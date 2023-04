Adultos mayores, en la mira de los bancos

Una noticia que seguro alegrará a millones de adultos mayores es que, por fin, los bancos y la Condusef han logrado ponerse de acuerdo para echar a andar protocolos de atención para este importante segmento de la población que son clientes de la banca.

Banco Azteca entre seguros, afore y el banco tiene más de 13 millones de adultos mayores registrados; BBVA México cuenta con 4.5 millones de adultos mayores; solo esos dos bancos cuentan con un gran número de clientes que, al no estar familiarizados con la tecnología, son los más fáciles de ser víctimas de fraudes cibernéticos.

Desde el 2021, la Condusef ha trabajado con el sector financiero para lograr que se dé un trato no sólo preferencial a este segmento de clientes, sino que además no sean excluidos de los servicios, ya que al ofrecerles tecnología con la que no están familiarizados muchas veces eso hace que además de ser robados, no puedan realizar operaciones simples desde su celular.

BBVA fue uno de los primeros en alinearse en esta iniciativa y dispone de ventanillas especiales y ha logrado que los adultos mayores sean atendidos en promedio en 10 minutos, lo cual es un reto si se toma en cuenta la cantidad de afluencia en sus sucursales.

A esta iniciativa, el banco, la Afore y Seguros de Azteca se unieron y pondrán en marcha los principios para que las personas de la tercera edad reciban un trato digno, libre de todo tipo de discriminación, comprensible, adecuado e igualitario a sus clientes de la tercera edad.

Y un detalle significativo, es el que el banco optó por entregar un folleto bien detallado para las personas de la tercera edad sobre los paso a paso para realizar algunos procesos, y sobre todo cómo evitar ser víctimas de fraudes y no compartir sus datos con nadie.

Ojalá que esta iniciativa que está en marcha sea algo que logre permear no solo en los adultos mayores, sino en toda la población en cuanto a la prevención de fraudes. Si bien, como decía el presidente de la Condusef Oscar Rosado, los fraudes en montos menores a 10 mil pesos han ido disminuyendo, los de montos mayores a 100 mil pesos se han ido incrementado, lo que ha prendido los focos rojos en la institución; ojalá combinando la educación financiera y estas propuestas se logre frenar a los delincuentes.

***

Y en el otro lado de la moneda, la visita de Ana Botín, presidenta de Grupo Santander, incluyó además de reuniones con clientes y el Presidente, una muy importante que fue el convivio con niñas y niños y representantes de agrupaciones beneficiarias del Fideicomiso por los Niños de México, el brazo de acción social del banco, que a lo largo de 28 años, ha invertido cerca de 169 millones de pesos en beneficio de más de 379 mil niñas, niños y adolescentes.

Han sido más de 890 agrupaciones en todo el país con las que trabajan enfocadas en mejorar la educación, nutrición y salud de la niñez mexicana en situación de desventaja económica y social, por medio de donaciones de los colaboradores del banco. Lo más importante fue la noticia de Felipe Garcia Ascencio, quien anunció que el banco dará un peso al Fideicomiso por cada peso que los colaboradores del banco donen, con lo que se ampliará su impacto y es que con la metodología de medición de impacto, saben que los menores apoyados mejoran su estado en un 50 por ciento por arriba de su condición inicial, elevando su calidad de vida. Una buena moneda de oro. Por lo pronto la moneda está en el aire.