El nuevo salario mínimo para 2024 y sus repercusiones

En el IMEF consideramos que el incremento del 20% al salario mínimo (SM) cubre parte de las necesidades y se avanza en el tema. Con el incremento anunciado para el 1ero. de enero del 2024, se cubre 86% de la línea de bienestar familiar y por ello consideramos que fue una buena decisión. Para el IMEF es importante canalizar los esfuerzos para fortalecer el nivel adquisitivo del SM.

Hasta ahora no hay evidencia contundente de un impacto inflacionario, es decir, no se cuenta con elementos para sostener que el incremento del salario mínimo ha sido inflacionario. Probablemente en algunas industrias se podrá observar el impacto en un margen pequeño, pero no ha sido contundente.

El IMEF estima que la generación de empleos es un tema pendiente en el país. Consideramos que el impacto que ha tenido el incremento del SM ha sido positivo hasta el momento, al permitir un mayor consumo interno, el cual ha generado un impulso importante en el crecimiento del PIB. Sin embargo, observamos que podría haber fuertes presiones en caso de seguir adelante con la reforma laboral, la cual impactaría principalmente a las micro y pequeñas empresas.

Las MiPyMes pueden ser las más afectadas, los costos de la mano de obra en los últimos cinco años han aumentado en un 50%. Como consecuencia del repunte de la inflación, el Banco de México elevó sustancialmente su tasa de referencia, la cual pasó de 5.5% en 2021 a 11.25% en marzo de 2023. El costo real del crédito, o sea la tasa real de interés, aumentó fuertemente de 2021 a la fecha, a medida que la tasa de inflación comenzó a disminuir a partir de la última parte del 2022.

Hoy en día, la TIIE está en 11.5%, con una inflación esperada de 4.6%, por lo que la TIIE real alcanza el 6.6%. Un dato de varios años atrás refleja que las MiPyMEs se pueden fondear en el mercado a TIIE más un diferencial que puede ir de unos cuantos puntos porcentuales, digamos 5, hasta 15 o 20 y aún más. Como resultado, el costo real del capital de trabajo es opresivamente alto para las MiPyMEs. Las MiPyMEs contribuyen con el 67.9% del empleo nacional y con el 45.3% del valor agregado de la economía nacional.

Así, el salario mínimo aumentará de 207.44 a 248.93 pesos diarios en la mayor parte del país y de 312.41 pesos diarios a 374.89 en la Zona Libre de la Frontera Norte. El aumento también ocurrirá en el caso de los salarios mínimos profesionales. Es la quinta vez en que hay un consenso entre los tres sectores de la Conasami para incrementar el salario mínimo, en este sexenio. Se espera que la medida beneficie a 8.9 millones de personas trabajadoras en el país, de tal manera que el incremento cubra en 1.73 veces la Línea de Pobreza por Ingresos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es este aspecto el que impacta más claramente en un mejor nivel de vida de quienes reciben salarios mínimos.

Los salarios mínimos profesionales también tendrán un aumento en 2024, les afecta a electricistas, albañiles, cajeros, choferes, reporteros, peluqueros, etc. Los fotógrafos y reporteros podrían ser de los más beneficiados.

Un mejor México sólo es posible si quienes producen bienes y servicios a través de su esfuerzo reciben lo justo por su trabajo. Esto continúa siendo uno de los grandes desafíos del país hacia el futuro y estar a la par de países de la OCDE.

Encontrar el balance para mejorar la vida de las personas más pobres sin afectar a las MiPyMEs es un gran reto que este gobierno y el que venga debe enfrentar, de lo contrario tendremos mejores salarios, pero sin empleos, toda una contradicción.

En el IMEF se ha analizado el tema y consideramos positivo el cambio, aunque con mesura para apoyar también a las empresas, que son las que cargan 100% con esta carga fiscal.