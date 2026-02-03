La pausa de las dos reuniones

Esta semana la Junta de Gobierno del Banco de México sostendrá su reunión de política monetaria, cuya decisión se dará a conocer pasado mañana, el jueves 5 de febrero. Considero que la Junta de Gobierno decidirá por unanimidad dejar la tasa de referencia sin cambio en 7.00 por ciento. Esta sería la primera vez que no recorte la tasa desde junio de 2024 y la primera decisión unánime desde junio de 2025. Considero que Banxico no ha finalizado su ciclo de baja de tasas, pero que desea hacer una pausa en el camino para evaluar los efectos de los recientes ajustes fiscales sobre la inflación, antes de decidir continuar reduciendo la tasa de referencia.

En mi opinión, la atención de los participantes de los mercados financieros a nivel global se centrará en dos aspectos sobre el comunicado que acompaña la decisión: (1) La guía futura que provea la Junta de Gobierno; y (2) la actualización de las proyecciones de inflación del staff. En este sentido, considero que probablemente mantendrán el mensaje sobre la guía futura en el sexto párrafo de su comunicado que acompaña la decisión. Recordemos que en su decisión anterior, el 18 de diciembre, Banxico utilizó la frase “hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, reemplazando efectivamente la frase más corta “hacia delante, la Junta de Gobierno valorará recortar la tasa de referencia”, en el comunicado anterior del 6 de noviembre. Desde mi perspectiva, la Junta podría mantener sin cambios la última guía futura, ya que transmite un mensaje de ajustes (recortes) no continuos en el futuro, destacando la manera en que la Junta se encuentra atajando las decisiones de política monetaria más “dependientes de los datos”.

Sobre las proyecciones de inflación del staff, considero que deberían de llevar a cabo una revisión significativa al alza para reflejar cuatro choques esperados: (1) Aumento de los impuestos especiales (IEPS), principalmente sobre jugos y refrescos, así como tabaco; (2) los aranceles impuestos a las importaciones de países que no cuentan con un tratado comercial con México, principalmente de China; (3) el aumento del 13 por ciento en el salario mínimo, el noveno aumento anual consecutivo de dos dígitos; y (4) los efectos de la Copa del Mundo en las tarifas aéreas y las tarifas hoteleras sobre la inflación, principalmente en junio y julio (“La ‘joroba’ inflacionaria de principio de 2026”, I y II, 28 de octubre y 4 de noviembre, 2025). En este contexto, anticipo que independientemente de qué tan significativos sean los ajustes a las proyecciones, se pospondrá la convergencia al objetivo de inflación del 3.00 por ciento –actualmente en el tercer trimestre de este año–, al menos hasta el primer trimestre de 2027, como se sugirió en el que publicó el Banco de México la semana pasada.

En este sentido, considero que dicha ‘joroba’ inflacionaria va a propiciar que Banxico lleve a cabo una pausa en las próximas dos reuniones de política monetaria, la de pasado mañana y la que sigue en marzo. De esta manera, anticipo que Banxico pueda implementar dos recortes de 25 puntos base (0.25 puntos porcentuales) en mayo y junio, una vez que los efectos de los recientes ajustes fiscales comiencen a desvanecerse. En este sentido, considero que la inflación general podría alcanzar su punto máximo en febrero y después, en abril, podría ubicarse por debajo de 4.00 por ciento, lo que probablemente facilite a Banxico poder reanudar los recortes de tasas en mayo (“Aún hay más después de una pausa”, 13 de enero). Sin embargo, considero que esta “ventana para recortar la tasa” se puede cerrar rápidamente después de la decisión de junio, dados los efectos (transitorios) de la Copa del Mundo en la inflación y la volatilidad cambiaria potencial que podría derivarse de la revisión del T-MEC, que comenzará oficialmente el 1 de julio. Como resultado, Banxico dejaría la tasa de referencia en 6.50 por ciento.

Quienes conocen de futbol americano seguro captaron la relación entre el título de la presente columna con ‘la pausa de los dos minutos’ de la NFL (Liga nacional de futbol americano), que se refiere a una pausa obligada cuando el reloj registra dos minutos antes de que terminen la mitad y el final del partido. Como comenté, considero que nos encontramos cerca del final del ciclo de baja de tasas y que habrá una pausa de dos reuniones para dar ‘el toque final’, con dos recortes de 25 puntos base.