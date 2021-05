La encíclica Rerum Novarum y la responsabilidad social del empresario

El pasado 15 de mayo se cumplieron 130 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum acerca de la situación de los obreros y las relaciones laborales. Las ideas contenidas en ese documento siguen siendo vigentes. Entre estas ideas destacan la defensa de la propiedad privada y la responsabilidad social que tienen los empresarios.

Con la publicación, en 1891, de la encíclica Rerum Novarum, se da inicio a las encíclicas enfocadas en el tema social de la Iglesia Católica. El tema de este documento es principalmente de orden económico y se refiere a la situación de los obreros en un momento en el que el mundo continuaba adaptándose a los profundos cambios que trajo consigo la Revolución Industrial.

Un primer punto en el que el papa León XIII, autor de la encíclica, es muy enfático es en el rechazo al comunismo. El papa logra prever que el sistema comunista es inviable y que sólo llevará a la pobreza generalizada mucho antes de que esto se hiciera patente en la experiencia de varios países que siguieron ese camino. Vale la pena citar directamente a la encíclica en este punto: “quitado el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de las riquezas, y esa igualdad con que sueñan no sería ciertamente otra cosa que una general situación, por igual miserable y abyecta, de todos los hombres sin excepción alguna”. (León XIII, Rerum Novarum, 11).

Muy relacionado con el tema anterior se encuentra la defensa de la propiedad privada. Para empezar, el documento destaca que poseer algo en privado es un derecho natural del ser humano. La habilidad intelectual y la fuerza corporal de la persona usadas para procurarse bienes de la naturaleza le dan al hombre el derecho de adjudicarse el fruto de ese trabajo como propio. Sin la posibilidad de la propiedad se despoja a los individuos de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares.

Un punto muy importante es que la propiedad privada se justifica en la medida en la que sirva a la común utilidad de todos. Es decir, de acuerdo con León XIII, la propiedad privada implica una responsabilidad importante y no sólo un derecho. Nos recuerda que no se deben considerar las cosas externas como propias, sino como comunes y que es un deber socorrer a los necesitados. La encíclica resume estas ideas diciendo que quien ha recibido abundancia de bienes los ha recibido para perfeccionamiento propio y para que los emplee en beneficio de los demás.

Otro aspecto importante que se trata en la Rerum Novarum es el del salario. El papa afirma que no es suficiente que haya un común acuerdo acerca del salario entre el obrero y el patrono (hoy podríamos decir, en términos más generales entre la empresa y el colaborador). La encíclica sostiene que hay un elemento de justicia previo y superior a la libre voluntad de los contratantes que se refiere a que el salario no debe ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador. De esto se concluye que “si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia”. (León XIII, Rerum Novarum, 32).

Hoy que se habla tanto de la responsabilidad social corporativa, esta encíclica que cumple 130 años de haber sido publicada nos invita a reflexionar acerca de la responsabilidad social de cada empresario y director de empresa. Es necesario volver a lo básico, a las ideas más profundas que nos recuerdan que los bienes deben ser puestos al servicio de los demás y que hay condiciones de justicia que preceden al libre mercado, sin olvidar que éste es condición necesaria para el buen uso de los bienes. Esto nos invita a pasar del tema general de la responsabilidad social corporativa al tema más personal de la responsabilidad social del empresario.