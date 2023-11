Banxico: Preparando el terreno para bajar tasas pronto

La semana pasada, el Banco de México llevó a cabo su reunión programada de política monetaria, en donde la Junta de Gobierno decidió por unanimidad dejar la tasa de referencia sin cambio en 11.25 por ciento. Si bien la decisión fue totalmente anticipada, el cambio en el tono del comunicado sí sorprendió a los participantes de los mercados financieros. En mi opinión, el tono del comunicado que acompañó al anuncio de la decisión fue significativamente menos restrictivo (menos ‘hawkish’) que el del comunicado de la reunión del 28 de septiembre. Considero que el cambio de tono se notó en tres partes del comunicado: (1) El balance de riesgos para el crecimiento; (2) las proyecciones de inflación del staff y la descripción del proceso desinflacionario (i.e. ‘desinflación’ es el proceso en el que se reduce la tasa de inflación); y el más importante, en mi opinión (3) el cambio significativo en el párrafo prospectivo.

(1) Crecimiento. La Junta de Gobierno no se pronunció sobre el balance de riesgos para el crecimiento, a pesar de que podría haberlo categorizado como “sesgado al alza”, después de la publicación del dato de crecimiento del PIB del tercer trimestre (‘estimación preliminar’). El PIB observó una aceleración de su tasa de crecimiento trimestral de 0.8 en 2T a 0.9 por ciento en 3T (“La economía mexicana se aceleró en el tercer trimestre”, 7 de noviembre). Asimismo, la baja tasa de desempleo y el crecimiento real de la masa salarial sugieren que el mercado laboral en México se encuentra ‘apretado’. Aun así, el hecho de que Banxico no se haya pronunciado al respecto en términos del sesgo, me hace pensar que la Junta de Gobierno considera que el balance de riegos para el crecimiento se encuentra “neutral” o “balanceado” y no cree que la economía esté de alguna manera sobrecalentada.

(2) Inflación. El staff disminuyó ligeramente sus proyecciones trimestrales para la inflación general en el corto plazo, de 4.7 a 4.4 por ciento en 4T23 y de 4.4 a 4.3 por ciento en 1T24 y dejó sin cambio el resto de la trayectoria. Si bien la Junta de Gobierno mantuvo el sesgo al alza para calificar el balance de riesgos para la inflación, modificó la descripción del proceso desinflacionario, eliminado una narrativa que reflejaba una mayor preocupación de que se acelerara la inflación. Me refiero a que en el comunicado de la semana pasada eliminó el siguiente enunciado presente en el comunicado del 28 de septiembre: “…los efectos de los choques siguen incidiendo sobre la inflación, sobre todo en el componente de servicios, en un entorno de actividad económica más resiliente a lo que anteriormente se anticipaba…”.

(3) En el párrafo prospectivo, en donde Banxico se refiere al período de tiempo en el que mantendrá el nivel de la tasa de referencia sin cambio, los miembros de la Junta de Gobierno reemplazaron la frase “un periodo prolongado” por “cierto tiempo”. Aunque no se sabe con certeza el número de meses o de reuniones de política monetaria que corresponden a “periodo prolongado” o “cierto tiempo”, interpreto que “cierto tiempo” es menor que “periodo prolongado”, que ha utilizado Banxico en las últimas cuatro reuniones (desde el 18 de mayo). Cabe señalar que algunos participantes del mercado consideran que “un periodo prolongado” significa que la Junta de Gobierno no anticipa modificar la tasa de referencia en tres reuniones al menos. Ellos basan esta creencia a partir del comentario que hizo la gobernadora Victoria Rodríguez en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa del Informe Trimestral que se presentó en junio, en donde hizo un señalamiento sobre “un periodo prolongado de tiempo”, comentando que se necesita evaluar el proceso inflacionario en “un tiempo mayor a dos decisiones de política monetaria”.

De esta manera interpretan el cambio a “cierto tiempo” como la posibilidad de que Banxico pueda reducir la tasa de referencia en menos de tres reuniones. Los próximos anuncios de política monetaria están programados para el 14 de diciembre, 8 de febrero y 21 de marzo. En este sentido, si utilizamos esta correspondencia, la Junta de Gobierno estaría comunicando que, con la información disponible hasta la semana pasada, está abierta a disminuir la tasa de referencia tan pronto como en marzo de 2024. Como he comentado con anterioridad, considero que las condiciones para que Banxico pueda iniciar un ciclo de baja de tasas de interés pudieran darse para la reunión de febrero (“Sobre el tono más restrictivo de Banxico recientemente”, 24 de octubre). Sin embargo, dado que el tono de la comunicación de la Junta de Gobierno ha sido cauteloso en general, tal vez deseen tener mayor evidencia y bajar la tasa un mes después, en marzo.

Un aspecto que me parece relevante destacar es que el cambio en el tono de la comunicación de la Junta de Gobierno no significa que son complacientes o que muestren inclinación por relajar la política monetaria (‘dovish’). El nivel de la tasa de referencia todavía se encuentra en terreno restrictivo. Con una tasa nominal de 11.25 por ciento y expectativas de inflación 12 meses delante de 4.12 por ciento, la tasa real (ex ante) se encuentra en 6.8 por ciento, que se ubica muy por encima de la “región neutral”, que Banxico ha definido entre 1.8 y 3.4 por ciento. Así, me parece que Banxico reconoció en el comunicado que la inflación ha disminuido significativamente de 8.77 por ciento en la segunda quincena de agosto –su pico más reciente–, a 4.26 por ciento en octubre, pero que la trayectoria hacia el objetivo de 3.0 por ciento todavía no está exenta de riesgos.

Un tema para analizar y estar atento a las declaraciones de los miembros de la Junta de Gobierno hacia delante, sobre todo en las minutas de la reunión de la semana pasada –que se publicarán el 23 de noviembre–, y el Informe Trimestral –que se dará a conocer en 29 de noviembre–, es el comentario de la gobernadora Rodríguez en algunas entrevistas que concedió la semana pasada sobre la posibilidad de que los recortes a la tasa de referencia puedan ser “graduales” y “no consecutivos”.

* El autor es Economista en Jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.