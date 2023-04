Edomex y gobierno de coalición

En el Estado de México ya arrancaron las campañas para la gubernatura. De aquí al domingo 4 de junio, los mexiquenses tendrán oportunidad de comparar las dos únicas ofertas políticas disponibles. Como ya ha sido costumbre en México en los últimos años, no se enfrentan dos partidos, sino dos coaliciones. La coalición que apoya a Delfina Gómez fue más fácil de integrar que la que apoya a Alejandra del Moral, pues los partidos que integran a esta última son mucho más independientes que los que respaldan a la candidata obradorista.

No importando quién triunfe, el Estado de México será gobernado por una mujer por primera vez en su historia. Esto podría ser un gran salto en la dirección acertada si no fuera por el hecho de que Delfina Gómez es una candidata con muchos handicaps que no hacen pensar que sería una buena gobernadora.

En primer lugar, se encuentra su indudable cercanía al presidente, que no sería un problema de no ser por el hecho de que éste último pretende ejercer el verdadero poder, incluso en lo que se refiere a gobiernos estatales. Delfina Gómez parece ser eso: una delfina del presidente, sin demasiada autonomía.

En segundo lugar, la candidata obradorista estuvo envuelta en el desvío de recursos hacia el partido Morena, que entrañó descontar un porcentaje del salario de trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo sancionó al partido Morena es claro que el episodio debilitó la imagen de la ahora candidata.

En tercer lugar, hay muchos reportes creíbles sobre la mala gestión de Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. En particular, destaca su decisión de acabar con las escuelas de tiempo completo.

Enfrentándose a Delfina Gómez, se encuentra Alejandra del Moral. Del Moral cuenta ya con importante experiencia política. Entre otras cosas ha sido presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, diputada Federal y directora general del Bansefi, hoy Banco del Bienestar. También ha ocupado varios puestos dentro de su partido, el PRI.

Tras arduas negociaciones se logró concretar su candidatura por un grupo de partidos que además tiene la voluntad de establecer un Gobierno de coalición, por primera vez en la historia del Estado. Debo decir que la idea de los gobiernos de coalición la estuvimos impulsando un grupo de personas cuando nos percatamos de la necesidad de que el poder ejecutivo no se convierta en una autocracia. Aunque al principio, la campaña de Del Moral parecía ser una típica del PRI del Estado de México, en los últimos días se ha incorporado un elemento ciudadano, pues organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como regionales, la están apoyando. Esta mutación en la campaña no sería posible sin las movilizaciones de la marea rosa que yo, junto con otros, impulsé con gran entusiasmo.

Por ahora Delfina Gómez encabeza las encuestas, pero Del Moral no está muy lejos en aprobación y la elección parece que será muy competida.

Al final serán los mexiquenses quienes elijan a la nueva gobernadora. Muchos esperamos que el resultado sea la instalación de un gobierno de coalición que lleve al Edomex hacia una era de libertad, justicia y prosperidad.