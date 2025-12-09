¿Qué nos depara 2026? (II)

Conforme se acerca el fin de año me gusta comentar sobre lo que considero que será lo más relevante el año que entra. La semana pasada inicié una serie de columnas para comentar lo que considero que nos depara 2026 (“¿Qué nos depara 2026? (I)”, 2 de diciembre). Estructuré la narrativa en cinco puntos: (1) Generalidades (e.g. Copa del Mundo de futbol, Olimpiadas de invierno); (2) otro año centrado en EU (e.g. repercusiones geopolíticas y económicas de los cambios que se llevaron a cabo este año, 250 años de la Declaración de Independencia, presidencia del G20); (3) posible cambio de las políticas de Trump hacia el interior del país (i.e. instrumentación de la reforma fiscal reciente y desregulación a la luz de las elecciones intermedias en noviembre); (4) retos importantes (particularmente en cuanto a la inteligencia artificial y la política monetaria); y (5) mercados financieros a nivel internacional (sobre todo sobre qué tanto le queda al rally tecnológico, así como la debilidad del dólar). Asimismo, comenté que en las siguientes ediciones de la presente columna elaboraría sobre los temas aquí tratados con más detalle. En esta ocasión lo haré sobre el punto (1).

Entre otros aspectos, ya había comentado que 2026 será el año del “caballo de fuego”, según el horóscopo chino y que la población mundial alcanzará los 8,300 millones de personas. No obstante lo anterior, a pesar de que mencioné las elecciones intermedias en EU para renovar la Cámara de Representantes en su totalidad y un tercio del Senado –tal vez las más importantes del mundo el año que entra–, no extendí el calendario electoral 2026 más allá de EU. En Latinoamérica, habrá elecciones presidenciales y legislativas en varias de las economías más importantes de la región como Brasil, Colombia y Perú. El año empezará con la elección presidencial y parlamentaria de Costa Rica 1 de febrero (con posible segunda vuelta 1 de marzo). Las elecciones legislativas en Colombia se llevarán a cabo el 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo (con posible segunda vuelta 21 de junio). Por su parte, Perú sostendrá elecciones presidenciales el 12 de abril (con posible segunda vuelta 10 de mayo). Brasil celebrará sus elecciones presidenciales y legislativas el 4 de octubre (posible segunda vuelta 1 de noviembre).

Más allá de Latinoamérica y EU, en orden cronológico, Benin llevará a cabo elecciones parlamentarias (11 de enero) y presidenciales (12 de abril); Myanmar, en su segunda fase parlamentaria, también el 11 de enero; Portugal elegirá presidente el 18 de enero; Uganda tendrá elecciones presidenciales y parlamentarias el 15 de enero; Nepal votará para la Cámara de Representantes el 5 de marzo; Vietnam seleccionará su Asamblea Nacional el 15 de marzo; Chipre elegirá su Parlamento el 24 de mayo; Etiopía tendrá elecciones parlamentarias el 1 de junio; Zambia elegirá presidente y Asamblea Nacional el 13 de agosto, y Haití votará para presidente, Cámara de Diputados y Senado el 30 de agosto. En Europa, las elecciones parlamentarias en Suecia serán el 13 de septiembre, seguidas del Parlamento de la Isla de Man el 24 de septiembre. Bosnia y Herzegovina realizarán elecciones para la Presidencia y la Cámara de Representantes el 4 de octubre. En África, Gambia elegirá presidente el 5 de diciembre, y Sudán del Sur lo hará junto a su legislatura el 22 de diciembre.

Otras elecciones relevantes en 2026 –pero todavía sin fecha específica–, incluyen: Presidenciales en Irak y Kosovo, así como parlamentarias en Argelia y Bahamas, Bahréin, Bangladesh (junto a un referéndum), Bulgaria, Cabo Verde (también presidenciales), Islas Cook, Dinamarca, Djibouti (presidenciales), Fiji, Hungría, Israel, Italia (referéndum sobre una reforma al sistema judicial), Laos, Líbano, Libia (presidenciales también), Marruecos, Nueva Zelanda, Niue (país en una isla del Pacífico Sur), Rusia, São Tomé y Príncipe (presidenciales), Eslovenia, Somalia, Somalilandia, Tailandia, y Transnistria. También habrá elecciones presidenciales en Estonia, y para el Rajya Sabha (Senado) en India.

Por su parte, el calendario cinematográfico de 2026 se perfila como uno de los más diversos en la última década. Destaca The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, una adaptación ambiciosa de la obra homérica que contará con un elenco de primer nivel. A esta producción se suma Star Wars: The Mandalorian and Grogu. En el segmento familiar sobresalen The Super Mario Galaxy Movie y The Breadwinner, debut del comediante Nate Bargatze como guionista, productor y protagonista, en un proyecto cuyo argumento aún se mantiene en reserva, pero que marca su transición del stand-up al cine. Entre las secuelas y adaptaciones figuran Ready or Not 2, Michael la biografía de Michael Jackson, cuyo debut estaba programado originalmente para este año y The Devil Wears Prada 2, junto con la comedia híbrida Animal Friends.

El género de superhéroes se divide entre DC, con Supergirl y Clayface –enemigo de Batman–, y Marvel, que prepara Spider-Man: Brand New Day y The Avengers: Doomsday. La animación mantiene su peso con Toy Story 5, Minions 3: Mega Minions, PAW Patrol: The Dino Movie y la versión live-action de Moana. Emanadas del mundo de los videojuegos destacan Street Fighter y Mortal Kombat II, además de la anteriormente mencionada película de Super Mario Galaxy. La nostalgia regresa con Masters of the Universe, con Jared Leto como Skeletor, Scary Movie 6, Jumanji 3, The Cat in the Hat y una nueva entrega de Los Juegos del Hambre: Sunrise on the Reaping. Finalmente, la ciencia ficción se refuerza con Dune: Messiah, confirmando que 2026 será un año marcado por la diversidad de propuestas.

En las siguientes ediciones de la presente columna continuaré comentando sobre los otros cuatro puntos.