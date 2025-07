Plan fronterizo carretero, detenido

En momentos en que México debe seguir fortaleciendo no sólo la llegada de inversión extranjera y nacional para hacer frente a la desaceleración económica —un día sí y otro no— de amenazas arancelarias, algunos parecen no darse cuenta de la importancia de continuar algunos de los proyectos transexenales.

Jesús Esteva (Ilustración: Ismael Angeles)

Un ejemplo es el Proyecto de Cruce Fronterizo Mesa de Otay II, conocido también como “Mesa East” en California, que es una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para la frontera entre México y los Estados Unidos. Imaginen, comenzó a conceptualizarse ¡desde 2008! en el Plan Maestro Fronterizo de California y Baja California.

El proyecto ofrece una solución largamente esperada por los californianos en ambos lados de la frontera para descongestionar los saturados cruces existentes de San Ysidro y Mesa de Otay I.

Ya que el objetivo es reducir tiempos de espera para vehículos particulares y de carga, facilitar el comercio internacional, atraer nuevas inversiones, generar empleos y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y desarrollo económico; la operación del cruce considera el uso de tecnologías modernas para garantizar que el tiempo máximo del cruce no sea mayor a 30 minutos, un tiempo récord.

Si se revisan los avances a la fecha, al término de la Administración pasada el estatus del proyecto era el siguiente: del lado mexicano se liberó el 100 por ciento del derecho de vía; y la obra civil, que estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, está prácticamente terminada, estando pendiente la instalación de todo el equipamiento necesario para la operación del cruce; en total se estimaba una inversión de alrededor de seis mil millones de pesos.

Por el lado de California, el proyecto se construirá en una superficie de 48.5 hectáreas y una inversión estimada de mil 200 millones de dólares, se cuenta con los permisos para ejecutar el proyecto, pero no se tiene el cierre financiero necesario para poder iniciar las obras, así que de ese lado también el proyecto está técnicamente en pausa.

Por eso, se requiere que se avance en la firma de un acuerdo Binacional entre la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que lleva Jesús Esteva; pues desde el sexenio anterior se quedó todo listo para su firma con una versión acordada y validada con SANDAG y con el visto bueno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno hasta las invitaciones diseñadas, y nada de nada.

Rafael Cervantes (Ilustración: Ismael Angeles)

La causa se menciona al interior de las dependencias, es que es el nuevo director de Desarrollo Carretero de la SICT, Rafael Cervantes, quien ha dejado en la lista de pendientes y hasta abajo el tema, pues aunque del lado mexicano ya se tiene todo, no ha movido un dedo ni preguntado a los vecinos como hacerle para que el Proyecto de Mesa de Otay II salga, lo peor es que también, no se visualiza que México ya hizo cuantiosas inversiones en la obra civil y el derecho de vía y es dinero tirado si no se pone en marcha.

Porque además, el Cruce Fronterizo Mesa de Otay II o Mesa East está prácticamente listo para formar parte del Plan México, es una de las apuestas más ambiciosas en la frontera México-Estados Unidos, con el potencial de transformar la dinámica de movilidad, comercio y desarrollo en esa zona. En fin, ojalá alguien se ponga las pilas y recuerden que es un proyecto que ya está por cumplir dos décadas y su apertura y operación será seguida de cerca y beneficia a los sectores productivos de ambos países.

Pemex, la piedra en el zapato de las empresas

Todo indica que aquellos tiempos en que ser proveedor de Pemex era tener pagos a tiempo y garantizados, es algo del pasado, si bien sigue siendo importante, actualmente, en los hechos muchos siguen sufriendo el atraso en los pagos y teniendo graves problemas por ello.

Sólo hay que recordar que la semana pasada las tres grandes empresas prestadoras de servicios Halliburton, SLB y Baker Hughes señalaron en sus reportes al mercado que Pemex continúa impactando negativamente sus rendimientos.

Halliburton que lleva Jeff Miller indicó que la actividad petrolera en México continúa siendo intermitente a pesar de que es un sector crítico para el crecimiento del país. Eso sí, no dejó pasar la ocasión para hacer énfasis en la tendencia negativa que sigue reportando la producción petrolera diaria.

Mientras que el CEO de SLB de Oliver Le Peuch señaló la urgencia para que Pemex concluya su proceso de reestructuración y sobre todo reactivar los trabajos de exploración y producción en campos subutilizados en los que podrían participar los jugadores privados.

Lorenzo Simonelli (Ilustración: Ismael Angeles)

Por su parte, Baker Hughes de Lorenzo Simonelli reconoció que la actividad en el país permanece muy limitada, con escasa reactivación en campos clave. Recordemos que se reunió recién con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, luego de aquel escándalo de la casa gris en Estados Unidos.

Al final, será esta semana cuando Pemex de Víctor Rodríguez Padilla anuncie los resultados financieros al segundo trimestre, finalmente, todos esperamos saber a cuánto ascienden realmente los pagos que ha realizado a las compañías en los últimos meses.

Crecen solicitudes de millennials por crédito

Las solicitudes de crédito ya van de la mano de las nuevas generaciones, los grupos de personas entre 29 y 44 años, de 18 a 28 años, y de 44 a 59 años, respectivamente, encabezan las aperturas financieras de las principales instituciones financieras del país, y en una gran mayoría es su primer crédito.

Juan Manuel Ruiz (Ilustración: Ismael Angeles)

La generación millennial concentra el 50 por ciento de las aperturas de crédito, seguidos por la generación Z, que se incorpora cada vez más temprano al mundo del historial crediticio, con 26 por ciento, y la generación X, que sigue apostando por la estabilidad, con 21 por ciento, esto con datos de la Sociedad de Información Crediticia, Círculo de Crédito dirigida por Juan Manuel Ruiz Palmieri.

En México, millones de personas buscan acceder a créditos, pero en muchas ocasiones encuentran una barrera silenciosa: su récord financiero, por lo que mantener un historial crediticio sano no solo facilita el acceso a instrumentos y tasas preferentes, también protege contra fraudes y genera oportunidades clave de la vida personal y profesional.

Y es que el tema más relevante que aún requiere mayor difusión es que las personas sepan que quienes cuentan con un historial negativo, pueden enfrentar tasas de interés hasta 20 por ciento más altas, sobre todo en productos no bancarios o de riesgo medio.

La exCofece contra los bancos

Desde hace más de un mes los principales bancos emisores de tarjetas de crédito empezaron a ser notificados en sus áreas legales de una resolución en su contra emitida por la hoy desaparecida Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que todo indica mantendrá Andrea Marván. El tema principal son los meses sin interés y pagos con tarjetas de crédito, investigación que como todas las que se han hecho tardaron un par de años en hacerse públicas; para varios que conocen del tema, esa resolución perjudicará más a clientes y a las empresas que ofrecen esa forma de pago, que a los bancos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.