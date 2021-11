Definiciones.– Balido: Voz que hacen los carneros, los corderos, las ovejas, los cabritos, los borregos. Borrego: Se le dice a la persona que se somete dócilmente a la voluntad ajena.

Problema.– Los borregos que se someten a los otros hacen meeeh. Los que no se someten, los borregos indóciles, insumisos, también hacen meeeh. Grave problema.

Antecedentes.– El 28 de agosto de 1968 burócratas de varias dependencias oficiales fueron obligados a marchar para contrarrestar la gran marcha de estudiantes del día anterior. “Los burócratas fueron a la ceremonia de purificación cívica, pero no con la tradicional indiferencia con que van en los desfiles de apoyo a la política presidencial. Salieron de los ministerios y de las oficinas públicas al grito de ‘Somos borregos, nos llevan... beee, beee... No vamos, nos llevan, beee, beee...’” (Luis González de Alba, citado por E. Poniatowska en La noche de Tlatelolco.)

Los hechos.– Balido uno. 28 de octubre de 2019. El presidente López Obrador al ser cuestionado sobre si hubo trampa en las asambleas distritales de Morena, afirmó: “Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos: ¿A dónde van? Meeeh. ¿Por quién votar? Meeeh... Ya no hay eso.”

Balido dos.– 15 de octubre de 2021. Respecto a la consulta de revocación. “Los conservadores van a llamar a no participar. Creen que los ciudadanos son borregos, que van a decir meeeh, meeeh...”

Análisis uno.– El beee de 1968 y el meeeh del 2021 parecen iguales pero no podrían ser más diferentes. El beee del 68 fue un balido de protesta: funcionarios obligados a ir a una marcha; los balidos de López Obrador, emitidos desde el podio del poder, dicen otra cosa: son llamados a los ciudadanos para que se alíen a su causa. No hagan caso de los tramposos y los conservadores, los ciudadanos ahora son libres, síganme. El meeeh de López Obrador no es un llamado a los ciudadanos para que dejen de ser borregos. Es un llamado a que dejen de ser borregos de otros y de forma independiente se vuelvan borregos suyos. El del 68, un balido rebelde; el del 19 y 21, balidos del poder. Beee, meeeh...

Análisis 2.– Agotada su paleta de insultos y descalificaciones, el presidente de ahora en adelante recurrirá también a las voces de los animales. Lo hará para reforzar su imagen franciscana. Puede vivir con un par de zapatos, ama a los animales y a los árboles. Persigue palomas. Habla la lengua de los borregos meeeh, meeeh, como Benito Juárez de niño. Está por verse si llamará gallinas a sus adversarios e imitará su voz. O burros, y rebuznará frente a los medios. La vía zoológica, como adjetivo e imitación de voces, abre horizontes al insulto de las conferencias matutinas.

Implicaciones religiosas.– El cordero de Dios. El chivo expiatorio. El Meeehsías Tropical. El hombre cuyo reino es de este mundo pero quiere trascender, pasar a la historia. El pastor del pueblo que nos sermonea cada mañana. El que pide lealtad ciega a los suyos, parecida a la fe. El que conduce a sus fieles. El que ofrece salvarlos con depósitos directos de las becas del bienestar. Quién lo sigue, recibe. Dice algo en la conferencia matutina. Sus seguidores lo repiten sincronizadamente. Atacan a los opositores con furia nacida de convicciones y salarios y repiten el slogan presidencial del día. Como borregos. Meeeh, meeeh.

La República del Meeeh.– Todos siguen a su líder que por todos los medios transmite su balido. Todos hablan de lo mismo. Todos repiten sus cifras mentirosas. Ya se acabó la corrupción. Meeeh en las redes sociales. Abrazos, no balazos, meeeh. Los fieles repitiendo la consigna. Meeeh es el canto de la cuatro té. El supremo canto borrego. Meeehxicanos al grito de...

Todos decimos meeeh.– Lo más fácil, dejarse llevar por la corriente. Ser arrastrado por la multitud. Perder identidad y cuerpo, una partícula adherida a la masa. No piensa, repite. No reflexiona, recibe la beca y vota. El borrego que sigue a su Pastor. Meeeh. El pueblo bueno que apenas está despertando de la larga noche neoliberal. Un tiempo oscuro de individualismo, egoísmo y aburguesamiento. ¿Qué hicieron estos individuos? Autonomías y organismos independientes frente al poder, para limitar su discrecionalidad. Algo intolerable para el gobierno de los gregarios, los que tienen anhelo de comunidad forzosa. Para hacer frente al individualismo, debemos fundirnos en la masa del meeeh. Desde su alta tribuna nos llama el presidente. Meeeh, meeeh. Acudan a votar a la consulta. Meeeh, meeeh. Ratifiquenmeeeh. Hagan que trascienda. Se hará lo que el pueblo pida. Yo ya no me pertenezco. Meeeh. Meeeh.