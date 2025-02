Ya no quisiera hablar de Trump

¡Ya deja de hablar de Donald Trump!

Eso me han dicho amigos y lectores.

Me dicen que ya les hartó y que ya no saben cuáles serán realmente sus acciones y muchos ya no quieren saber de él.

Otros piensan que en realidad los problemas de la economía mexicana no tienen que ver con las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, sino principalmente con lo que haga el gobierno de México.

Algunos han dicho que el ‘efecto Trump’ es algo así como el “anillo al dedo” que refirió en 2020 el expresidente López Obrador, luego de la pandemia.

Ni modo. Difiero de los juicios de algunos.

Sigo pensando que el factor determinante del curso de la economía mexicana en los siguientes meses serán las decisiones que tome el gobierno de Donald Trump.

El escenario es uno si logramos eludir los aranceles y otro muy diferente si al final somos sujetos de la imposición del 25 por ciento.

Trump disfruta generando incertidumbre, impredecibilidad y disrupción.

Ayer agregó además el ingrediente de la confusión, pues por algunos minutos dio a entender que los aranceles a México y Canadá entrarían en vigor el 2 de abril y no el próximo martes 4 de marzo.

Pero, al mismo tiempo dio a entender que no había ningún cambio en el calendario previsto para la aplicación de aranceles.

Después de esta confusión ya no hizo ninguna precisión.

No le interesa.

La ambigüedad en sus declaraciones es parte de sus declaraciones.

Para México es veneno.

El gobierno está haciendo todo el esfuerzo para evitar los aranceles.

Tanto en el ámbito de la seguridad como en el de las relaciones comerciales, los funcionarios mexicanos que hoy y mañana estarán en Washington llevan argumentos para desmontar los reclamos de EU.

Como ya le hemos comentado en otras ocasiones, el tema es que las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos no corresponden a evaluaciones racionales fundadas en evidencias estadísticas, sino en buena medida a creencias y percepciones.

En el ámbito comercial, está la creencia de que el déficit comercial que presenta Estados Unidos con algún país es una especie de subsidio. Por lo que hay que cobrar a quienes quieren vender en el mercado de EU.

En el ámbito de seguridad es poco lo que se ha podido avanzar en el cambio de percepción del gobierno de EU, en el que muchos funcionarios siguen creyendo que los cárteles del narcotráfico controlan partes importantes del territorio mexicano, con la complacencia de diversos funcionarios públicos.

Nos quedan ya muy pocos días para desactivar los aranceles.

Quizás, la opción para llegar a algún acuerdo el plazo sería solo de hoy y mañana. Y se acabó.

Como la propia presidenta Sheinbaum refirió, lo deseable es tener un acuerdo básico para mañana.

Si no se lograra, las cosas serán complicadas.

Como le decía. Yo no quisiera ya hablar de Trump.

Ojalá que la agenda económica estuviera puesta en otros temas.

El problema es que el mundo que nos espera en los siguientes meses va a ser muy diferente en función de las decisiones que tome ese singular presidente, que es hoy el hombre más poderoso del mundo.

Ni modo. Quisiéramos que fueran de otro modo, pero así son las cosas.