Pymes, el cliente pendiente de la banca

Los micro, pequeños y medianos negocios han sido, sin duda, los más golpeados por la crisis que vivimos, pero también los que de cierta manera se han podido adaptar a las circunstancias y algunos hasta cambiaron de giro; ejemplos, hay miles, desde empresas que se adaptaron para pasar de diseñar cierto tipo de vestimenta a elaborar cubrebocas o ropa especial para el personal de salud.

Pero si bien muchas se acogieron a los meses sin intereses que ofrecieron la banca, y en monto de intereses acumulados por seis meses de diferimiento representó más de 15 mil millones de pesos, casi como el apoyo que recibieron clientes de tarjetas de crédito o hipotecario que fueron de 16 mil millones de pesos aproximadamente cada uno, las Pymes siguen requiriendo recursos para sobrevivir.

Aunque hay competencia en el crédito a las Pymes, los datos del banco central así lo mostraron, por ejemplo las instituciones que otorgaron más líneas de crédito no revolvente fueron Banorte, Banregio y Ve por Más que acumularon el 94 por ciento del total de créditos a Pymes, mientras que las instituciones que otorgaron mayor saldo fueron Banorte, Banregio y Mifel, en conjunto estas instituciones otorgaron 74.3 por ciento de la cartera, pero los bancos reconocen que el financiamiento sigue por debajo de lo que años anteriores se tenían.

Aunque es muy positivo que el gremio bancario reconozca que no está donde quiere estar en el tema crediticio con este segmento y reconocen que hay reclamos de las Pymes, en voz de su presidente Daniel Becker son enfáticos y reiteran que “la banca no otorgará créditos que no sean recuperables”, por lo que, de no cumplir con todos los requisitos y modelos de riesgos tradicionales establecidos, esta no será una vía de financiamiento que se abra tan fácilmente.

A más de 16 meses de esta pandemia, es más que triste que sigan explorando con la banca de desarrollo, la Secretaría de Economía y otros participantes cuáles podrían ser las herramientas que pudieran acompañar a la banca comercial para apoyar a las Pymes que han sido sumamente afectadas durante la pandemia y eso signifique que a la fecha, todavía no han podido sacar ningún plan más puntual con la banca de desarrollo para apoyarlas y tengan que seguir esperando, o bien contratando créditos más caros con otros jugadores formales e informales. Ellas siguen siendo el cliente no atendido como se debe por la banca, ojalá pronto los volteen a ver.

***

Y en el otro lado de la moneda, mientras que Accendo Banco cumplió justo lo que prometió que para el mes de junio recuperaría e iría aumentado su capital, ya tiene en la mira la entrada de un fondo internacional, lo que además ayudaría a despejar cualquier duda; otros no ven todavía nada claro su futuro, como ABC Capital, banco que continúa cayendo en ese indicador. Si bien, de acuerdo con las facilidades regulatorias temporales con vigencia hasta diciembre 2021, los bancos pueden utilizar el 50 por ciento del suplemento de conservación de capital, por lo que su ICAP puede ubicarse por arriba de 9.25 por ciento, sin que se activen las alertas tempranas de la categoría II como es su caso, mientras en mayo tenía un ICAP de 9.78 por ciento, en junio se ubicó en 9.46 por ciento, ya muy cerca del mínimo para no elevar su alerta, desde su arranque no ha dejado de tener momentos más que complicados, ¿venderán?, ¿Inyectarán más recursos sus socios para cumplir con los mínimo de capital? ¿Atraerán nuevos socios, una Fintech?, eso sí la autoridad regulatoria sigue de cerca su desempeño, ya veremos qué pasa. Por lo pronto, la moneda está en el aire.