Se postergaron los aranceles, ¿qué sigue?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió postergar por un mes la instrumentación de la tasa arancelaria de 25 por ciento que amenazó con imponer a México y Canadá ¿Qué sigue? Con alguien que desea ser tan inesperado y generar mucho ruido como Trump es muy difícil saber qué se puede esperar. Sin embargo, considero que hay algunas herramientas que podemos utilizar para poder saber hacia dónde puede ir este tema.

Trump sabe que imponer aranceles a México no ha sido una herramienta comercial efectiva. Recordemos en 2018, cuando Trump impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México. Por un lado, el régimen cambiario de libre flotación que tiene México es una gran herramienta. Por otro lado, México cuenta con una capacidad retaliatoria significativa. Se dice que los Estados Unidos es el consumidor más grande e importante del mundo y que por ello, todo mundo quiere venderle y este país puede imponer sus condiciones. Asimismo, se dice que el sector externo de EU es pequeño, relativo a la economía en general y a otras economías que son mucho más abiertas. Sin embargo, el sector externo de EU resulta ser muy grande en términos absolutos y México es el segundo destino más importante de exportación de bienes de los Estados Unidos. De esta manera, en 2018 el gobierno de México decidió imponer una serie de aranceles a la importación de carne de puerco, algunos tipos de queso, manzanas, arándanos, uvas de mesa e inclusive al whiskey tipo bourbon y de Tennessee. Los productores en los Estados Unidos se preocuparon mucho, rápidamente cabildearon en Washington, DC, utilizando su cercanía con el Partido Republicano y lograron que se eliminaran los aranceles que había impuesto Trump a México, en un tiempo récord.

Lo que sí observó Trump durante su primera administración es que sí era efectivo amenazar con una herramienta comercial para conseguir un objetivo no comercial. Por muchos años se utilizaban herramientas comerciales para resolver problemas comerciales, pero no para lograr otro tipo de objetivos, como de migración. Sin embargo, esto cambió en 2019, cuando Trump amenazó a México con imponer un arancel general de cinco por ciento a todas las importaciones, si México no cambiaba su retórica respecto a la migración y hacía algo para detenerla. Recordemos que a finales de 2018, Andrés Manuel López Obrador, todavía siendo presidente electo, anunció que a partir del 1 de diciembre –su toma de posesión–, ofrecería visas de trabajo a migrantes centroamericanos. La amenaza de Trump hizo que López Obrador, ya siendo presidente, echara para atrás esta retórica y firmara un acuerdo con EU comprometiéndose a controlar y frenar los flujos de migrantes irregulares que llegan a la frontera norte de México. A partir de ese momento, México ha tenido ‘la sartén por el mango’ en materia de migración.

¿Qué es lo que parece que realmente quiere lograr Trump? Al parecer, Trump tiene tres temas en su agenda internacional: (1) Comercio; (2) seguridad; y (3) migración. Si vemos una gráfica de cuáles han sido los flujos migratorios más relevantes hacia los Estados Unidos de 2019 a la fecha, el país que ocupa el primer lugar no es México, sino Venezuela, seguido por Colombia y Brasil. Justo hemos observado problemas en las últimas semanas entre el presidente Trump y los presidentes de Colombia (Petro) y Brasil (Lula da Silva). De la misma manera, en los temas de seguridad, se encuentran la importación de fentanilo –principalmente relacionado con el crimen organizado en México–, y la presencia de China en sectores estratégicos, como la empresa que administra los puertos de entrada al canal de Panamá. En los temas de seguridad también ya ha habido dialogo entre Trump y la presidenta Sheinbaum, así como con el presidente Mulino (Panamá), que inclusive anunció su salida de la iniciativa “Franja y Ruta”, de China (Belt and Road). Asimismo, en comercio, realmente el tema es China. Si bien ha habido amenazas de aranceles con México y Canadá, la imposición de éstos solo se dio con China. Por otro lado, considero que es factible lograr acuerdos con Trump si existe disposición o manera de apalancar alguno de estos tres temas. En el caso de México, los temas más candentes son seguridad y migración, mientras que, en el caso de comercio, más que tener un tema con México, lo que parece que quiere Trump es bloquear la posibilidad de que los productos chinos entren a territorio americano utilizando a México como ‘puente’ para ‘saltarse’ las barreras arancelarias.

En resumen, considero que EU no va a imponer aranceles a las importaciones provenientes de México, tomando en cuenta tres aspectos: (1) Trump sabe que la imposición de aranceles no es efectiva para ‘corregir’ el comercio con México, pero cuya amenaza es una buena herramienta de negociación; (2) México tiene material para negociar en cuanto a migración y buena capacidad retaliatoria; y que (3) los incentivos de la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad están alineados con los de Trump, contrarios a los de López Obrador, con su política de “abrazos, no balazos”. En este sentido, considero factible que en la siguiente revisión de los aranceles de 25 por ciento este 4 de marzo, se diga que ha habido progreso en materia de seguridad y migración y que se vuelvan a ’patear’ un mes más. En abril, que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) presente sus recomendaciones sobre política comercial, considero que es probable que dé inicio la revisión temprana del T-MEC, en donde Trump desea incorporar un capítulo de seguridad nacional –para no estar a expensas de si el presidente en turno desea cooperar con EU o no–, y reforzar las reglas de contenido de origen, por lo que creo que la idea del arancel general de 25 por ciento quedara sepultada.