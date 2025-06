Tren Ligero para el Mundial

Los anuncios de la inversión para la ampliación del Tren Ligero, con motivo de que México será uno de los tres países sede el próximo año del Mundial de futbol, alegran a todos, ya que si algo hace falta en la Ciudad, que gobierna Clara Brugada, es mejorar la movilidad y el servicio de transporte público.

Clara Brugada (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

Desde el año pasado ha venido anunciando los trabajos que se hacen y harán encaminados a que se llegue de manera más fácil al Estadio Azteca por transporte público, en donde el llamado Tren Ligero, que está a cargo de la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos, que lleva Martín López Delgado y que depende de la Secretaria de Movilidad, con Héctor Ulises García Nieto, lanzaron las licitaciones para la adquisición de nuevos trenes, lo cual es de lo más positivo, pero, desafortunadamente todo indica que hubo puntos negros en todo el proceso.

De por sí, México no se encuentra en su mejor momento de imagen, y de saber que los trabajos alrededor de las obras del Mundial no se dan en las mejores condiciones de transparencia podría generar más problemas, como el caso del Tren Ligero, que ya levantó las cejas de varios, pues con las bases emitidas el 13 de mayo en la tarde, por parte del Servicio de Transporte Eléctricos (STE) para la adquisición de 17 trenes ligeros articulados, fue una licitación “a modo” para CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), que es un fabricante chino y la empresa más grande del mundo en este sector, con la cual ya se trabaja desde hace tiempo en la Ciudad de México.

El proceso de la licitación de los nuevos trenes estaba totalmente adecuado para que lo ganaran los empresarios chinos, ya que los tiempos y características técnicas son un copy-paste de su modelo TE-22.

La licitación para los 17 Trenes Ligeros Articulados Nuevos es por un monto total con IVA por mil 382 millones de pesos, el cual se dio a conocer el viernes 9 de mayo, antes del festejo del Día de las Madres que en México paraliza todo, y además, por la tarde, con fallas en el portal y la venta de las bases para el lunes siguiente, en donde los únicos que la compraron fueron los chinos, por ende en la subasta inversa del 23 de mayo fueron también los únicos participantes.

Una vez pasado este punto, las suspicacias no tardan en salir, ya que la vigencia del contrato será a partir de la firma del mismo y deberá adecuarse a los 14 meses establecidos de entrega para el total de la flota, cuando en general, los plazos de entrega para la Aceptación Condicional de la primera unidad pueden variar entre 42 y 54 meses en concursos en Estados Unidos y en Europa.

Si bien, es entendible que pueda ser CRRC el único “ganón”, ya que se ha trabajado con ellos en varios temas de movilidad en la Ciudad de México, en nada contribuye hacer licitaciones a modo o procesos opacos en estos temas, por lo pronto, más trenes chinos en la ciudad.

Vigilar las navieras offshore

José Manuel Urreta (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

Como si no fueran pocos los problemas que enfrentan las navieras offshore mexicanas por la contracción del mercado energético y los retrasos de pago por parte de Pemex en los últimos ochos meses, estas compañías agrupadas en la Cámara Mexicana de la Industria de Transporte Marítimo (Cameintram), que tiene como presidente a José Manuel Urreta Ortega, también enfrentan la competencia desleal de las navieras extranjeras.

Esto ha afectado la inversión y el desarrollo de la industria marítima nacional, limitando su crecimiento y capacidad para competir. Y es que desde hace varios años ya existe una resolución por parte del Registro Público Marítimo Nacional, bajo la dirección de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM), que sanciona a compañías de otros países que realizan operaciones de cabotaje en aguas nacionales, mediante una simulación corporativa en sus estatutos por parte de sus representantes legales, quienes incluso podrían estar incurriendo en faltas de cumplimiento a las prácticas anticorrupción (FCPA), ahí piden que se les eche un ojo a navieras como Harvey Gulf, Hornbeck Offshore Services, Harren Group, Tidewater y Edison Chouest Offshore, que podrían estar en esa situación.

Más inversiones en carreteras

Todo indica que serán siete los proyectos de inversión mixta en infraestructura carretera, de hasta 69 mil 493 millones de pesos, para un total de 769 kilómetros, que serán prioritarios en esta administración.

Tania Carro Toledo (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

En el IV Foro Nacional de Infraestructura del Transporte organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Mauricio Jessurun, la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, a cargo de Tania Carro Toledo, trabaja en estos proyectos que buscan tener listos pronto.

De los siete proyectos destacan el del Corredor del Golfo Norte, de 503 kilómetros, para los que se tienen considerados 40 mil millones de pesos; la autopista Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, de 156 kms. y con 10 mil 425 millones de pesos de inversión; y el de Córdoba-Orizaba, con 5 mil millones de pesos para 47 kilómetros. Otros son el Puente Internacional de Nuevo Laredo, el Bypass Tijuana-Ensenada, y los tramos Las Varas-San Blas y Tepic-Compostela, estos dos últimos en Nayarit.

Para la modernización de siete autopistas se tiene previsto una inversión privada de 26 mil 414 millones de pesos para 289 kilómetros. Se trata de Cardel-La Mancha-Laguna Verde, en Veracruz; Armería-Manzanillo, en Colima; Atizapán-Atlacomulco, en Edomex; el libramiento Lagos de Moreno, Jalisco; y en Michoacán, Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatio y Uruapan-Nueva Italia; todo en papel suena bien, ahora falta que se concrete, pero sobretodo que las obras sean de calidad.

Aún más, Carro compartió que se contempla una inversión total de 2025 a 2030 de 125 mil 609 millones de pesos para rehabilitación y ampliación de 62 aeropuertos con inversión pública y privada; mientras que para infraestructura ferroviaria, un total de mil 311 millones de pesos para más de 3 mil kilómetros de vías férreas a desarrollarse en cuatro etapas.

En el caso Wallace, cerca de la libertad

Alfredo Gutiérrez Ortiz (Ilustración: Esmeralda Ordaz)

Todo indica esta semana que, luego de 19 años encarcelada, será liberada quien fue acusada de participar en el asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena revisará el amparo directo 26/2022, que se perfila termine en la declaración de la libertad.

El caso inició el 27 de octubre de 2011, en donde se dio una sentencia a una pena de prisión de 78 años y 9 meses con motivo de los delitos: de privar de la libertad y de la vida a una víctima, el 11 de julio de 2005 con el fin de obtener una recompensa económica; de ser integrante de un grupo de delincuencia organizada dedicado al secuestro; y de poseer una arma larga y 25 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros.

Ahora, el próximo 11 de junio, la Primera Sala analizará que si bien existen cuestiones que vinculan a estos tres hechos entre sí, es necesario hacer el estudio de cada uno de ellos para determinar si los derechos humanos de la acusada se respetaron o no durante el proceso que se llevó en su contra.

El análisis del caso ha llevado su tiempo, y hasta ahora todo indica que no hay elementos suficientes para determinar que las “confesiones” obtenidas fueron emitidas de manera libre y voluntaria, y no bajo tortura psicológica, coacción e intimidación, por lo que no pueden ser tomadas en consideración para la emisión de una sentencia condenatoria y deben declararse nulas, por eso se propone que se le conceda el amparo liso y llano contra la sentencia definitiva; y lo más importante, que quede en libertad inmediata, esta semana sabremos el resultado final.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.