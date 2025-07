Excesos en tribunales: ¿cambio a la vista?

Son muchos los temas que en algún momento la presidenta Claudia Sheinbaum toca en la mañanera desde Palacio Nacional, algunas veces en sus mensajes ha lanzado regaños y críticas directas, igual a legisladores, que a presidentes municipales o estatales, o al sector privado, y ahora sí, estuvo a favor de la crítica lanzada en redes sociales por el caso de Karla Estrella y “Dato Protegido”.

Karla Estrella (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

El caso, inició según trascendió en su momento por la denuncia de la ahora diputada federal Karina Barreras Samaniego en contra de Karla Estrella, que fue acusada de ejercer violencia política en razón de género y condenada a durante 30 días, emitir una disculpa pública, a la afectada, que prefirió se omitieran sus datos personales, por lo que cada día en la red social, aparece la disculpa pública con el slogan de “Dato Protegido”.

El caso se puede resumir de manera sencilla, la hoy condenada, publicó un tuit en el que cuestionaba la trayectoria política de Barreras sugiriendo que su ascenso podría estar vinculado a su relación marital con uno de los líderes de Morena, por lo que la hoy diputada interpuso una queja por violencia política de género y de ahí, nació una gran bola de nieve, y un tema que rebasó el ámbito político o social de la libertad de expresión, y es que para el sector empresarial generó una real preocupación, ya que la crítica a la actuación de legisladores en la elaboración de leyes, pueda generar denuncias diversas en su contra y más si hay una mujer al frente de la propuesta.

Y es que el Tribunal le dio la razón a la hoy diputada federal bajo la figura de “violencia simbólica y análoga” resultando una inusual y desproporcionada condena: disculparse públicamente durante 30 días consecutivos; el pago de 10 UMAS; cursos de género e inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género, quizás yo debo aclarar anticipadamente, que es un resumen del caso, por las dudas.

Y es ahí donde la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un exceso la sanción aplicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sin olvidar que son los afiliados de Morena quienes generaron innecesariamente un frente más abierto, ahora que la Presidenta tiene problemas por todos lados, le suman uno más.

Resulta inverosímil la crudeza de la sanción por una publicación que si bien pudiera resultar incómoda, termina sembrando dudas legítimas sobre el uso del aparato institucional para proteger a figuras públicas del escrutinio ciudadano, porque Karla Estrella no tiene cargo, ni partido, ni fuero. No es candidata ni funcionaria, es tan solo una más en las redes sociales, que no ofendió ni dijo grosería alguna en el tuit. Del otro lado de la balanza nos encontramos con una diputada con acceso a todos los recursos institucionales, visibilidad mediática y claros vínculos en el primer círculo del partido en el poder.

Castigar a Estrella con esa severidad suena más a una advertencia política que una reparación con enfoque de género y eso de ninguna manera presagia nada bueno, y parece que se les olvida, que en momentos como los que hoy se viven, eso genera incertidumbre en las inversiones, en las empresas y merma la confianza de interactuar con los poderes legislativos, ya que una declaración u observación puede terminar muy mal, como se ve cada día.

Bajo este contexto la pregunta natural que surge ¿Es esto en realidad violencia de género o nos estamos enfrentando a una forma institucionalizada de censura?

Crecer y modernizar las transacciones

Si hay un sector en donde se ha visto una mejora en la industria es en todo aquello que opera con tarjetas de crédito y débito, que han hecho que el uso de estos medios de pagos crezcan, pero clave en esos procesos es los proveedores tecnológicos.

Ahí, no hay que perder de vista el trabajo realizado con la alianza entre el Grupo Financiero Banamex que lleva Manuel Romo, y Global Payments que dirige Gabriel Mejía, proveedor de tecnología y soluciones de software para pagos, pues los beneficios se ven en la eficiencia en la transaccionalidad, ya que a través de su unidad de negocio EVO Payments, se procesa cerca de 900 millones de transacciones anuales a través de más de 250 mil puntos de venta (POS) instalados en México.

Sinead O’Connor (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Y es ahí, en donde los beneficios se ven en las Pymes, ya que junto con los corporativos son el motor del desarrollo económico y la alianza permite atender sus necesidades con mayor alcance, tarea que esta a cargo, por cierto, de Sinead O’Connor, directora de Banca de Consumo de Banamex.

De acuerdo con datos del INEGI, las Pymes generan el 52 por ciento de los ingresos a nivel nacional, por lo que se busca mejorar las herramientas y capacidades de comercio electrónico, así como mejores prácticas globales para las empresas de menor tamaño que buscan alternativas para recibir pagos. Un buen avance.

La herencia de Bimbo

La inversión anunciada por el gigante mexicano Bimbo que tiene como director general a José Manuel González, es una de las más altas y al mismo nivel de las grandes empresas internacionales, dos mil millones de dólares hasta el 2028, monto que además no sólo mantendrá los 80 mil empleos directos y casi medio millón indirectos que generan, si no que seguirá creciendo.

Siete entidades y nueve municipios serán clave en este proceso de inversión, ya que ahí están las 30 principales plantas de producción, mismas que también serán modernizadas, además de ampliar la flota vehicular baja en emisiones, lo que sin duda marca la gran herencia del grupo en México y en el mundo.

Roberto Servitje (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En este proceso, fue clave Roberto Servitje cofundador del grupo, y que logró afianzar junto con su hermano Lorenzo Servitje a la empresas panificadora, que murió a los 98 años justo el día del anuncio de una de las inversiones más importantes para el país.

La fábrica en San Luis Potosí y el desarrollo comercial en 1956 fueron parte del trabajo que realizó, además de ser el director general en 1979 y asumió el cargo de presidente en 1990; la familia es un ejemplo de empresarios que han sabido hacer el relevo generacional sin perder el ritmo de crecimiento y expansión, un modelo a seguir, sin duda por miles de pequeñas y medianas empresas familiares.

Empresas familiarmente responsables

El mundo está cambiando en muchos temas para bien, y en lo familiar hay avances importantes. Desde los nuevos permisos de paternidad, los permisos familiares por adopción, la extensión de los meses de permisos de maternidad, por eso el hecho de que también en México se llegue la iniciativa efr (Empresa Familiarmente Responsable) impulsada por la Fundación Másfamilia, que tienen más 22 años de actividad en España es una buena noticia.

Roberto Martínez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En nuestro país lo llevará Roberto Martínez, director global, e Iván González, director efr México quienes tienen la tarea de trabajar para que las empresas logren un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, ya que desafortunadamente ocupamos el lugar 41 entre los países de la OCDE en balance entre vida personal y trabajo, con una calificación de 0.4 en una escala de cero a diez, así de mal estamos.

Por lo que fomentar entre las empresas mexicanas una cultura centrada en las personas y el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional será una tarea ardua, aunque ya hay más de mil 200 empresas certificadas en el mundo, aquí Xignux y Solunion México ya reportan beneficios tangibles: reducción del ausentismo, hasta 35 por ciento, mejora del clima laboral y mayor compromiso del liderazgo, por lo que ojalá pronto más empresas se sumen a esta iniciativa, ya les iremos contando.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.