ángel (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

La compañía Smurfit Westrock, cuyo director general en México es Jorge Alberto Ángel, cuenta con 500 plantas operativas a nivel internacional y tiene más de 100 mil empleados alrededor del mundo, una empresa a seguir.

Mercado de valores, de regreso gracias a la CNBV

Ángel Cabrera (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Ya les contaba que el cierre de año para el mercado de valores fue más que activo, y la causa si bien fue el apetito e interés que sigue habiendo en México, que se ve para los inversionistas en el largo plazo estable y positivo, la realidad de que tantas colocaciones salieran casi de manera simultánea es que dicen, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva Ángel Cabrera, ahora sí se pusieron a trabajar y sacar los pendientes, los cambios de mandos en diferentes áreas y vicepresidencias, y que se esperan más. Esa fue la verdadera causa de que se vea mayor actividad, ya que la anterior administración, dicen nada más no hacían nada.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.