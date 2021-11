A casi diez años de la publicación de la obra de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, excelente economista y gran amigo, titulada “Lo que indican los indicadores: Cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica de México” (INEGI, 2012), hace dos semanas se dio a conocer “Lecturas en lo que indican los indicadores”, una serie de ensayos cuyo objetivo es actualizar y expandir la obra original de Jonathan. El libro de Jonathan ha acompañado a una gran cantidad de estudiantes, académicos y profesionales de la economía y los mercados financieros, iluminando el camino del conocimiento y utilización de los indicadores más relevantes, para dar seguimiento a la coyuntura macroeconómica. No hay clase de economía que haya impartido un servidor -y muchos profesores que conozco-, en donde el libro de Jonathan no haya sido parte del temario (syllabus) y siempre ha sido ‘libro de cabecera’ de los equipos de análisis que he tenido el honor de dirigir.

Así, en su afán por continuar con esta misión, Jonathan reunió a más de treinta especialistas en diferentes rubros de la economía mexicana y sus indicadores, tanto del sector privado, como público y académico, para llevar a cabo la misión de actualización y ampliación de “Lo que indican los indicadores”. En 36 lecturas, distribuidas en tres volúmenes, que contienen alrededor de 250 páginas (cada uno), los 33 autores que participaron escribieron sobre diversos temas de la economía mexicana y los indicadores disponibles. El contenido temático que se aborda va desde la estadística oficial en México per se, los ciclos económicos, la estacionalidad de las series, el Producto Interno Bruto (PIB), el ahorro, la inversión, el mercado laboral, las cuentas externas, las finanzas públicas, el riesgo país y la percepción empresarial, hasta la inflación, la conducción de política monetaria, los mercados de renta fija y renta variable, la felicidad y la desigualdad en nuestro país, entre muchos otros más.

En las “Lecturas en lo que indican los indicadores” (2021), participaron (en orden alfabético por apellido): Jaime Acosta (Banxico), Salvador Bonilla (Banxico), Mariana Campos (México Evalúa), Rodrigo Cano (Banxico), un servidor, Gabriel Casillas, Jesús Cervantes (CEMLA), Juan Carlos Chávez (Banxico), Daniel Chiquiar (Banxico), Francisco Corona (INEGI), Mario Correa (Economía en Breve), Nur Cristiani (JP Morgan), Rodolfo de la Torre (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), Alejandro Díaz de León (Gobernador del Banco de México), Gerardo Esquivel (Subgobernador del Banco de México), Luis Foncerrada (Universidad Anáhuac del Mayab), Juan García (Banxico), Jonathan Heath (Subgobernador del Banco de México), Ociel Hernández (BBVA), David Kaplan (Banco Interamericano de Desarrollo), Gerardo Leyva (INEGI), Jesús López (INEGI), Sergio Martín (Banxico), Pablo Mejía (Universidad Autónoma del Estado de México), Sofía Ramírez (México ¿Cómo vamos?), Ernesto Rattia (Banxico), Federico Rubli (economista independiente), Javier Salas (ANTAD) -que en paz descanse y a quien se le dedica el volumen II-, Alejandrina Salcedo (Banxico), Julio Santaella (Presidente del INEGI), Ernesto Sepúlveda (Banxico), Gabriela Siller (Banco Base), Edwin Tapia (Banxico) y Edgar Vielma (INEGI).

En cuanto al capítulo que tuve el privilegio de escribir, éste se titula “Coyuntura macroeconómica, ciclos y mercados” y corresponde a la sexta lectura del volumen I (pp. 111-129), entre las lecturas de Jonathan -sobre el mercado laboral mexicano-, y de Federico Rubli, sobre el ahorro y la inversión en nuestro país. En la lectura que desarrollé enfatizo en la importancia de dar seguimiento a los indicadores macroeconómicos de coyuntura, con el fin de analizar en qué parte del ciclo económico nos encontramos, sobre todo porque las autoridades fiscales y monetarias de los países tienden a instrumentar políticas para intentar suavizar dichos ciclos y los mercados financieros reaccionan ante la información que aportan y a las políticas que se instrumentan. Debo confesar dos cosas: (1) Fue difícil escribir material complementario para una obra tan completa como la de Jonathan Heath en 2012. Así, la intención de mi ensayo fue agregar algunas de las ideas y conceptos que no estaban contenidos en libro, incluyendo el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), cuya publicación fue posterior a la obra de Heath; y (2) me hubiera encantado poder titular mi capítulo con el nombre de alguna canción de Pink Floyd, pero me ganó Luis Foncerrada.

Dedico esta columna a nuestro gran amigo, el doctor Javier Salas Martín del Campo, quien se nos adelantó en el paseíllo de la vida y que seguro desde algún lugar está disfrutando de las “Lecturas en lo que indican los indicadores”, acompañado de un buen vino (hasta puedo ver los anillos que siempre llevaba en su mano tomando su copa).

Los volúmenes I y II pueden ser obtenidos en formato digital sin costo en las siguientes ligas:

Vol. I: https://midedigital.museum/economia-dia-breves/lecturas-en-lo-que-indican-los-indicadores-v1/

Vol. II: https://midedigital.museum/economia-dia-breves/lecturas-en-lo-que-indican-los-indicadores-v2/

(El volumen III se publicará muy pronto).

* El autor es Economista en Jefe para Latinoamérica del banco Barclays, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.