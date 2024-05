Estamos a cinco días de la elección más grande de la historia en México. Como sabemos, no solo se van a elegir más de veinte mil puestos de elección popular, sino que la lista nominal nos dice que pueden votar 10 millones de personas más que en 2018, pudiendo potencialmente ser casi 100 millones de personas votando. Aun si la tasa de participación es similar a la de 2018 ~63 por ciento, sería la elección en la que más gente va a votar en la historia de nuestro país.

Pero no solo va a ser la elección más grande de la historia, sino en la que es muy probable que una mujer ocupe la silla presidencial por primera vez en nuestro país. Si bien hemos tenido candidatas en el pasado como Margarita Zavala (2018), Josefina Vázquez Mota (2012), Patricia Mercado (2006) o Cecilia Soto (1994), ésta es la primera vez en la que existe un alta probabilidad de que México pueda tener su primera mandataria.

Como sabemos, un aspecto que destacar es que el Presidente que resulte electo tomará posesión el 1 de octubre, en lugar del de 1 de diciembre, como ha ocurrido desde 1917. Asimismo, es la primera vez en la que el Presidente en funciones ha criticado y hecho declaraciones en contra del instituto encargado de coordinar las elecciones en plena campaña electoral desde que nuestro país tiene un instituto independiente desde 1990. En este caso, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), a diferencia de los presidentes en el pasado que siempre lo apoyaron.

Viendo el resultado de las encuestas más recientes, agregadas por oraculus.mx, existe una gran diferencia entre la candidata del partido en el poder, Morena, Claudia Sheinbaum, con 49.6 por ciento de la intención de voto y el segundo lugar, la candidata de la coalición opositora del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, con 28.4 por ciento. El diferencial es de 21.2 puntos porcentuales. Si tomamos en cuenta que el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez-Máynez, cuenta con el 8.2 por ciento de la intención de voto, entonces todavía existe un 13.8 por ciento de “indecisos”. Así, Xóchitl no podría ganarle a Claudia ni aunque todos los indecisos votaran por Xóchitl. Necesitaría también más del 90 por ciento de los votos por MC. En algún momento llegué a pensar que las encuestas reflejarían una carrera más competitiva, sobre todo después de los debates. Sin embargo, no ha ocurrido. El diferencial entre Sheinbaum y Gálvez solo se ha reducido en 3 puntos porcentuales desde el 1 de marzo.

Entonces, el escenario base que tienen en mente los participantes de los mercados financieros a nivel global –y que se refleja en los precios de los activos, como el tipo de cambio–, es que Claudia Shainbaum ganará, con mayoría simple en ambas cámaras, es decir, con más del 50 por ciento, incluyendo partidos aliados, pero sin llegar a la mayoría constitucional de dos tercios. Asimismo, existe la percepción de que el equipo actual de la Secretaría de Hacienda se quedará en la administración de Sheinbaum. Si el escenario Sheinbaum+50+50 ocurre, existe la posibilidad de que haya un “rally” en los precios de los activos financieros en México, simplemente porque el evento de riesgo quedó atrás. Cabe señalar que normalmente este año tipo de movimientos son limitados.

Sin embargo, a pesar de que parecen escenarios con muy baja probabilidad, bien sabemos que cualquier desviación significativa de este tipo escenarios, podría mover los mercados financieros, o no. Un ejemplo puede ser la posibilidad de que Morena pueda lograr la mayoría constitucional (o “supermayoría”) en el Senado. Todo indica que en la Cámara de Diputados Morena, podrá obtener una mayoría absoluta (50%+1), observando tanto las encuestas que hay disponibles, como los resultados de las elecciones del Estado de México el año pasado y las elecciones intermedias de 2021. No obstante lo anterior, para el Senado, Morena está instrumentando una estretegia electoral en la que podría llegar a construir una “supermayoria”. En las entidades federativas en donde Morena se encuentra más fuerte electoralmente, está partiendo sus candidaturas en dos: Una con el Partido del Trabajo (PT) y otra con el Partido Verde (PVEM), con dos candidatos competitivos, tal que ganando primer y segundo lugar, así como la representación proporcional, pueden quedarse hasta con tres de los cuatro senadores que hay por estado. Esto sería una sorpresa para los mercados. Ahora, tener la “supermayoría” en el Senado no implica poder modificar la Constitución, porque necesitan tenerla en ambas cámaras, pero se encontrarían un paso adelante.

Otro riesgo es que Xóchitl Gálvez pudiera ganar por un porcentaje bajo, uno o dos puntos porcentuales. En mi opinión, las encuestadoras hacen un excelente trabajo y tienen ajustes estadísticos en sus muestreos. Sin embargo, la gran dispersión de la población pudiera hacer que haya un grado de error más grande del que se estima. Por otro lado, pudiera haber “voto oculto”, de personas que contestan que votarán por Morena al encuestador, por temor a que sea alguien del gobierno y pueden perder sus programas sociales y que, sin embargo, no piensan votar por Morena. Esto tiene sustento además porque estar registrado en los programas sociales no es automático, sino hay que llevar a cabo un proceso de registro. Con probabilidad baja, un escenario de Xóchitl es que puede ganar y si lo llega a ser, es muy factible que sea por muy pocos puntos. En este sentido, un tema muy relevante sería si el Presidente va a aceptar un resultado en donde la oposición gana por uno, dos o menos de un punto porcentual. Considero que un escenario así, aunque con probabilidad baja, nos podría llevar a un conflicto post-electoral, en el que nos encontremos uno, dos o varios meses con incertidumbre sobre cuál será el resultado de la elección.