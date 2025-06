Acero ilegal, en la mira

Las primeras empresas han empezado a caer, y todo indica que en el próximo mes y medio se tendrá un panorama mucho más claro de quienes han abusado a través del programa IMMEX para ingresar al país acero ilegal, tal como ya sucedió con la industria textil y del calzado.

Marcelo Ebrard (Ilustración: Lorena Martínez)

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunía de manera virtual con los principales directivos de empresas acereras y de aluminio del país, para analizar el impacto de los aranceles del 50 por ciento impuestos por Estados Unidos, ahí estaban igual Máximo Vedoya, director de Ternium; Gabriel Gutiérrez, de DeAcero; Salvador Quesada, de Canacero; Eduardo Treviño, de Fortacero, por mencionar algunos, en donde además el tema fue la importación ilegal.

Y ahí la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, había ya iniciado la revisión, y la sorpresa como bien explicó Wilfrido Márquez, director general de Facilitación Comercial de la Secretaría, encontraron una empresa que en un trimestre ¡importó todo lo que las empresas habían importado en su conjunto!

La empresa fue LAU Industries de México S. de R.L., antes RUSKIN de México S.A.P.I., a la cual le cerraron las oficinas en Monterrey como en Ciudad Juárez, luego de detectar que ésta presuntamente importó, a través del programa IMMEX, casi 400 mil toneladas de productos siderúrgicos durante el primer trimestre del año, sin contar con registro ni trazabilidad de sus insumos.

Ese es un incremento inusual, que originó la clausura inmediata; se estima que el proceso de revisión de todas las empresas registradas termine en un mes, pero conforme aparezcan casos como el de esa empresa procederán al cierre inmediato.

Actualmente hay más de seis mil empresas registradas en los programas IMMEX, ya se revisó a los sectores del textil y el calzado, y se llevó a cabo la cancelación y suspensión de los de las empresas Ensenada Textiles y Lancer Ortodontics, luego de detectar operaciones irregulares en sus procesos de exportación-importación.

Esas operaciones no son sólo es una competencia desleal y su consecuente daño en contra de la industria nacional de esos sectores, sino también es uno de los reclamos de Estados Unidos, que se ha quejado que México ha permitido estas operaciones al no vigilar de manera estricta, lo que está ya cambiando con la llamada Operación Limpieza, por lo pronto, veremos más cierres de empresas que están simulando o trayendo de otros destinos mercancía que no cumple con los requisitos.

Difícil panorama para quienes buscan ser bancos

Se veía un boom positivo con la llegada de las Fintech, y luego bancos digitales, La fila para obtener una autorización, lo ha dicho la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que lleva Jesús de la Fuente es larga, lo cual al final es positivo, ya que son varios quienes buscan estar bajo la regulación más robusta que hay actualmente en el sistema.

Ahí tiene a Masari Casa de Cambio, que entregó la solicitud el año pasado, así como Konfío, Ion Financiera, por mencionar algunos; otros que ya lograron la licencia de banca múltiple como Plata, que tiene a Neri Tollardo al frente, Nu con Iván Canales y Revolut con Juan Guerra todos con capital internacional y que están en espera de la segunda autorización, que es para ya el arranque de operaciones y esté año tendrían que quedar.

Pero todo indica que ahora las autoridades han decidido ir más lento, y en la pasada Junta de Gobierno de la CNBV, uno de los temas que se trató es llevar con mucha más calma las licencias nuevas, incluso se tocó el tema de no autorizar a nadie de quienes operan actualmente bajo otras figuras y son digitales. Pusieron el foco en tres figuras: Finsus de Carlos Marmolejo, Klar de Stefan Möller y Mercado Pago con Pedro Rivas, las dos primeras por venir del sector Sofipo y su operación digital.

De las tres, quien tuvo más objeciones en la discusión interna de la Junta de Gobierno, fue Mercado Pago, ya que para las autoridades que revisan los procesos, en su aplicación vende criptomonedas, algo que no les agradó, así como el esquema bajo el que operan créditos y las cuentas, por lo que pedirán haga cambios a su plataforma.

Victoria Rodríguez (Ilustración: Lorena Martínez)

En los procesos de autorización interviene también el Banco de México, que lleva Victoria Rodríguez y que han estado vigilantes de cada licencia y solicitud que se ha entregado; ambas dependencias son las encargadas de dar el visto bueno a los nuevos bancos, pero ahora todo indica que la ventana abierta para obtener licencias bancarias podría estarse cerrando, al haber iniciado un proceso para concentrarse en vigilar a los que ya operan actualmente, ya veremos.

Crece segmento de clientes de alto perfil

La competencia en el sector bancario por los clientes con alto perfil económico crece, a los cuales ofrecerles productos y servicios es fundamental, pero más lo es el dar asesoría patrimonial y ser atendidos en un mejor ambiente, por lo que se empiezan a dar más cambios en ese segmento.

Ahora, tocó el turno a HSBC México que presentó un cambio de imagen en su segmento Premier y una oferta integral de servicios financieros, bienestar y conectividad internacional, ya que sus sucursales podrán también ser utilizadas, de ser el caso, como oficinas alternas de los clientes de este perfil que así las soliciten.

Antonio Artigues (Ilustración: Lorena Martínez)

La atención de este segmento está a cargo ahora de Antonio Artigues quien está al frente como director Ejecutivo de Propuesta de Valor, Crédito y Datos & Analítica de Banca Patrimonial y Premier Internacional en HSBC México.

Serán cuatro los pilares bajo los que atenderán a este segmento, vía la gestión patrimonial a través de los Wealth Centres, que son espacios de atención personalizada con ejecutivos certificados por instituciones como la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Tecnológico de Monterrey y RiskMathics.

También lanzaron Premier Protect, un programa sin costo que incluye chequeo médico anual en hospitales de primer nivel, así como consultas médicas virtuales y asistencia psicológica y nutricional ilimitada, y protección ante accidentes para el titular, cónyuge, hijos e inclusive mascotas, sin dejar de lado el tema de viajes y atención internacional ya que pueden conservar el estatus Premier en más de 25 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Hong Kong; sin duda, los tiempos y productos cambian y en este segmento pronto veremos más competencia.

Estrena Estadio Banorte

Carlos Hank González (Ilustración: Lorena Martínez)

Pese a que durante el mundial el nombre de Estadio Banorte no podrá usarse, es un hecho que la apuesta hecha por Banorte, que preside Carlos Hank González, rinde ya frutos, ya que en la develación del reloj para el conteo regresivo de un año para la inauguración del Mundial en México, el nombre del banco ya fue incluido en la presentación oficial, con el consabido impacto nacional y mundial.

Banorte y Grupo Ollaman, que lleva Emilio Azcárraga, tienen en marcha una relación comercial y financiera, que incluye componentes publicitarios y de patrocinios, así como el financiamiento por 2 mil 100 millones de pesos para la modernización del Estadio Azteca, que tendrá su tercer inauguración de un Mundial, ningún país tiene ese récord, y Banorte apuesta por posicionarse aún más.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.