El próximo 2 de junio, al momento de ir a votar, recordemos:

…que López Obrador intentó anular el INE; que le redujo presupuesto para hacerlo inoperativo; que se dedicó a hostigar a su presidente consejero; que quiso anular su autonomía y que volviera a formar parte de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que quiso hacerse del control del instituto electoral para determinar quién gobierna y que más de un millón de personas tuvimos que salir a las calles para detenerlo.

…que López Obrador intentó anular al Poder Judicial; que mediante el chantaje se deshizo del ministro Medina Mora; que defendió a la ministra Yasmín Esquivel, a pesar de que (más allá de lo que determine la UNAM) es evidente que plagió su tesis de licenciatura y doctorado; que quiso que Arturo Zaldívar —el ministro lacayo— prolongara su periodo; que aún intenta arrebatarle los fideicomisos a sus trabajadores. Recordemos que quiso hacerse del control del aparato de justicia para que nadie pudiera ampararse de sus arbitrariedades.

…que en los hechos anuló al Poder Legislativo; que pasando por encima de la ley en la primera legislatura logró que su facción estuviera sobrerrepresentada y que así obtuvo la mayoría calificada, que le permitió modificar la Constitución; que regresó a los diputados a su función de levantadedos al exigirles que a sus iniciativas “no se les cambiara ni una coma”; que cuando —al inicio de su gestión— los diputados mostraron una mínima independencia acudió a San Lázaro para regañarlos y amenazarlos con salirse de Morena si seguían por ese camino; que en cinco años nunca aceptó reunirse con los legisladores de oposición. Recordemos que humilló al Poder Legislativo.

…que quiso anular la libertad de expresión y que para lograrlo arrojó lodo y calumnias sobre los medios (periodistas e intelectuales) que lo criticaban; que a través de chantajes y presiones logró que varios diarios despidieran a columnistas incómodos al poder; que supeditó a las televisoras para que reprodujeran en sus noticieros los mensajes de sus conferencias, aunque dijera “otros datos” y mentiras evidentes; que prostituyó a la televisión pública que se ha convertido en un soez medio de propaganda; que ha otorgado más de mil millones de pesos en publicidad a La Jornada a cambio de que se convirtiera en el periódico oficial. Recordemos sus insultos rabiosos contra los medios críticos.

…que no solo no regresó a los soldados a sus cuarteles como prometió, sino que militarizó al país como no lo habíamos visto antes; que permitió que humillaran y patearan a los militares para no confrontarse con “el pueblo”; que acusó varias veces y sin pruebas a los militares de fraguar un golpe de Estado; que de muchas formas ha justificado el espionaje político de los militares a periodistas y activistas; que corrompió al Ejército y la Marina con concesiones en obras sin supervisión y con el control de aduanas y puertos; que ante las pruebas de corrupción del secretario de la Defensa, López Obrador respondió “¿y cuál es el problema”? Recordemos que entregó la seguridad del país a elementos no capacitados para esa labor, lo que ha conducido a múltiples violaciones de los derechos humanos.

…que de forma misteriosa se cayó el helicóptero de la gobernadora de Puebla y de su esposo, líder de la oposición en el Senado; que se negó a que se abriera una carpeta de investigación sobre las 135 personas calcinadas en Tlahuelilpan; que durante todo su sexenio ha sido indiferente a la falta de medicamentos de los niños con cáncer y para las personas que sufren de salud mental; que canceló las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles; que los muertos en su sexenio —Covid e inseguridad— superarán el millón, logrando la mayor mortandad desde la Revolución; que convirtió los Libros de Texto Gratuitos en gacetillas de propaganda; que se doblegó ante Trump; que toleró y auspició la corrupción de sus hermanos, sus hijos, su prima y su nuera; que suspendió la construcción del aeropuerto de Texcoco y que esa medida, según el Financial Times, ha sido la decisión económica más catastrófica de la historia reciente. Recordemos el nauseabundo culto a la personalidad que ha consentido.

…que durante varias semanas, ilegalmente, se dedicó a insultar y calumniar a la candidata de la oposición hasta lograr crecer sus negativos; que no alertó a la población de Acapulco y que ahora la ha dejado a su suerte en manos del crimen organizado. Recordemos que se negó a recibir a las madres de los desaparecidos y a las feministas, pero, en cambio, para los beisbolistas las puertas estuvieron siempre abiertas.

El próximo 2 de junio, frente a la boleta electoral, recordemos que un presidente que intenta controlar los votos y anular al Poder Legislativo y al Judicial, acallar a la prensa y corromper al aparato militar, no es un presidente, sino un tirano. Y que votar por la candidata títere que él impuso sería prolongar la indignidad en la que hemos vivido. Recordemos esto y actuemos en consecuencia.