Crónica de una marcha

10:00 Camino a la marcha. El gobierno de Claudia Sheinbaum decretó “contingencia ambiental” por los altos niveles de contaminación, pero permitieron la “rodada ciclista” en varias avenidas importantes de la ciudad.

10:30 Llena la glorieta del Ángel. Música. Ambiente festivo. Mucha gente vestida de rosa, los colores del INE. Contingentes organizados y personas que llegaron por su cuenta. Suena la tambora. Niños, adultos y ancianos. Predominan los adultos. Mestizos y güeros. Agitan banderas de México. La gente, contenta, de buen ánimo, haciendo bromas. Gran convocatoria de la “Marcha en Defensa del INE”. Cielo plateado por el ozono. Sobrevuelan los helicópteros. Varios drones documentan la marcha. Una marcha esencialmente ciudadana. “No a la reforma, el INE no se toca”. Participan personas de todas las clases sociales, aunque principalmente se advierten personas de clase media.

10:50 Sigue concentrándose gente alrededor del Ángel de la Independencia. La marcha todavía no comienza. Hay mucha expectativa. “El INE no se toca”, corea la gente. Pancartas contra López Obrador. Muñecos de López Obrador, en las manos lleva sobres amarillos. Contingentes y banderas del PRD. Contingentes de panistas. Vendedores ambulantes ofrecen botellas de agua. La gente se cubre del sol con gorras de color rosa. Corean: “Mé-xi-co, Mé-xi-co”. La gente aplaude.

11.10 Seguimos sin salir del Ángel. Se escuchan comentarios. “No vamos a permitir que se adueñe del INE”. “Si nos quedamos sin INE se cancela la democracia”. La gente sigue llegando. Arranca por fin la marcha. Banderas de todo tipo pero predominan las de color rosa. La consigna que más se escucha: “A defender al INE, a eso vine”. Un mar de pancartas. No advierto mantas con insultos. Se marcha con la dignidad de defender algo valioso. Predomina “El INE no se toca”. “La reforma centraliza el poder”. No percibo ira. Doscientos jóvenes encabezan la marcha, pero no abundan los jóvenes. En su mayoría participan personas mayores de 30 años: vivieron el México cerrado del PRI, advierten en la reforma una intención de regresar al pasado, son conscientes de lo que defienden.

11:30 Decenas de miles de personas. Desde donde estoy imposible contar. Avanzamos por todos los carriles de Reforma y por las banquetas. “Me-xi-co, Me-xi-co”. Muñecos de López Obrador representando ratas, en el pecho se lee: Morena. La gente grita: “Queremos al INE, queremos libertad.” Un ambiente cívico, sin enojo pero el reclamo firme: “México, ¡libre!” “México, libertad”. Cientos de miles de personas que no van a permitir que se eternice un partido en el poder por la mala. “Con votos llegaron, con votos los sacamos”.

12:10 Seguimos avanzando bajo el sol. He participado en muchas marchas. Nunca antes había tenido tantos problemas para subir mis fotos y comentarios a la red. Por lo que veo a mi alrededor, no soy el único. Por fin llegamos al Monumento a la Revolución. La plaza, abarrotada. No cabe un alma. Abusando un poco de mi físico me abro paso.

12:30 Habla José Woldenberg: “Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades.”

12:40 La gente escucha en silencio. Aplauden. Corean consignas. “Mé-xi-co, ¡libertad!”. “Mé-xi-co, ¡libertad!”. Woldenberg es enfático: “Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia.”

13:00 Llegamos a la plaza sin miedo. De forma ordenada. Sin ira. Exigiendo que se nos escuche. No queremos una regresión autoritaria. No queremos un México uniforme. Rechazamos el autoritarismo del gobierno. Queremos tener las mismas posibilidades que tuvo Morena para acceder al poder. Eso es lo que hoy está en juego. Quieren desnivelar el terreno, cargarlo a su favor. Crece la certidumbre de que quieren apropiarse del INE porque saben que pueden perder la elección. Saben que están próximas las revelaciones que emerjan con los documentos de Guacamaya (contratos, ligas con el narcotráfico, corrupción). Saben que ya se gastaron todo lo que se ahorró en los pasados 25 años y todo el dinero de los fideicomisos. Saben que los candidatos de Morena están inflados y tienen pies de barro. Saben que pueden perder, por eso quieren controlar los votos. Por eso marchamos este domingo. Cientos de miles de personas no lo vamos a permitir.

13:10 Cierra Woldenberg su discurso: “No a la destrucción del INE. No a la destrucción de los institutos locales. No a la destrucción de los tribunales locales. No a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno. No al autoritarismo. Sí a la democracia. Sí a un México democrático.” Aplaudimos con fuerza. Cuando salimos y caminamos de regreso por Reforma hay contingentes que siguen marchando rumbo al Monumento de la Revolución. El INE no se toca.