Al término de una Copa del Mundo como la que concluyó el domingo, tendemos a ponernos nostálgicos por la alegría de todos los buenos momentos que nos hizo pasar.

Y no es para menos: en un país con los problemas que tiene el nuestro y con la afición futbolera que tenemos, el torneo fue una bendición para el estado de ánimo colectivo.

Lo fue también el desempeño de nuestra selección que, eliminada en octavos de final, dejó sin embargo una sensación mayoritaria de orgullo. Nos convencieron las ganas que le puso y el buen futbol que jugó a ratos.

Y la mayoría celebramos el resultado final: el triunfo de España fue indiscutible. Fue el equipo que mejor jugó.

Pero, como tras toda fiesta, llega primero la cruda. Y después algo más duradero: la abstinencia, esa falta prolongada de la droga futbolera que solo se administra cada cuatro años.

Con la resaca llegan también los ojos críticos sobre los excesos del negocio —o mejor dicho, de los muchos negocios— alrededor del torneo. Y ya hay villano: Gianni Infantino. No sin razones. El propio presidente de la FIFA presumió ante las federaciones ingresos por unos 15 mil millones de dólares, muy arriba de los 11 mil millones proyectados, empujados por la hospitalidad corporativa y por las comisiones que el organismo cobró en la reventa oficial de boletos, a compradores y vendedores por igual, así como por los derechos de transmisión.

Hay que ponderar las cosas. Como experiencia para los países anfitriones, el Mundial fue extraordinario. Como torneo, fue bueno, incluso muy bueno, sin llegar a memorable.

El negocio va a seguir. No habrá manera de regresar al deporte que se practicaba solo por deporte; eso ya es historia. Lo que toca —a las federaciones, a los patrocinadores y a los aficionados con su cartera— es exigir que el negocio no sustituya al buen futbol, cuya ausencia es la que hoy produce el síndrome de abstinencia.

Todas las fiestas terminan y al día siguiente hay que seguir trabajando.

Así que… a darle.