T-MEC: ¡Hasta la vista, baby!

En una nueva ola de esquizofrenia proteccionista, el presidente Trump renovó sus aranceles recíprocos a partir de agosto, y lanzó amenazas de nuevos aranceles sin razón a algunos productos, y a varios países y socios comerciales: 50% al cobre, 200% a los medicamentos, 25% general para Japón, Corea del Sur, Túnez, Malasia y Kazajistán, mientras que la eurozona, Sudáfrica y Bosnia Herzegovina 30%; 32% para Indonesia; 35% para Bangladesh y Serbia; un 36% para Camboya y Tailandia. Laos, Myanmar, Malasia, Kazajistán y Sudáfrica, con un gravamen del 40%, y un 50% para Brasil como represalia por el juicio al expresidente Bolsonaro. Para el arancel general del 10% para el resto de los países anunciado el pasado 2 de abril, Trump declaró que podría subir al 15% o hasta duplicarse si no se llega en agosto a acuerdos comerciales bilaterales.

En adición, Trump amenazó mediante cartas idénticas, con imponer a Canadá y a México, su dos principales socios comerciales, e integrantes del T-MEC, un arancel general del 35% para el primero y del 30% para el segundo, bajo la excusa de que no están haciendo lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo. Trump especifica en el texto que los nuevos aranceles, son independientes de los gravámenes “sectoriales”, ya anunciados, como los de los automóviles (25%), así como los del acero, el aluminio y el cobre (50%), sectores particularmente sensibles para Ottawa y México. Las cartas también advierten de que si Carney (actual Primer Ministro canadiense, exgobernador del Banco Central de Inglaterra y de Canadá), o la Dra. Sheinbaum, responden con aranceles recíprocos o sanciones, Trump subirá aún más los aranceles en forma inmediata. Estas bellas cartas aparecen mientras Canadá y México están negociando a marchas forzadas acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos

Cabe mencionar, que las cartas no especifican si estos aranceles afectarán o no a los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que el propio Trump firmó durante su primera Administración y que ha advertido con desmantelarlo en varias ocasiones desde su retorno al poder. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a The Wall Street Journal que el nuevo arancel se aplicará solo a bienes no incluidos en el tratado trilateral, sujetos ahora a un 25%, pero también añadió que todo puede cambiar tan rápido como cambie de idea Trump y conforme se desarrollen las negociaciones comerciales trilaterales.

Por lo pronto, Marcelo Ebrad, secretario de Economía encabezó una misión a Washington la semana pasada, en la que se está planteando una “negociación global” bilateral, anunciada por la Doctora Sheinbaum semanas atrás y que comprende los aspectos de migración, tráfico de drogas, agua fronteriza y comercio, en medio de una serie de fuertes presiones que van desde la mención de la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, que se refirió a México como uno de los “adversarios extranjeros” junto con Irán, Rusia y China, o la bomba ridícula lanzada por el Tesoro norteamericano el pasado 25 de junio en el que acusa a tres instituciones financieras mexicanas de haber colaborado con los cárteles de la droga en los últimos 5 años con un monto mencionado en sus ejemplos de tan solo 15 millones de dólares y en el proceso judicial de Ovidio Guzmán actuando ya como testigo protegido.

Estos hechos hacen evidente que aun y cuando el T-MEC estableció en su cláusulas “Sunset” que el tratado trilateral sufriría revisiones generales cada 6 años, cuya primera vez debería realizarse el año entrante, probablemente no llegue a concretarse, ya que las negociaciones bilaterales ya son una realidad paralela.

El caos de las relaciones comerciales de Estados Unidos con todo el mundo ha generado una incertidumbre mayúscula y una rápida reacción de reacomodo en las cadenas de suministro globales, que aún esta muy lejos de concretarse. China es el país que más se está beneficiando de toda esta tragedia, al ampliar y fortalecer sus relaciones con un amplio número de países, y ante el alcance que está teniendo con su proyecto de la Ruta de la Seda, el avance tecnológico que hoy manifiesta, y el peso que está logrando el bloque que encabeza con los BRICS. MAGA (Make America Great Again) se está convirtiendo en la práctica en MChGA (Make China Great Again)

Por otra parte para salir del Tratado (T-MEC), debe seguirse el procedimiento estipulado en el mismo: la parte que desea retirarse debe notificar por escrito a las otras dos partes su intención de retirarse del acuerdo, indicando la fecha en que surtirá efecto la salida. La notificación debe hacerse con al menos seis meses de anticipación a la fecha en que se desea que la salida sea efectiva.

¿Cómo le vamos a hacer para soportar los aranceles impuestos ilegalmente y con las reglas que estarán vivas hasta que el T-MEC deje de estar vigente legalmente?