La tensión global ya pegó a los mercados

Las pantallas en rojo, los titulares cruzando el Atlántico, las palabras “aranceles” y “represalias” han reaparecido en el vocabulario cotidiano de los mercados.

No fue una sorpresa total, pero sí un recordatorio contundente de lo frágil que se ha vuelto el equilibrio financiero global cuando la política comercial entra en terreno de confrontación abierta.

Ayer, todo comenzó en Bruselas. El Parlamento Europeo decidió no ratificar el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, un pacto que había sido presentado apenas meses atrás como un paso para estabilizar la relación transatlántica.

El voto negativo no fue un tecnicismo legislativo: fue un mensaje político. La respuesta desde Washington fue inmediata, con nuevas amenazas de aranceles –emblemáticamente al vino y al champagne– y un discurso que volvió a colocar al comercio como instrumento de presión geopolítica.

Los mercados reaccionaron con rapidez. Las bolsas europeas registraron caídas generalizadas y Wall Street no logró desacoplarse del mal humor global. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron con caídas de más de 2 por ciento, mientras que el índice de volatilidad repuntó, reflejando una mayor demanda de cobertura.

Al mismo tiempo, el oro tocó nuevos máximos históricos y los bonos del Tesoro estadounidense recuperaron atractivo como refugio, una combinación clásica cuando la incertidumbre se impone.

Más allá de los movimientos puntuales, el mensaje fue claro. A los inversionistas no les preocupa solo el tamaño del arancel que pueda imponerse en febrero o en junio. Les inquieta que la relación entre Europa y Estados Unidos –responsables juntos de cerca de 45% del PIB mundial– empiece a operar bajo una lógica de confrontación, con reglas cambiantes y decisiones sujetas al pulso político del momento. Cuando eso ocurre, los modelos pierden utilidad y la cautela se vuelve dominante.

Este episodio se suma a una secuencia que ya es conocida: disputas comerciales, tensiones geopolíticas, fragmentación de cadenas productivas y un comercio internacional que crece por debajo del PIB global. De acuerdo con estimaciones del FMI, el comercio mundial ha perdido dinamismo estructural desde antes de la pandemia, y los choques políticos recientes solo han profundizado esa tendencia.

En ese escenario, México aparece –una vez más– como una pieza intermedia en el tablero.

En el corto plazo, el deterioro de la relación entre Europa y Estados Unidos puede abrir espacios. Empresas que enfrentan mayores barreras para exportar desde Europa hacia el mercado norteamericano revisan alternativas. México, por cercanía, por costos logísticos y por experiencia manufacturera, vuelve a colocarse en el radar como plataforma de acceso.

Ese efecto ya se ha observado en otros momentos de tensión comercial. La inversión no llega necesariamente por entusiasmo, sino por la necesidad de reducir riesgos. Algunos sectores, como autopartes, electrónica, dispositivos médicos o maquinaria, podrían beneficiarse de decisiones que buscan estabilidad regulatoria más que ventajas de costos.

Pero esa lectura optimista tiene un límite claro. Si la confrontación se prolonga, el impacto global será negativo. Un menor crecimiento en Europa y Estados Unidos implica menos demanda externa, condiciones financieras más restrictivas y mayor volatilidad cambiaria. México, cuya economía depende en gran medida del comercio exterior, no es inmune a un enfriamiento global, incluso si captura parte del reacomodo productivo.

Además, la turbulencia financiera tiende a amplificarse. Tensiones como la surgida en los últimos días suelen elevar las primas de riesgo, encarecer el financiamiento y volver más selectivos a los inversionistas.

En un contexto donde aún persisten dudas fiscales, inflación resistente en algunos rubros, el margen de maniobra se reduce.

Lo ocurrido en los mercados financieros no fue un accidente aislado ni un simple tropiezo bursátil. Fue una señal de advertencia.

El mundo avanza hacia una etapa donde la política pesa más que la previsibilidad económica, y donde las fricciones entre grandes bloques se trasladan rápidamente a los mercados.

Para México, el desafío es aprovechar las oportunidades tácticas sin perder de vista que, cuando la globalización se fragmenta, la volatilidad deja de expresarse en episodios breves y empieza a formar parte del paisaje.

Habrá que aprender a vivir con ella y con todos los costos que trae consigo.