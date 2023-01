Los 10 temas de 2023

La semana antepasada llevé a cabo una reflexión sobre los temas que considero que serán más relevantes durante el año (”Los claroscuros de 2023″, 10 de enero). Hoy procedo a enumerar los eventos y aniversarios, que considero que darán forma a muchos aspectos económicos, políticos y financieros en este 2023, así como algunos eventos deportivos y algunas efemérides que considero relevantes.

(1) Desaceleración global. La mayoría de los economistas y organismos multilaterales estiman una recesión global este año, con tasas de crecimiento positivas muy bajas (e.g. Estados Unidos) o inclusive tasas negativas (e.g. Eurozona). Decidir si esta desaceleración global será o no ‘recesión’ es labor de los comités de fechado de ciclo de cada país/región. Sin embargo, independientemente si el mundo cae en una recesión o no, al menos se estima una desaceleración; (2) impacto de la reapertura post-Covid de China; (3) bancos centrales terminarán su ciclo de alza de tasas de interés e inclusive algunos anticipan que las autoridades monetarias podrían iniciar un ciclo de recorte de tasas; (4) disminución gradual de la inflación; (5) posibilidad de que varios países emergentes y subemergentes inicien una reestructura de deuda. La combinación entre desaceleración global con altas tasas de interés podría resultar muy compleja para países que desean refinanciar deuda –sobre todo externa–, máxime en países que enfrentan condiciones macroeconómicas complejas y vencimientos de deuda en los siguientes años. En este sentido, si bien la mayoría de estos vencimientos ocurrirá en 2024 y 2025, bien podríamos observar un esfuerzo por refinanciar de manera temprana; (6) elecciones presidenciales en Paraguay (febrero), Nigeria (febrero), Turquía (junio), Guatemala (junio), Sierra Leona (junio), Argentina (primarias: agosto; comicios: octubre), República Democrática del Congo (diciembre) y la posibilidad de que España lleve a cabo elecciones generales (diciembre). Asimismo, se llevarán a cabo elecciones parlamentarias o locales en Ecuador (febrero), Finlandia (abril), España (mayo), México (junio), Camboya (julio), Colombia (octubre) y Polonia (noviembre). (7) Eventos deportivos: Torneo abierto de Australia (enero), Super Tazón (12 de febrero), inicio de la temporada de Fórmula 1 (marzo), eliminatorias de la NBA (abril), Roland Garros (mayo), final de la ‘Champions League’ (10 de junio), Copa del Mundo de futbol soccer femenil en Australia y Nueva Zelanda (julio), Wimbledon (julio), Torneo Abierto de Tenis de los Estados Unidos (agosto), Copa del Mundo de rugby en Francia (septiembre), la ‘Serie Mundial’ de beisbol en EU (octubre) y los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile (octubre); (8) ‘otros eventos’: Croacia se integró oficialmente como el vigésimo país de la Unión Monetaria Europea, adoptando el euro como moneda (1 de enero) –no se había incorporado ningún país desde 2015 (Lituania)–, las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Primavera: 10-16 de abril, Washington, DC; Otoño: 13-15 de octubre, Marrakech, Marruecos), lanzamiento del disco de estudio # 12 de Metallica titulado “72 seasons” (23 de abril); coronación del rey Carlos III del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (6 de mayo), reunión anual del G20 en Nueva Delhi, India (9-10 de septiembre) y durante el año se anticipa que India se convierta en el país más poblado del mundo, sobrepasando a China; (9) aniversarios relevantes: 250 años del ‘Boston Tea Party’, que marcó el inicio del movimiento independentista en los Estados Unidos, 100 años de la apertura de la tumba del rey Tutankamón (febrero), 100 aniversario de Disney (octubre), 100 aniversario de la fundación de Turquía (octubre), 100 aniversario del letrero de ‘Hollywood’ en California, 75 años de la creación del precursor de la Organización Mundial del Comercio, GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio), 60 aniversario del discurso “Yo tengo un sueño” (I have a dream) de Martin Luther King, Jr. (22 de agosto), 60 aniversario del asesinato de John F. Kennedy (22 de noviembre), 50 aniversario de Roe vs Wade sobre el aborto en EU (enero), 50 años del lanzamiento del álbum ‘Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd y 50 años de la muerte del pintor español Pablo Picasso; y (10) lo no anticipado. Claramente este punto normalmente no aparece en las listas sobre ‘temas del año’, pero considero que los últimos años nos han enseñado que si bien la probabilidad de que ocurran este tipo de ‘eventos de cola’ es muy baja, al menos hay que mencionar algunos que pueden ser factibles y tenerlos presentes (aunque la mayoría de las veces no se pueda hacer nada al respecto): Ciberataque mayor, tormenta de proporciones épicas –producto del cambio climático–, crisis financiera generada por espiral de impago en países emergentes y subemergentes, unificación forzada de China y Taiwán, otra pandemia, utilización de armas nucleares de bajo alcance en la guerra en Ucrania.

* El autor es Economista en Jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.