Gobierno mexicano, entre trenes y aranceles

Si hay un tema en el que se habla de manera recurrente en las “mañaneras” de la presidenta Claudia Sheinbaum, es el de los planes en materia de nuevas rutas ferroviarias, que parece es el que más le apuestan, dado que las vías ya están puestas en varias de las rutas.

Andrés Lajous Loaeza (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Pero también, de acuerdo con los que saben de estos temas ferroviarios, si parece que se “avanza” a marcha veloz en estos temas, es porque el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, está al pendiente, pero presiona y pide se avance, y “sobre la marcha” se vayan haciendo ajustes a los trabajos, lo que ha hecho que más de uno se preocupe, por cómo terminarán los proyectos ferroviarios.

Por lo pronto, como bien dijo, ya están en marcha los estudios para los nuevos tramos de trenes Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis, que serán parte de una red ferroviaria interurbana que conectará en este sexenio, las principales ciudades del país, desde luego, esto debe ir de la mano, de planes de interconexión urbana una vez que los viajeros llegan al destino final, ya que sin acceso a transporte público, taxis o camiones de pasajeros, el esfuerzo y sobre todo, el gasto sería en vano.

Y sin duda, el tema ferroviario está en auge. Sólo hay que echar un vistazo al vecino país, en donde las ferroviarias Union Pacific (UP) y Norfolk Southern Corporation (NSC) anunciaron un acuerdo de fusión en una transacción por 85 mil millones de dólares, con lo que se convertirán en el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, con una red ferroviaria de más de 80 mil kilómetros y un valor de más 250 mil millones de dólares, que atenderá 43 estados de costa a costa y conectará alrededor de 100 puertos de Estados Unidos. Se espera su aprobación para principios de 2027; mientras las empresas continuarán operando de manera independiente.

Lo interesante es que Union Pacific, dirigida por Jim Vena, cuenta con más de 51 mil kilómetros de vías en 23 estados, se conecta con las redes ferroviarias de Canadá y con las seis principales conexiones a México: Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. Norfolk Southern, que lleva Mark George, opera casi 32 mil kilómetros en 22 estados en ese país.

La fusión interesa a México tanto por los enlaces fronterizos como por tratarse, en el caso de nuestro país, del sistema ferroviario latinoamericano más relevante en el sector de carga en general, con alrededor de 18 mil kilómetros y que ocupa el lugar 12 a nivel mundial en carga ferroviaria.

Actualmente operan en México siete compañías ferroviarias: Ferrocarril Mexicano (Ferromex), Kansas City Southern de México, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Ferrosur, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Línea Coahuila-Durango y la Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate, paraestatal del gobierno de Baja California.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Desde luego, el tema ferroviario es clave, pero más son estas últimas horas para que entre en vigor el nuevo esquema arancelario con el principal socio comercial de México, tarea en la que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard se ha enfocado en atender y buscar tender puentes; las horas están contadas y aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no habrá cambios, la expectativa a decir del sector financiero, ya no es si entran estas medidas, sino en el trabajo que México hará para que no impacten en los planes y en la economía, quizás por eso el enfoque de subirse a los trenes, quizás hay un plan que nadie conoce.

Mantiene una mujer la presidencia de Canacintra

A quién hay que reconocer el trabajo realizado en estos años al frente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), es el de Esperanza Ortega Azar que representó a un sector generador de 6 millones de empleos directos y que también demostró la importancia de las mujeres en los organismos empresariales.

Lourdes Medina Ortega (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

De hecho, su relevo es la empresaria toluqueña Lourdes Medina Ortega, quien fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo del organismo como presidenta, quien se busca dé continuidad de las actividades de la Cámara, conformada por 76 delegaciones.

Medina Ortega ocupaba el cargo de vicepresidenta Nacional de Delegaciones, y trabajó de la mano de Ortega Azar para reposicionar a la Canacintra, como la Cámara Industrial más importante de Latinoamérica, al aportar el 18 por ciento del PIB nacional.

Aunque no forman parte del Consejo Coordinador Empresarial con voto, siguen teniendo presencia y son escuchadas sus propuestas, debido a que al igual que otros organismos tuvieron problemas con el pago de cuotas por lo que sus derechos fueron suspendidos.

Hoy la Canacintra, tendrá en la empresaria del Estado de México, una representante con estudios en Ciencias de la Educación por la Universidad de Santander, especializada en Alta Dirección por el IPADE y por la Escuela de Negocios de Harvard, y actualmente es la directora general del Grupo Industrial San Bernardino con empresas del giro agrícola, del ramo alimenticio, automotriz y de verificación.

No hay que olvidar también que fue la primera mujer en presidir el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México; también encabeza el Patronato de Empresarios del Estado de México, por lo que además de un buen relevo, se esperan importantes propuestas en el marco del Plan México.

Banamex y Mastercard en búsqueda de Pymes

Mauricio Schwartzmann (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tendrán una opción más para tener un mejor desempeño en el mundo digital, y con ello, incrementar sus ganancias, por lo que Banamex que lleva Manuel Romo en trabajo en conjunto con Mastercard que tiene al frente a Mauricio Schwartzmann, así como Global Payments, diseñaron Pago Shops con lo que tienen listo el modelo para que las Pymes mejoren sus negocios.

Y es que, como han dicho los principales procesadores de pagos como Mastercard, los pagos digitales son una herramienta clave para que las Pymes amplí́en su alcance, reduzcan costos y operen de manera más eficiente en un mundo cada vez más interconectado.

En este tema, no hay que olvidar que Banamex tiene todo el enfoque, ya que busca recuperar terreno rápido, por lo que impulsarán con Pago Shops, que las Pymes pueden crear su tienda en línea para gestionar y distribuir sus productos, utilizando sus redes sociales para vender en línea, lo que les permite integrarse sin problemas al mundo digital. Lo más importante es que acorde al volumen de ventas, se podría tener acceso gratis a este servicio de manera permanente.

No hay que olvidar que son más de 4.5 millones de Pymes en el mercado mexicano, por lo que el potencial es enorme en todos los frentes, ya que además son generadoras del 72 por ciento de los empleos en México, trabajadores que también podrían entrar al sistema financiero.

Retos faltantes en sector petrolero

El tema petrolero simplemente es algo que se tiene que seguir de cerca, especialistas tienen claro que si bien se logró obtener un monto mayor al estimado en el programa estrenado de notas precapitalizadas que realizó Petróleos Mexicanos con el diseño de la Secretaría de Hacienda que lleva Edgar Amador, aún hay temas importantes por resolver y que no necesariamente tienen que ver con todo el tema financiero.

Anote, que un gran desafío es la gestión y análisis de datos, fundamental para optimizar procesos y predecir fallas, o identificar los robos o daños a los ductos. La integración total de la información habilitaría dashboards avanzados con métricas de desempeño, además de conocer procesos desde la extracción.

Desde luego con una mayor información se podrá trabajar en la reducción de la huella de carbono, ya que con datos en mano se puede presionar a las empresas a implementar sistemas de medición y monitoreo de emisiones, un ideal, que parece aún lejos para las empresas públicas del país.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.