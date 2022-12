Más mujeres, ¿más rendimientos?

“Levantar” capital es ya una de las palabras más utilizadas por todo tipo de empresas, incluidos los emprendedores y las empresas tecnológicas que se integran cada día, pero lo más interesante es que los grandes inversionistas están pidiendo cada día más información sobre cuántas mujeres forman parte de las empresas en las que buscan invertir.

Si se incorporaran 8.2 millones de mujeres adicionales al mercado laboral, el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer tres veces más rápido, y eso es un aliciente para cualquier economía y empresa, pero regresando al caso de los grandes inversionistas, tienen claro que la tendencia es “presionar”, por así decirlo, preguntando cómo está el tema de equidad de género en las compañías que buscan recursos frescos y eso cada día se está convirtiendo en un factor de peso en la toma de decisiones para saber en dónde y con quién invierten.

Bien explicaba Maria Ariza de BIVA ante el Consejo de periodistas para la inclusión de las mujeres en las inversiones, que un ejemplo claro, es que en el sector Fintech que por cada dólar de fondeo las mujeres generan 78 centavos contra 31 centavos que generan los hombres, eso no deja dudas de que hay que empezar a cambiar y no es por otra cosa, es que solo hay una visión diferente que se enriquece en las empresas al incorporar más mujeres en los puestos de dirección.

Y justo eso veremos también ya en otro banco, ya que Georgina Kessel será la nueva presidenta del Consejo de Administración de Scotiabank, Kessel que a decir de quienes trabajaron con ella, es considerada como una mujer inteligente, pero sobre todo cálida; una combinación de cualidades que le ha permitido a lo largo de su vida laboral generar grandes cuadros de profesionistas tanto en el sector público como en el privado. Será la segunda mujer en presidir un consejo en una institución bancaria, ya que Santander tiene a Laura Diez en ese cargo. Sin duda, la llegada a este cargo dará una nueva visión al banco de origen canadiense, por lo pronto, una buena noticia para el sector financiero.

***

Y en el otro lado de la moneda, sorpresa resultó que el secretario de Hacienda acudiera a la entrega del Premio Citibanamex, tomando en cuenta que llegar a eventos de este tipo no es de todo su agrado, solo basta recordar las convenciones del sector asegurador y Afores en donde fue invitado y simplemente no acudió, que por cierto, en esta última en donde acuden importantes fondos de inversión si hubo molestia por la ausencia de autoridades financieras. Lo cierto es que al menos no rompió la tradición de que todos los secretarios de Hacienda han hecho entrega de ese premio a investigadores del área económica, donde muchos de los ganadores han sido luego precisamente secretarios o subsecretarios en diversos ramos; de que hay talento en ese concurso hay talento.

***

Y otra moneda que hay que seguir en estos tiempos de reformas y cambios, es la propuesta que las sociedades financieras populares (Sofipos) integradas en la Amsofipo que preside David Romero y que en estos años ha trabajado intensamente con el sector para estar al día en temas de gobierno corporativo, ciberseguridad y uso de nuevas tecnologías son los cambios que durante el año han ido definiendo con el fin de que pueda ser modificada la ley que los rige, porque eso permitiría en temas como el de contratar proveedores que les dan servicios digitales ser más ágiles en su implementación y no tener que esperar meses en el proceso.

Desde luego también por el lado de las autoridades reguladoras hace falta mayor agilidad en temas administrativos pues la lista de pendientes es larga, ahí si la queja es generalizada de todo el sector financiero. Por lo pronto, la moneda está en el aire.