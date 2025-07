Los cambios que vienen en bancos

La extensión de los 45 días para los dos bancos y casa de bolsa, como ya se ha dicho, es una buena noticia para la industria, ya que en el tema de CIBanco que logró una alta concentración en la administración de fideicomisos, permitirá que no sólo se dé una escisión ordenada, sino que así, como ya está sucediendo, los privados decidan con qué casa de bolsa o banco quieren operar.

Victoria Rodríguez (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

Pero también, estos días, nos anticipan, veremos la venta de carteras de crédito para allegarse de liquidez, y es que en la comida bimensual de la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez reconoció que sí han tenido que apoyar con liquidez tanto a Intercam como a CIBanco, pero que esto ha permitido que el mercado de dinero esté líquido.

Además de que todos estos días han estado trabajando de manera coordinada con FinCEN, y que pese a la incertidumbre que generó no hubo deterioro del tipo de cambio y que la TIIE incluso ha bajado, si es un hecho, que esto obliga a que los bancos mexicanos deben ahora de cumplir estándares de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por encima de los mejores estándares internacionales, tal como se hizo con Basilea, que nuestro país cumplió mucho antes que los mismos países que crearon esa regulación.

Por lo que adelantó a los banqueros, que van a empujar por una ronda nueva de actualización de regulación prudencial para continuar estando alineados con Basilea III, y dada la experiencia que se tuvo en la pandemia de usar el colchón de capital, más regulación de PLD y más capital y liquidez están a la vista.

Grisel Galeano (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

Por lo pronto, ahí en la comida, en donde pese a todo, el ambiente estuvo relajado, con la presencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador, la procuradora fiscal, Grisel Galeano, el titular del IPAB, Gabriel Limón, además, llamó la atención el orden de agradecimiento del secretario de Hacienda hacia el equipo que lo ayudó en estas dos semanas que se dio el anuncio por parte del Departamento del Tesoro en contra de las tres instituciones financieras.En primer lugar, y quien se vio es una de las piezas claves de su equipo de trabajo, es Roberto Lazzeri, jefe de la Oficina, ya que fue al primero que agradeció y con quien estuvo en constante comunicación. De ahí, al IPAB que fue el de la idea de intervenir los bancos, y en tercer lugar agradeció a la Procuradora Fiscal que ha resuelto las dudas del gremio, como los notarios y que de manera pronta, ha estado atenta a los temas legales referente a lo que se viene con estos bancos.

Eso sí, todos coincidieron que sólo por protocolo y no dejar mal a la CNBV, en donde el comentario general es que están sin piloto en esa área y que dado todo el tema que hay, desde la crisis de ahorradores con CAME –sobre la cual aún no se ha informado oficialmente cuántos afectados son– hasta los casos de los dos bancos y la casa de bolsa. A esto se suman las nuevas licencias de bancos Fintech que deben tener toda la vigilancia para evitar problemas y las solicitudes de los nuevos bancos que piden sean revisadas minuciosamente, el trabajo de la CNBV y quien esté al frente debe hacerlo de manera impecable, ya que la reputación de todos está en juego, la pregunta es ¿harán cambios? ¿O seguirá asumiendo el mando total el titular de Hacienda? Pronto, lo sabremos.

Los atrasos de la SEP

Mario Delgado (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

Los maestros de la CNTE están nuevamente en México, y poco falta para que también el SNTE que tiene al frente a Alfonso Cepeda y que es el sindicato que siempre ha sido “institucional” a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cargo de Mario Delgado también se una a las protestas. Y es que resulta, que pasó algo que, aseguran los docentes nunca había sucedido, y fue el atraso del pago de las quincenas correspondientes al receso de verano, así como las demás prestaciones, que se les depositan justo antes de iniciar ese periodo; ayer les confirmaron que será hasta la otra semana, y que no habrá pago esta semana que concluye, y serán por primera vez en la historia de los docentes, un atraso en el pago de sus sueldos y prestaciones. De ahí la molestia general de la base trabajadora, al no recibir información oficial y una solución de los titulares de estas dependencias. Tanto nivel superior, que agrupan los institutos tecnológicos, como el nivel medio superior que tiene a Cetis y Cbtis en todo el país, entre otros institutos, reclamaron al subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, al director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez, y a toda la SEP, por el atraso en los pagos de las quincenas 13 y 14, la prima vacacional, bonos y aumentos retroactivos que no se pagaron como debía desde el primero, alegando errores de administración y cálculos. Si bien, ya ha habido protestas en diversas entidades, principalmente de tecnológicos y Cetis y Cbtis, aún no han escalado y llegado a la Ciudad de México que concentra todo tipo de marchas, ya que justo ayer, les aseguraron que lunes o martes les pagan, y ya fue enviado el requerimiento a la Secretaría de Hacienda, pero lo que es un hecho es que son miles de sueldos que no fueron pagados a tiempo, ¿error o ganancia calculada?

Iztapalapa para el mundo en manufactura

Aleida Alavez (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

La empresa global especializada en tecnología de identificación por radiofrecuencia Checkpoint Systems, presidida por Ben Lilienthal, anunció la apertura de una nueva planta de manufactura en el Parque Industrial FINSA, de la alcaldía Iztapalapa, que gobierna Aleida Alavez.

Se estima que la planta genere cerca de 100 oportunidades de empleo y perfile la fabricación de productos RFID –identificación por radiofrecuencia– en la capital del país, gobernada por Clara Brugada, con la intención de operar como punto estratégico para abastecer a clientes en América del Norte y otros mercados, por lo que sería una fábrica clave.

Está equipada con tecnología de última generación para producir cada año aproximadamente cuatro mil 200 millones de unidades RFID, como etiquetas inteligentes, utilizadas en el comercio minorista y la logística, tanto en formatos en blanco como impresos y codificados.

Con una inversión de 40 millones de dólares, la planta que cuenta con 10 mil metros cuadrados de superficie, se adhiere a la red de más de 200 instalaciones de su empresa matriz, CCL Industries y que dejó claro que la Ciudad de México le puede competir muy bien a otros centros industriales

Inversión en Matamoros

Contrario a las malas noticias que se dan en temas de seguridad, la ubicación geográfica sigue siendo clave para que la inversión en Tamaulipas siga llegando. Ahí tiene a la empresa INTEVA, que se dedica al tema de componentes y sistemas automotrices que preside Gerard Roose que invertirá 150 millones de pesos para la expansión de su planta en Matamoros, la cual opera desde 2008, y se prevé que genere 500 empleos adicionales. Es un momento importante para la entidad que gobierna Américo Villarreal, ya que todo indica el impulso que se está dando a la formación del Clúster Automotriz de Tamaulipas, que avanza positivamente y eso ayudará a fortalecer las cadenas de valor y consolidar al estado en momentos difíciles para la industria automotriz, una buena señal.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.