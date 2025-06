Lo bueno y lo malo del retiro por desempleo

En este periodo extraordinario causó mucho ruido la propuesta de reforma que será aprobada por la mayoría en las cámaras referente al monto que un trabajador puede retirar de su Administradora de Ahorro para el Retiro (AFORE) por haberse quedado sin empleo, y es que el origen de este tema es por “malas prácticas de asesores”.

La propuesta de reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, en materia de seguro por desempleo, se presentó en diciembre pasado, a instancias de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que preside Julio Cervantes Parra, ya que se detectó que los trabajadores sin empleo eran “mal asesorados” para retirar parcialmente los recursos por desempleo, por cierto, mal llamado seguro de desempleo, porque al final es el dinero ahorrado por el trabajador.

Hoy se puede retirar dinero de la Afore sin llegar a la jubilación, por dos situaciones, una por desempleo y otra por casamiento; estas dos opciones que están en la ley para retirar dinero de la Afore, son pocos trabajadores los que las han utilizado si se compara el universo; y en la pandemia se dio un auge en el retiro por desempleo, y luego la tendencia se mantuvo.

La causa es que se encontró que hay gestores que ofrecen el trámite como un servicio al trabajador y pueden retirar hasta 28 mil pesos de su subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) y pagan una comisión por ello, lo que para las autoridades y legisladores eso es un problema, así es, retirar montos mayores por desempleo es un problema, cuando el problema es que la persona no tiene empleo.

Es cierto que hacer este tipo de retiros por casamiento o desempleo significa que a una persona se le descuentan semanas cotizadas y por ende, debe trabajar para recuperarlas, y también se le reduce el monto a recibir cuando se jubile, pero ahora se establecieron dos tipos de “topes” para este retiro.

Ambos dependiendo los años cotizados, se les puede dar más o menos, pero se limitó el tiempo en que se calculaba el monto a retirar, esto porque las autoridades encontraron que algunos trabajadores se daban de alta unos días con salarios al tope, para poder retirar un mayor monto por desempleo, lo que ahora ya no se podrá.

La medida busca que el monto por retiro de desempleo sea menor, ya que se encuentra en máximos históricos lo que hoy los trabajadores solicitan por ese concepto, por eso se aplicará una nueva fórmula.

Aunque en la iniciativa se hace hincapié en que lo que se busca es salvaguardar los fondos de ahorro de las personas, y no pierdan su derecho a jubilarse al perder semanas cotizadas o el monto a recibir de pensión sea muy bajo, puede considerarse loable este interés del gobierno, pero también reducen el derecho de un trabajador a disponer de ese dinero que ahorró, y que la ley, si bien le seguirá permitiendo retirar, ahora será en montos menores, esto afirman para “protegerlo”, ¿pero no hubiera sido quizás mejor informar y explicar a detalle al trabajador dueño de su Afore, las consecuencias de su retiro para su jubilación y que él decidiera sobre su dinero?, tarea pendiente del sistema de Afores que están agrupadas en la AMAFORE, que lleva Guillermo Zamarripa, el informar y aumentar aún más la cercanía con sus millones de clientes.

Los 100 años de Ford

Si hay una armadora de autos que ha logrado ser mexicoamericana, es Ford Motor Company, que preside Jim Farley, y en México dirige Lucien Pinto, que celebra 100 años de operación, y en donde dos estados han sido clave en su buen desempeño: Guanajuato, gobernado por Libia Dennise García Muñoz, y Sonora, con Alfonso Durazo.

Sólo en Sonora, la compañía automotriz tiene 39 años operando la planta de Hermosillo, en donde genera cuatro mil empleos en tres turnos y se encuentra sin cambios operando al 100 por ciento, aún con todo el tema de aranceles.

Mientras que, en Guanajuato, el gobierno de la entidad, estima que genera beneficios a más de 215 mil familias, ya que hay casi ocho mil unidades económicas vinculadas al sector automotriz y autopartes. En ese estado, opera desde el 2015 con la planta de transmisiones en Irapuato y todo indica que se mantiene también sin cambios.

En el evento de aniversario también estuvieron la gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos; el Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson; el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas; el presidente de Ford Blue y Ford Model E, Andrew Frick, quienes realmente festejaron el momento de la salida del auto fabricado en suelo mexicano número 7 millones.

Ayuda Express Huracán

El huracán Erick, que se incrementó de intensidad rápidamente, dejó claro que los fenómenos meterológicos serán así de errantes de aquí en adelante, y la cultura de la prevención debe crecer entre la población; la buena noticia del huracán es que no pegó en zonas turísticas que ya habían sido afectadas, la mala es que pegó en varias comunidades rurales de Oaxaca y Guerrero, en donde vivir el día a día ya es díficil y con la pérdida de su patrimonio el panorama es peor para estas familias.

Trabajar en la cultura de la prevención, no sólo en las zonas costeras afectadas por huracanes o por sismos, es una tarea en la que todos deben participar, como bien ha fomentado la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que preside Pedro Pacheco.

Y en donde el pagar rápido y a tiempo, es parte de los retos que tiene la industria aseguradora, ahí hay que seguir el modelo de AXA, que lleva Daniel Bandle, que si bien registraron pocos siniestros por ese evento, los clientes con seguro paramétrico ya recibieron su indemnización el pasado viernes, por 350 mil pesos, que ya fueron incluso depositados, “Ayuda Express Huracán” es el nombre del servicio.

La forma en que funciona es que el cliente escoge una suma asegurada, que va entre los 20 mil y 120 mil pesos, y en función de la categoría del huracán que toca tierra pagan entre el 10 por ciento, si es categoría 2, por ejemplo; y 100 por ciento, si es categoría 5, de la suma asegurada, esto en un máximo 72 horas, sin que haya de por medio un reporte o ajustador; como se ve el panorama puede ser un buen producto a imitar.

Lo caro de la gasolina

En cuestión de días u horas, el panorama cambia por la situación en Medio Oriente, y eso sin duda, en algún momento tendrá un efecto en el precio acordado en febrero pasado entre el gobierno federal y gasolineros de 24 pesos el litro de gasolina magna, y al que se fueron sumando paulatinamente otras empresas.

Y eso es algo que reconoció ya la presidenta Claudia Sheinbaum pues recordó que, en caso de un aumento considerable en el precio de la gasolina, entraría en vigor el subsidio a través del IEPS, algo que todos esperan. Aunque, la duda no es si lo aplicará o no, si no a partir de cuándo, dado que el conflicto en aquellos lares sigue siendo incierto, aún con las declaraciones que se han hecho de que viene la paz, por lo pronto, la mandataria ya anunció la medida que se aplicaría.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.