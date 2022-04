Quiere Morena su resurrección el domingo

¿Qué es lo que pudo haber llevado a Morena a posponer la votación de la reforma constitucional en materia eléctrica al próximo domingo en lugar de haberlo hecho ayer, como estaba previsto?

La versión oficial que dio la dirigencia morenista en la Cámara de Diputados era que quería dar tiempo para una “mayor socialización” de la propuesta y para que los legisladores razonaran su voto.

Perdonen que me ría. Pero ya ni para poner pretextos son creativos.

La realidad es que la oposición, al tomar la decisión de que irían a pernoctar la noche del martes a San Lázaro –la famosa pijamada, como se le denominó– le ganó la partida a Morena, que se habría quedado sin la posibilidad de desplegar a sus huestes para impedir que los legisladores de los partidos opositores pudieran ingresar al Palacio Legislativo.

Los coordinadores de los partidos opositores incluso bromearon señalando que ahora realizarán la ‘pijamada’ el sábado por la noche para asegurarse de estar presentes el domingo en el salón de Plenos de San Lázaro.

Quienes piensan que el presidente de la República ya se resignó y admitirá que no prospere su propuesta de reforma constitucional, ya que consiguió que la Corte no declara inconstitucional las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, me parece que se equivocan por completo. AMLO le seguirá haciendo la lucha a que salga la reforma.

Aunque públicamente, López Obrador haya festejado la decisión de la Corte de la semana pasada, sabe que el resultado desfavorable de 7 a 4 deja abierto el camino para que los amparos promovidos por las empresas prosperen y dejen sin efecto los cambios legales.

Su proyecto eléctrico solo puede salir adelante si logra sacar la reforma constitucional. Por eso se quiere echar mano de todos los recursos, de todos los trucos y triquiñuelas, para tratar de sacar adelante la votación en la Cámara de Diputados.

Ya anunciaron que integran todas las demandas de la oposición… menos las importantes.

Me parece que sería muy ingenuo por parte de los opositores caer en alguna trampa que les ponga Morena desde hoy y hasta el fin de semana.

Pero, suponer que la votación va a resolverse sobre la base de argumentos es iluso.

En los ‘días santos’ que tenemos frente a nosotros, lo que tendremos serán seguramente ‘diabluras’ por parte de los morenistas.

Además de apuntalar el proyecto energético de López Obrador, para la estrategia del presidente es muy importante ganar la partida de la reforma constitucional para poder construir la narrativa de cierre de sexenio.

Los resultados de la consulta por la revocación de mandato, si bien no fueron un desastre, tampoco permiten presumir que hay un gran respaldo.

Y, el discurso de responsabilizar al INE de la insuficiente participación no va a encontrar eco cuando el propio gobierno presume los resultados.

La narrativa es poco eficaz si se celebra el resultado y al mismo tiempo se cuestiona que debido al “boicot” de la autoridad electoral, no hubo más votos.

Si para la semana de Pascua no hay un resultado tangible que pueda presumirse, como la reforma eléctrica, el presidente se puede quedar sin sustento para sus narrativas y generar la impresión de que se encamina hacia la fase final de su mandato con una influencia política debilitada.

El éxito opositor también puede ser un incentivo para preparar la estrategia de candidatos únicos para la elección del 2024, pues se crearía la imagen de que la oposición unida sí le puede hacer frente e incluso derrotar al presidente y a su partido.

Es mucho lo que se juega, por eso es tan importante no perder la batalla por la reforma eléctrica, independiente de los planes B o C, que tenga el gobierno.

Viene un viacrucis para alguien. Puede ser López Obrador o los opositores.