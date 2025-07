Interés en ser bancos sigue vivo

El sector financiero y empresarial en México podría, en determinados momentos, percibir escenarios distintos sobre la economía del país o del mundo, pero es un hecho que la confianza en varios sectores económicos se mantiene, a pesar de los problemas relacionados con las tres instituciones financieras; quienes buscan convertirse en bancos siguen con sus planes.

Emilio Romano (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Eso sí, el panorama económico en general influye, y como bien explicó la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, la desaceleración económica en este 2025 que se ha sentido no ha sido solamente en México, sino que ha sido inducida en muchos frentes que son ajenos a nuestro país y que afecta al crecimiento del crédito, pero no el interés de quienes buscan integrarse como bancos.

Y es que, para el gremio financiero, la ventaja en México es que tenemos solidez de la banca, y eso ayuda a amortiguar el impacto de la desaceleración para seguir otorgando crédito para apoyar la inversión y el consumo, aun cuando se estima un pronóstico de un crecimiento de solo 0.1 del PIB y para el 2026 el promedio del estimado está en 1.2 por ciento, por lo que a la vista estamos viendo una desaceleración y no de una recesión.

Aun con un panorama complicado, también algo que no ha decaído es el interés de diversas instituciones por obtener la licencia bancaria y por el contrario, sigue vigente con el fin de ampliar su oferta de servicios. La lista de quienes están en espera es larga, desde Mercado Pago que es uno de los más grandes en temas tecnológicos y de comercio; hasta la sofipo Klar, o empresas como Konfío, Ion Financiera o la casa de bolsa Masari, todos ellos entregaron ya su solicitud de licencia que están en proceso de análisis, sólo por mencionar algunos.

Carlos Marmolejo (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En esa lista, también esta la sociedad financiera popular (sofipo) Finsus, que tiene al frente a Carlos Marmolejo y que contempla poder comenzar a operar como banco a partir del primer trimestre del próximo año, esto dado los tiempos que lleva el proceso de solicitud de la licencia.

Finsus solicitó la licencia en octubre de 2024, por lo que esperan que a finales del segundo semestre de este año obtengan el visto bueno de las autoridades regulatorias y reciban la autorización, para así en 2026 pasar a ser un banco más del sistema financiero mexicano.

Y es, que pese a todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la institución ha ido cumpliendo con todo lo que se les solicita, por lo que esperan que todo el proceso siga avanzando, ya que incluso se les solicitó que alcanzaran la rentabilidad y lo hicieron, ya que no se trata sólo de crecer con clientes, pues tienen claro que en este mapa financiero, hoy más que nunca no se trata nada más de salir al mercado a colocar tarjetas de crédito o endeudar a la gente.

Lo más importante es que los nuevos jugadores aporten al sistema bancario mexicano, ya sea con productos y servicios innovadores para atender a la población hasta hoy fuera del sistema y sobre todo generen confianza, ya que es un momento clave que vive el sector.

Pruebas de control de confianza para todos

Antonio Martínez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Aunque parecía un convenio más como todos los que se firman entre las dependencias de gobierno, llamó la atención el enfoque que tendrá el que se firmó entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lleva Antonio Martínez Dagnino y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que tiene al frente a César Ivan Escalante.

Y es que con ese convenio, resulta que ahora el SAT podrá realizar evaluaciones de control de confianza al personal de Profeco, incluyendo verificadores e inspectores que acuden a revisar tiendas, gasolineras, restaurantes y una larga lista de negocios, eso aseguran permitirá que las funciones de los colaboradores de Profeco se realicen con honestidad, confiabilidad y profesionalismo.

Así, que ahora será el SAT, y no la Secretaría de Anticorrupción recién bautizada con nombre nuevo, la que en este caso aplique las pruebas de control de confianza, psicológicas, toxicológicas, socioeconómicas y psicotécnicas, a las personas designadas por la Procuraduría.

Recién, en la Cámara de Diputados, el titular de la Profeco en una larga reunión con los legisladores, les explicaba la función de la dependencia, pero sobre todo, les pedía que no llamaran a pedir “ayuda” o reclamar cuando estaban haciendo su labor, ya que no tienen luego toda la información, y sus recomendados están incumpliendo la ley, y recordó a una legisladora con un permiso de gasolinería que alegaba cumplía con todo y no era así; quizás ahora con este nuevo control los servidores públicos de la Profeco, no puedan ser objetados, ya que tendrán que pasar estas pruebas, una buena iniciativa, que ojalá se extendiera a más dependencias, ¿no creen?

La “limpia” de Citi

Jane Fraser (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Para Citi que lleva Jane Fraser, el plan para que Banamex salga a los mercados públicos el año que entra se mantiene y por eso, como bien dijeron en su informe trimestral, trabajan para maximizar su valor y con ello los inversionistas reciban buenas noticias con este proceso que se haría en algún momento del próximo año.

Parte del trabajo consiste en tener los estados financieros auditados para finales de este trimestre, así como tener la larga lista de requisitos regulatorios que piden las autoridades en México para la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex y mejorar también el rendimiento del negocio del banco.

Sin embargo, en este último proceso de mejorar el rendimiento y los números, todo indica que ya está pasando factura a la plantilla laboral de más antigüedad, ya que los despidos están siendo la constante, según relatan ejecutivos del banco hoy desempleados, pues, una gran parte de los “elegidos” en esta reestructura tienen un plan de pensiones y servicio médico, además de que varios están cerca de llegar a su plan de jubilación, es decir, los de mayor edad.

Para todos es claro, que lo que se busca es precisamente disminuir la carga laboral dado el proceso que lleva el banco de salir al mercado y venderse en mejores condiciones, un tema a seguir.

Afore XXI Banorte avanza

La Afore XXI Banorte que lleva David Razú avanza en mejorar el servicio para sus millones de clientes, al conseguir en el primer trimestre de 2025, una calificación de 10 en el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) que realiza la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que lleva Oscar Rosado.

Y es que ese indicador, permite saber cuando una institución cumple en la atención al cliente, el tiempo de respuesta, la resolución de solicitudes, y el porcentaje de respuestas favorables para el usuario; todo un avance importante, ya que se logró reducir en 17 por ciento el tiempo promedio de atención, resolver trámites y aclaraciones en menos de 10 días hábiles, todo indica que los cambios hechos por Razú se reflejan en las mejoras en la atención, un buen avance.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.