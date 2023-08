2023: Más mujeres en consejos

Quizás el 2022 no fue el mejor año para que más mujeres de primer nivel fueran llamadas a formar parte de los consejos de administración de las principales empresas del país, ya que si se compara con los dos años previos a la pandemia se integraron 11 mujeres contra solo nueve el año pasado; quizás para muchos el número no sea significativo, pero si se revisa a nivel general, el avance sigue siendo aún muy lento.

Solo para que se den una idea de por qué es importante el dato, en 50 de las principales empresas revisadas por la consultoría World Talents Advisor hay 605 consejeros hombres contra solo 77 mujeres, así de grande es la diferencia.

Por eso es interesante echarle un ojo al reporte que generó la consultoría sobre “Consejos de Administración y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo” que se adentró en las 50 empresas más relevantes del país y la integración que tienen de mujeres en ellos, y aunque no lo crean aún hay un 22 por ciento que no cuenta con ninguna mujer en sus consejos de Administración.

En el sector financiero sí se han tenido avances. El caso del español Santander México que tiene una mujer como presidenta del consejo, esto es, a Laura Díez Barroso y recientemente, el banco de origen canadiense Scotiabank nombró a Georgina Kessel al frente del Consejo, ambas sin duda referentes entre los empresarios mexicanos por su expertis en cada una de las áreas en que se han desempeñado durante su trayectoria profesional.

Y justo en el reporte de la empresa de atracción de talento, la también exsecretaria de Energía en el país, Georgina Kessel considera que es indispensable que los directivos y dueños de empresas busquen atraer talento independientemente del género, y más que fijar cuotas que pueden ser un obstáculo, es reconocer el talento y la diversidad de las personas; vencer la resistencia al cambio en los consejos es quizás el principal reto.

Aunque quizás si vemos los datos mundiales, países en donde se establecieron cuotas por ley para integrar los consejos lograron un avance mucho más rápido, ahí tiene a Francia y Noruega que lideran los rankings de diversidad, ¿será necesario que en México se abra ese debate?.

***

Y en el otro lado de la moneda, la competencia, pero también la necesidad de ciertos servicios entre bancos, nuevos emisores y Fintech abren la puerta para nuevos programas, y por eso, hay que ver que pasará con el programa lanzado por Visa Digital First en América Latina y el Caribe que ofrecerá a los usuarios soluciones para la emisión instantánea de tarjetas digitales y sobre todo otras opciones en temas digitales para los bancos, ya que ven un incremento sustancial en el uso de las billeteras digitales, que se estima representarán más del 50 por ciento de todos los pagos de comercio electrónico a nivel mundial para el próximo año, ya veremos si se logra.

***

Y una monedita más a seguir, pero sobretodo para estar alerta, es que los intentos de ataque no cesan. Solo en los últimos 12 meses Kaspersky bloqueó 1.15 millones de intentos de ataque de ransomware en América Latina en contra de empresas, lo que equivale a 2 bloqueos por minuto. Las estadísticas muestran que el ransomware WannaCry sigue apareciendo entre las detecciones más altas, aun cuando es un grupo no activo, el gran reto es estar alertas y no caer en páginas o correos falsos.