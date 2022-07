Nearshoring en la mira bancaria

Más allá de ser considerado por muchos como el término de moda, así como llegó el de “disruptivo”, es una realidad que el nearshoring abre la puerta a México y sobre todo a las empresas a crecer, siempre y cuando exista una mayor visión de las autoridades para aprovechar el momento que se vive.

No hay banquero que no explique las ventajas y oportunidades que se han perdido en estos meses, pero ojo, se pueden recuperar si se aplican de forma conjunta iniciativa privada y gobiernos de todos los niveles para atraer a empresas que decidan relocalizarse en México.

Ya lo explicaba el mismo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) Daniel Becker, (que por cierto, punto y aparte está más que metido en el proceso con su banco Mifel para comprar Banamex) que se debe de capturar el valor que representa el nearshoring, tema en el que no hay director de banco en el país que no coincida y considere que hay que aprovechar el tiempo para que se instalen empresas en el país ante la cercanía con el principal mercado y consumidor como es EU.

La misma ABM asegura que ya hay proyectos identificados y recursos de la banca comercial y de organismos multilaterales para aprovechar la relocalización de empresas, lo que permitirá generar ventajas comerciales que se traduzcan en empleos y en impulsar el desarrollo en todas las regiones del país, incluso en algunos estados ya hay déficit de mano de obra especializada, como es en el norte.

Acelerar este tema de atraer a empresas de todos los tamaños a instalarse en el país puede ser lo que ayude a que se minimice el impacto económico en México de una eventual recesión en EU, escenario que no se descarta, por lo que más allá de ser el término de moda, hay todo para que al menos los gobiernos estatales se apresuren para dar condiciones y los bancos, por el otro lado, ya están listos con el financiamiento, veremos si logran darle velocidad a este tema, ya que al atraer empresas se genera empleo y un círculo virtuoso.

Y una moneda de felicitación es para el equipo que encabeza Emilio Romano, director de Bank of América México, quien fue reconocido como el Mejor Banco del Mundo por Euromoney en su edición de los premios Euromoney 2022, esto como explicó Romano es porque han incorporado prácticas y políticas para mejorar el servicio a sus clientes, así como el cuidado de sus colaboradores. Como parte de sus adaptaciones, Bank of America realizó un cambio en su forma de operar con la finalidad que todas sus áreas tuvieran la capacidad de desempeñarse óptimamente y así lograr mecanismos efectivos de comunicación que permitieran el contacto constante en beneficio de los clientes y de la comunidad. Han hecho buen trabajo.

Y en el otro lado de la moneda, hay que seguir de cerca la nueva unidad de negocio que en México encabezará Joe Naffah, quien será el director de BBVA Spark pues llevará un área totalmente innovadora, ya el banco más grande del país busca una vez más ser disruptor y va por las startups que buscan no solo financiamiento sino asesoría en todos los sentidos para consolidar sus negocios; no solo buscan encontrar el próximo o próximos unicornios, sino entender los nuevos modelos de negocios que han nacido en los últimos años y que hasta ahora solo los venture capital voltean a ver. La idea de este negocio es dejar de ser visto como el banco tradicional que solo atiende a empresas tradicionales, sino que están dispuestos a entender, adaptarse y cambiar de la mano de estas empresas tecnológicas, por lo que incluso están en busca de talento humano que los ayude en el proceso; será sin duda un área que no hay que perder de vista por todo lo que puede cambiar en el mundo financiero “tradicional”. Por lo pronto, la moneda está en el aire.