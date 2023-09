¿Retrasado en pagos?

Seguramente no, ya que todo indica que pese al incremento de la tasa de referencia, en general el 90 por ciento de las tarjetas de crédito están al corriente de sus pagos, mientras que sólo un 6.3 por ciento tiene atraso hasta tres meses y el 3.6 por ciento es el que presenta cuatro o más impagos, en números redondos en este último rubro son más de 700 mil plásticos que están ya como incobrables en alguna casa mexicana.

Si bien, no significa que hay 700 mil personas en esa situación, ya que una persona puede tener dos o más tarjetas de crédito en impagos desde hace cuatro meses, y hay bancos que están colocando hasta cinco mil plásticos al día, lo cierto que el incremento de tarjetas vencidas al cierre de junio de este año creció en 60 por ciento, un nivel que no se había visto, lo que para algunos es señal de que el incremento de la tasa de referencia pegó ya en algunos hogares que hizo que ya no hicieran el pago mínimo que venían arrastrando.

Aunque desde hace años el pago mínimo se logró estabilizar al establecerse reglas claras sobre el mismo, tarea que en ese momento realizó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Guillermo Babatz, y que sin duda también ha servido los temas de educación financiera, quizás es momento a casi 15 años de que se abrió este tema y concluyó con cambios significativos en el cálculo del pago mínimo en las tarjetas de crédito, sea momento de recalibrar y abrir la discusión, pero no solo en la banca sino en todos aquellos que emiten un plástico en el país.

Los mexicanos han logrado convertirse en los últimos diez años en totaleros o en expertos en adquirir meses sin intereses, lo que puede no representar un buen negocio para la banca, pero las tarjetas de crédito son la entrada a otros productos crediticios que les dejan mejores ganancias y les generan clientes leales. Por eso, echar un ojo al pago mínimo que hoy cobran y reajustarlo con mejores condiciones para los clientes de la banca podría ser un tema que no deberían dejar pasar ni autoridades ni las instituciones financieras, ¿no creen?.

***

En el otro lado de la moneda, un gran reconocimiento se llevó Banorte porque fue galardonado por la influyente revista TIME como la segunda empresa mexicana más importante y una de las Mejores Empresas del Mundo en 2023. La empresa que preside Carlos Hank y que está bajo la dirección de Marco Ramírez fue incluida en el listado de las Mejores Empresas del Mundo en 2023 presentada por TIME y Statista, en la que destacó dentro de la lista de la ilustre publicación.

Sin duda, como bien dijo Carlos Hank González, quien es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, es un logro de todo el equipo que logró estar al tú por tú y gana a las mejores del mundo, una felicitación para cada uno de los pilares del grupo y sin duda los clientes, base importante para seguir creciendo.

***

Y una monedita a seguir por lo interesante, la alianza que hicieron entre dos figuras totalmente opuestas: una BitGo, que es una empresa en custodios de activos digitales, y Towerbank International, que es una institución tradicional con 52 años de experiencia en el sector bancario, quienes ahora trabajan en conjunto como aliadas con el objetivo de permitir a los usuarios gestionar sus criptomonedas y activos tradicionales desde una sola cuenta.

Ahora la colaboración entre BitGo y Towerbank consiste en que la comunidad cripto en Latinoamérica puedan tener la integración de sus actividades financieras y los criptoactivos, esto con una plataforma digital en la cual los usuarios podrán llevar a cabo sus actividades bancarias regulares y de criptomonedas, por lo que podría ser uno de los primeros servicios de este tipo con un banco. De entrada, los servicios de criptomonedas que se están incorporando en esta plataforma incluyen la compra/venta de cripto, custodia de activos, operaciones peer-to-peer (P2P), préstamos en dólares o con garantías de criptomonedas, y medios de pago, entre otros, ya veremos como avanza este tema. Por lo pronto, la moneda está en el aire.