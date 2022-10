Los ataques que vienen

Se tardaron mucho más de lo pensado, porque a decir de especialistas en ciberseguridad, tras el recorte y programa de austeridad iniciado en esta administración de los gastos de adquisición de equipos nuevos y de paquetería actualizada para proteger la información que manejan las dependencias, cualquiera desde hace tiempo habría y puede tener acceso a información sensible.

Era crónica de un “ataque” anunciado exhibir los datos de dependencias gubernamentales por parte de un tercero, y entrecomillo ataque porque para los especialistas consultados era algo totalmente esperado, pues como mencionaba, entre los recortes al presupuesto, y el instalar paquetería gratuita que hay en la red, (eso es algo que han pedido desde esta administración para no pagar las licencias de los distintos programas) nos aseguran que básicamente cualquiera que se lo hubiera propuesto podría haber hackeado sin problema a la Sedena, con esto dicen, no descartemos que incentive a grupos de todo tipo y que otras dependencias puedan ser los siguientes.

Por lo pronto, con los millones de correos electrónicos con información de todo tipo que hoy están a la mano de cualquiera que quiera conocer qué hace la Sedena, en las próximas semanas iremos viendo poco a poco salir a la luz información que las autoridades no hubieran querido que conociéramos, lo que pudieron evitar de haber tenido mejores capas de protección y no hacer caso a la mala entendida “austeridad”; lo grave es que hay dependencias con alta información sensible de todos nosotros, como el SAT o en el IMSS que pueden generar problemas graves a millones de mexicanos. Ojalá el ataque a la Sedena sirva para dejar de lado los “ahorros” mal aplicados y proteger cómo se debe nuestra información.

Y los ataques es algo que nadie esta exento, pero a diferencia del sector público que informa estos hechos una vez que un tercero lo informa, el sistema financiero que reporta incidentes cibernéticos al Banco de México tiene solamente al 22 de julio un reporte de un hecho de este tipo, y sucedió a un banco y a su casa de bolsa, que fueron víctimas de un ataque al servicio de transferencias electrónicas que provee a sus clientes, aunque afirmaron que los clientes no se vieron afectados; las dos instituciones tuvieron una afectación por 9.3 millones de pesos, este es el único ataque hasta ahora en el año registrado ante la autoridad.

Si bien, cada quincena hay cientos de quejas por caídas en aplicaciones de los principales bancos, aseguran que son una combinación de incremento de operaciones, y también intentos de ataque que hace que se suban las barreras de protección haciendo por momentos “cuellos de botella”, que hace que algunas aplicaciones bancarias sufran para atender la demanda de sus clientes, aunado a que nos hemos vuelto mucho más exigentes con nuestras instituciones bancarias, pues ya casi nadie se acuerda de hacer fila en una sucursal.

Y en el otro lado de la moneda, en Guerrero las comunidades académicas de los tecnológicos se encuentran de fiesta, ya que esta semana el Tecnológico de Chilpancingo y el Tecnológico de Acapulco cumplieron 38 y 47 años respectivamente de haber nacido. En el caso del tecnológico porteño nació con el nombre de Instituto Tecnológico Regional de Acapulco, hoy Tecnológico Nacional de México campus Acapulco, en donde han pasado ya por sus aulas más de 18 mil profesionistas; actualmente cuenta con ocho programas académicos y una maestría que forma parte del programa de posgrados del Conacyt, además de tener un certificado en normas ISO de energía y cuidado del medio ambiente, en el cual están desarrollando algunos programas en comunidades de la entidad; sin duda, los tecnológicos en el estado de Guerrero son una fuente importante de creación de profesionistas, enhorabuena para toda la comunidad. Por lo pronto, la moneda está en el aire.