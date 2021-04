Llegan durante la pandemia y ganan

Las innovaciones e inversiones relacionadas con nuevas tecnologías y servicios en el sector financiero no han parado, por el contrario, basta con echar un ojo a todas las noticias sobre inyecciones y levantamiento de capital para una amplia y diversa amalgama de proyectos tecnológicos relacionados con el mundo financiero.

El ‘boom’ no ha parado y, por el contrario, adicional a los proyectos Fintech que están en proceso de autorización en México por parte de las autoridades, hay una gran variedad de planes que abarcan más allá del mundo financiero, pero que serán en un futuro un diferenciador en su mercado.

Algunos hay que seguirlos de cerca, por ejemplo en estos días, Nu México, que tiene su origen en el gigante brasileño Nubank, no solo cumplió un año de haber aterrizado en el país, sino que se encuentra ya trabajando a todo vapor en lo que vendrá en el futuro inmediato, esto con una inversión de 135 millones de dólares, de los cuales 70 millones fueron invertidos por la matriz y 65 millones de dólares financiados por JP Morgan, Goldman Sachs, y Bank of America, grandes bancos de inversión que apuestan al jugoso retorno que habrá de este negocio, anticipo que será en corto tiempo, ya que el modelo a seguir es replicar lo hecho en Brasil, en donde ya Nubank es referencia.

Emilio González, el director en México de Nu, tiene claro que no dependen de ciclos económicos o de pandemias, ya que la decisión de operar en territorio nacional no está ligado a circunstancias pasajeras, sino estructurales.

Para ello, tienen bastante claro que para competir con los grandes, como ya lo hacen en Brasil en donde cuentan en tiempo récord con 35 millones de clientes, en México esa inyección de capital será fundamental para duplicar lo que han hecho en el país en el terreno de las tarjetas de crédito, a la par, que siguen trabajando de la mano con todas las autoridades financieras como CNBV, SHCP y Banxico en cuál puede ser la mejor figura financiera para ellos, y aquí, de manera similar como ya hay en México con Sabadell, un banco cien por ciento digital para Pymes, no descartaría que busquen ser ellos los primeros en ser un banco 100 por ciento digital de consumo, como intenta la marca Hey que opera bajo el cobijo de la licencia de Banregio; por cierto, Sabadell y Hey Banco sí pueden promocionarse como “Neo Bank”.

El panorama se pondrá más interesante porque Ualá de origen argentino que en seis meses en México y en plena pandemia ha logrado emitir 100 mil tarjetas de débito podría dar más sorpresas, si se toma en cuenta que en Argentina se encuentra en proceso de la compra del banco digital Wilobank, con lo cual, la perspectiva futura de cómo operar en México podría perfilarse en ese camino.

Por lo pronto, en estos seis meses llama la atención que contrario a lo que en un momento se esperaba que sus clientes estuvieran concentrados en la Ciudad de México, resulta que el 70 por ciento de sus usuarios están fuera del área metropolitana y un dato interesante es que el 42 por ciento de sus clientes tienen entre 18 y 23 años, mercado en el cual a los bancos les ha costado trabajo penetrar, y aunque pueden ser consideradas pocas tarjetas emitidas, la visión en México podría cambiar también en el mediano plazo.

Y siguiendo con los ejemplos de que ni la pandemia ha frenado las inversiones en proyectos interesantes, uno que no es del mundo financiero, pero sí tiene que ver en cómo ha cambiado la forma de ver los alimentos y comer mejor, es el caso de Live Green que ha recaudado 1.2 millones de dólares, donde la empresa mexicana Sigma fue uno de los inversionistas en la ronda estratégica Seed. The Live Green Co se encuentra actualmente en conversaciones para cerrar la ronda Pre Serie A por un valor de 5 millones de dólares; se preguntarán que tiene de interesante, además de que una empresa como Sigma invierta ahí, es que la startup FoodTech de origen chileno y enfocada en alimentos de etiqueta limpia The Live Green Co tienen un motor de recomendación impulsado por inteligencia artificial que acelera el desarrollo de alternativas 100 por ciento vegetales y de etiqueta limpia para productos alimenticios, con esto se espera que Sigma tendrá acceso a estos datos para mejorar productos, pero en este tema de alimentos hablaremos en otras columnas. Por lo pronto, la moneda está en el aire.